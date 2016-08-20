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Google, yeni girişimlere destek olmaya devam ediyor

Startup şirketlerin önünü açmak isteyen Amerikalı teknoloji devi Google, yeni teknoloji şirketleri ve geliştiriciler için Silikon Vadisi'nde yeni bir buluşma alanı açıyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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San Francisco'da bulunan Silikon Vadisi, her yıl onlarca yeni teknoloji firmasının kuruluşuna ev sahipliği yapıyor. Teknoloji dünyasında fark yaratmak isteyen birçok girişimci, projelerini hayata geçirmek için teknolojinin merkezi haline gelen Silikon Vadisi'nin yolunu tutuyor. Silikon Vadisi'ni mesken tutan en büyük firmalardan biri olan Google da, bu yeni girişimlerin önünü açmak için önemli yatırımlar yapıyor.
Daha önce, yeni kurulan teknoloji firmalarına destek olmak ve mali yardım sağlamak için Launchpad Accelerator programını başlatan Google, şimdi de yeni şirketleri ve geliştiricileri bir araya getirmek için buluşma yeri oluşturuyor. Amerikalı teknoloji devi dün bir açıklama yayınlayarak, yeni şirketler ve geliştiriciler ile doğrudan çalışabilmek için San Francisco'nun göbeğinde 1300 metre karelik bir buluşma alanı oluşturacağını duyurdu.
Google, bu alanın kullanımı hakkında şimdilik pek detay vermedi, ancak bu alanda şirketin Codelabs, Design Sprints ve Tech Talks etkinliklerinin düzenleneceğini açıkladı. Ayrıca Google geliştirici topluluğunun buluşmaları için de yeni kurulacak bu alan kullanılacak.
Silikon Vadisi'nde kurulacak olan 1300 metre karelik bu yeni alan Launchpad Accelerator programı için de büyük önem taşıyor. Bu program sayesinde Hindistan, Brezilya, Endonezya gibi gelişmekte olan pazarlar ile Silikon Vadisi arasında bir köprü kurmak isteyen Google, Launchpad Accelerator'un üçüncü sınıfı için de bu alanı kullanacak.

https://www.engadget.com/2016/08/18/google-is-opening-a-dedicated-space-for-startups-in-san-francisc/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
limoncu7 2 yıl
Destek olsun eğer tutarsa desteğinin katlarca fazlasını çıkarıyor zaten
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