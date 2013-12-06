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Google+, yılbaşına özel iki yeni düzenleme seçeneğine kavuştu

5 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Google+, yılbaşına özel iki yeni düzenleme seçeneğine kavuştu
Google'ın üzerinde büyük emek harcadığı ancak Facebook ve Twitter gibi ağların popülaritesini yakalayamayan sosyal platformu Google+, yılbaşına özel olarak fotoğraf temelli iki yeni düzenleme seçeneğine kavuştu.
Sosyal ağa AutoAwesome özelliği kapsamında eklenen bu iki yeni seçenek sayesinde fotoğraflar, yılbaşı için uygun hale otomatik olarak getiriliyor. Kişilerden servis içerisine yılbaşı ağacı ya da avize benzeri objelerin fotoğraflarını yüklemesini isteyen servis, bu içeriklerden gerçekten parıldayan gif formatında hareketli fotoğraflar oluşturabiliyor. Aynı zamanda yüklenen belirli fotoğrafların üzerine (Aynı şekilde gif formatında) kar yağdırabilen Google+, sonuç olarak yılbaşına özel basit ancak güzel bir yapı sunmuş oluyor.
Bu yeni özellik ile oluşturulan fotoğraf (Gif) örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.


https://plus.google.com/+ErikMurphyChutorian/posts/8BgheUPpiFS Yorum Yaz
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ÖmErenay 5 yıl
google+ birçok kullanıcı için facebook'a nazaran daha karışık görünüyor gibi.Oysaki daha pratik zannımca facebook'u mecburen kullananların tercih ettiği bir platform.
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stf11 5 yıl
Gif olayı güzelmiş. Bakalım
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Balawitz 5 yıl ÖmErenay
ÖmErenay

google+ birçok kullanıcı için facebook'a nazaran daha karışık görünüyor gibi.Oysaki daha pratik zannımca facebook'u mecburen kullananların tercih ettiği bir platform.

Yavaş facebook yerine google+ kullanmayi tercih ederdim. Ama herkes facebook kullaninca mecbur. Facebook'un kapanip baska bir sey olarak tekrar kurulmasini ya da google ile birlesmesini isterim. Tipki messenger'dan skype gecisi gibi
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