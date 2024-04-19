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    Anlık Bildirim

    Google, yapay zekaya eşi benzeri görülmemiş bir yatırım yapacak

    Yapay zekada silahlanma yarışı hız kesmeden devam ediyor. Google'ın yapay zeka işinin başındaki isim, şirketin yapay zeka özelinde 100 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını söyledi.
    Google, yapay zekaya eşi benzeri görülmemiş bir yatırım yapacak Tam Boyutta Gör
    Google'ın yapay zeka işinin başında olan ve DeepMind'ı kuran dahi çocuk Demis Hassabis'e göre teknoloji devi, yakın gelecekte yapay zeka teknolojileri ve uygulamaları için şirket tarihinin şimdiye kadarki en büyük yatırımlarından birisini yapacak. Hassabis'in iddialı açıklamaları aynı zamanda OpenAI ve Microsoft’un 2028’e kadar tamamlamayı planladığı 100 milyar dolarlık süper bilgisayar yatırımına bir cevap niteliğinde.

    Google, yapay zekaya 100 milyar dolardan fazla yatırım yapacak

    Google DeepMind İcra Kurulu Başkanı Demis Hassabis'e bir TED konferansında Microsoft ve OpenAI tarafından planlanan "Stargate" adlı 100 milyar dolarlık potansiyel bir süper bilgisayar hakkında neler düşündüğü soruldu. Hassabis, harcamalar hakkında ayrıntı vermeden, "Belirli rakamlarımız hakkında konuşmuyoruz, ancak zaman içinde bundan daha fazla yatırım yapacağımızı düşünüyorum" dedi. Hassabis aynı zamanda halihazırda Google’ın çatı şirketi Alphabet’in Microsoft da dahil olmak üzere rakiplerinden daha üstün bilgi işlem gücüne sahip olduğunu söyledi.

    Google, yapay zekaya eşi benzeri görülmemiş bir yatırım yapacak Tam Boyutta Gör
    DeepMind'ı on yıl önce Google tarafından satın alınmadan önce 2010 yılında kuran Hassabis, teknoloji deviyle olan bu birlikteliğinin temel nedenlerinden birisinin de bu işlem gücü olduğunu söylüyor. AGI'ye ulaşmak için çok fazla bilgi işlem gücüne ihtiyaç duyulduğunu aktaran Hassabis, yapay genel zekaya atıfta bulunarak, makinelerin neredeyse her alanda insanlar kadar veya daha iyi performans göstereceğini söyledi.

    Google kısa bir süre önce, mevcut yonga üzerinde sistem ürünlerinden ve yapay zeka hızlandırıcılarından önemli ölçüde daha az güç tüketen, yapay zeka eğitimi ve bulut tabanlı hizmetler için performansı artırmak üzere tasarlanan ilk ARM tabanlı bulut işlemcisi Axion'u tanıtmıştı. DeepMind’ın elinde henüz ChatGPT’nin başarılarıyla rakip olabilecek yapay zeka tabanlı bir ürün bulunmuyor. Şirket halihazırda makine öğrenimi algoritmalarının zekasını önemli ölçüde artırabilecek sosyal öğrenme teknolojilerine odaklanmış durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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