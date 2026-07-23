Samsung'un yeni katlanır telefonları Gemini Intelligence ve Gemini Nano 4 ile geliyor

Galaxy Z Fold 8 serisi ve Galaxy Z Flip 8, Gemini Intelligence ve Gemini Nano 4 ile gelen ilk cihazlar oldu
Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Z Fold8 Ultra, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisiyle geliyor ve 16 GB'a kadar RAM ile sunuluyor. Galaxy Z Flip 8 ise Samsung'un Exynos 2600 işlemcisi ve 12 GB RAM ile geliyor. Bu donanım özellikleri, Google'ın Gemini Intelligence için gereksinimlerini karşılıyor.
Samsung Z Fold8, Fold8 Ultra ve Flip8 "Gemini Intelligence ile" etiketli ilk cihazlar
Bu hamle aynı zamanda Google'ın Android yapay zekası için daha geniş stratejisine işaret ediyor. Şirket, yalnızca Gemini’a bir uygulama olarak odaklanmak yerine, Gemini Intelligence'ı en gelişmiş yapay zeka özelliklerini çalıştırabilen amiral gemisi akıllı telefonları ayırt edecek donanım destekli bir platform olarak konumlandırıyor gibi görünüyor.
Google'ın yakında piyasaya sürülecek Pixel 11 serisinin Gemini Intelligence rozetini taşıyacak bir sonraki ürün serisi olması bekleniyor.
Gemini Intelligence nedir?
Gemini Intelligence gereksinimleri neler?
Google, Gemini Intelligence'ı destekleyen cihazlar için donanım gereksinimlerini de revize etti. Şirket artık Gemini Nano v3 ve üstü yerine, telefonların cihaz üzerinde Nano AI modelleri, en yeni medya performans yetenekleri, en az 12 GB RAM, nitelikli bir sistem çipi (SoC) içermesi ve Google'ın performans ve güvenilirlik için kalite ölçütlerini karşılaması gerektiğini belirtiyor.