Google, yapay zekaya eşi benzeri görülmemiş bir yatırım yapacak

Tam Boyutta Gör Google'ın yapay zeka işinin başında olan ve DeepMind'ı kuran dahi çocuk Demis Hassabis'e göre teknoloji devi, yakın gelecekte yapay zeka teknolojileri ve uygulamaları için şirket tarihinin şimdiye kadarki en büyük yatırımlarından birisini yapacak. Hassabis'in iddialı açıklamaları aynı zamanda OpenAI ve Microsoft’un 2028’e kadar tamamlamayı planladığı 100 milyar dolarlık süper bilgisayar yatırımına bir cevap niteliğinde.

Google, yapay zekaya 100 milyar dolardan fazla yatırım yapacak

Google DeepMind İcra Kurulu Başkanı Demis Hassabis'e bir TED konferansında Microsoft ve OpenAI tarafından planlanan "Stargate" adlı 100 milyar dolarlık potansiyel bir süper bilgisayar hakkında neler düşündüğü soruldu. Hassabis, harcamalar hakkında ayrıntı vermeden, "Belirli rakamlarımız hakkında konuşmuyoruz, ancak zaman içinde bundan daha fazla yatırım yapacağımızı düşünüyorum" dedi. Hassabis aynı zamanda halihazırda Google’ın çatı şirketi Alphabet’in Microsoft da dahil olmak üzere rakiplerinden daha üstün bilgi işlem gücüne sahip olduğunu söyledi.

Tam Boyutta Gör DeepMind'ı on yıl önce Google tarafından satın alınmadan önce 2010 yılında kuran Hassabis, teknoloji deviyle olan bu birlikteliğinin temel nedenlerinden birisinin de bu işlem gücü olduğunu söylüyor. AGI'ye ulaşmak için çok fazla bilgi işlem gücüne ihtiyaç duyulduğunu aktaran Hassabis, yapay genel zekaya atıfta bulunarak, makinelerin neredeyse her alanda insanlar kadar veya daha iyi performans göstereceğini söyledi.

Meta, Llama 3 ile yapay zekada bombayı patlattı 3 sa. önce eklendi

Google kısa bir süre önce, mevcut yonga üzerinde sistem ürünlerinden ve yapay zeka hızlandırıcılarından önemli ölçüde daha az güç tüketen, yapay zeka eğitimi ve bulut tabanlı hizmetler için performansı artırmak üzere tasarlanan ilk ARM tabanlı bulut işlemcisi Axion'u tanıtmıştı. DeepMind’ın elinde henüz ChatGPT’nin başarılarıyla rakip olabilecek yapay zeka tabanlı bir ürün bulunmuyor. Şirket halihazırda makine öğrenimi algoritmalarının zekasını önemli ölçüde artırabilecek sosyal öğrenme teknolojilerine odaklanmış durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Google, yapay zekaya eşi benzeri görülmemiş bir yatırım yapacak