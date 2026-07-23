Samsung'un yeni katlanır telefonları Gemini Intelligence ve Gemini Nano 4 ile geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni tanıttığı Galaxy Z Fold 8 serisi ve Galaxy Z Flip 8, Google'ın yeni Gemini Intelligence platformu ve en yeni Gemini Nano 4 cihaz içi yapay zeka modeliyle birlikte gelen ilk akıllı telefonlar oldu. Bu duyuru, Google'ın üst düzey Android cihazlar için tasarladığı yapay zeka özelliklerinin bir sonraki aşamasının başlangıcını işaret ediyor ve önümüzdeki aylarda daha fazla özelliğin sunulması bekleniyor.

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Galaxy Z Fold 8 serisi ve Galaxy Z Flip 8, Gemini Intelligence ve Gemini Nano 4 ile gelen ilk cihazlar oldu

Tam Boyutta Gör Gemini Nano 4, önceki nesil cihaz içi yapay zeka modellerinin yerini alıyor ve Gemma 4'e dayanıyor. Google'a göre, model 140'tan fazla dili destekliyor ve gelişmiş çok modlu anlama özelliği sunarak bulut işlemeye büyük ölçüde bağımlı kalmadan metin, görüntü ve diğer girdileri daha verimli bir şekilde işleyebiliyor.

Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Z Fold8 Ultra, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisiyle geliyor ve 16 GB'a kadar RAM ile sunuluyor. Galaxy Z Flip 8 ise Samsung'un Exynos 2600 işlemcisi ve 12 GB RAM ile geliyor. Bu donanım özellikleri, Google'ın Gemini Intelligence için gereksinimlerini karşılıyor.

Samsung Z Fold8, Fold8 Ultra ve Flip8 "Gemini Intelligence ile" etiketli ilk cihazlar

Tam Boyutta Gör Samsung'un en yeni katlanabilir telefonları, Android'de "Gemini Intelligence ile" etiketini taşıyan ilk cihazlar olma özelliğini de taşıyor. Bu etiket, Google'ın yapay zeka donanım standartlarını karşılayan ve şirketin en yeni cihaz içi deneyimlerini destekleyebilen üst düzey akıllı telefonları tanımlamak için tasarlanmış.

Bu hamle aynı zamanda Google'ın Android yapay zekası için daha geniş stratejisine işaret ediyor. Şirket, yalnızca Gemini’a bir uygulama olarak odaklanmak yerine, Gemini Intelligence'ı en gelişmiş yapay zeka özelliklerini çalıştırabilen amiral gemisi akıllı telefonları ayırt edecek donanım destekli bir platform olarak konumlandırıyor gibi görünüyor.

Google'ın yakında piyasaya sürülecek Pixel 11 serisinin Gemini Intelligence rozetini taşıyacak bir sonraki ürün serisi olması bekleniyor.

Gemini Intelligence nedir?

Tam Boyutta Gör Gemini Intelligence, uyumlu Android akıllı telefonlarda çalışan bir dizi gelişmiş yapay zeka özelliği için Google'ın yeni markası. Şirket, platformu ilk olarak Mayıs ayında tanıtmış ve yeniliklerin bir kerede değil, aşamalar halinde yayınlanacağını açıklamıştı. Şimdi kullanıma sunulan ilk Gemini Intelligence özelliği, Gemini'ın 40'tan fazla desteklenen uygulamada eylemleri tamamlamasına olanak tanıyan genişletilmiş görev otomasyonu. Google ayrıca, Gemini Personal Intelligence ile desteklenen Create My Widget, Gboard Rambler ve Autofill gibi ek özelliklerin gelecekteki güncellemelerde planlandığını doğruladı.

Gemini Intelligence gereksinimleri neler?

Google, Gemini Intelligence'ı destekleyen cihazlar için donanım gereksinimlerini de revize etti. Şirket artık Gemini Nano v3 ve üstü yerine, telefonların cihaz üzerinde Nano AI modelleri, en yeni medya performans yetenekleri, en az 12 GB RAM, nitelikli bir sistem çipi (SoC) içermesi ve Google'ın performans ve güvenilirlik için kalite ölçütlerini karşılaması gerektiğini belirtiyor.

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Galaxy Z Fold 8, Gemini Intelligence ve Gemini Nano 4 ile geliyor

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