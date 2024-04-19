Google, yapay zekaya eşi benzeri görülmemiş bir yatırım yapacak

Google, yapay zekaya 100 milyar dolardan fazla yatırım yapacak
Google DeepMind İcra Kurulu Başkanı Demis Hassabis'e bir TED konferansında Microsoft ve OpenAI tarafından planlanan "Stargate" adlı 100 milyar dolarlık potansiyel bir süper bilgisayar hakkında neler düşündüğü soruldu. Hassabis, harcamalar hakkında ayrıntı vermeden, "Belirli rakamlarımız hakkında konuşmuyoruz, ancak zaman içinde bundan daha fazla yatırım yapacağımızı düşünüyorum" dedi. Hassabis aynı zamanda halihazırda Google’ın çatı şirketi Alphabet’in Microsoft da dahil olmak üzere rakiplerinden daha üstün bilgi işlem gücüne sahip olduğunu söyledi.
Google kısa bir süre önce, mevcut yonga üzerinde sistem ürünlerinden ve yapay zeka hızlandırıcılarından önemli ölçüde daha az güç tüketen, yapay zeka eğitimi ve bulut tabanlı hizmetler için performansı artırmak üzere tasarlanan ilk ARM tabanlı bulut işlemcisi Axion'u tanıtmıştı. DeepMind’ın elinde henüz ChatGPT’nin başarılarıyla rakip olabilecek yapay zeka tabanlı bir ürün bulunmuyor. Şirket halihazırda makine öğrenimi algoritmalarının zekasını önemli ölçüde artırabilecek sosyal öğrenme teknolojilerine odaklanmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)