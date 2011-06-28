Google'a Fransa'dan dev dava





Dünyanın en büyük arama motoru olması ve tıklama alışkanlıklarını belirliyor olması Google'ı zaman zaman büyük zan altında bırakıyor.

Özellikle Avrupa'da sıkı denetimlere tabi olan Google pek çok kez ödediği büyük tazminatlarla da gündeme gelmişti. Google'a bir büyük güvensizlik davası da Fransa'dan geldi. Güvensizlik davası firmaların tekel oluşturmasına karşı yürürlüğe girmiş bir önlem şekli.

Fransa'nın arama hizmeti Ejustice.fr sitesinin sahibi olan 1plusV adlı firma, Google'ın 2007-2010 yılları arasında kendisinin geliştirdiği 30 dikey (mesleki) arama motorunu kara listeye alarak arama sonuçlarında çıkmasını engellediği iddiasıyla tazminat davası açtı. Firma yaklaşık 421 milyon $'lık zarara uğradığını iddia ediyor.

Reuters bugünkü haberinde mahkeme çağrısının Google' ulaştığını ve firmanın bugün veya yarın Paris Ticaret Mahkemesi'ne savunmasını sunacağını belirtti.

Avrupa'dan başka ABD'de de bir süredir Google hakkında ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından bir güvensizlik soruşturması yürütülüyor. Detayları tam olarak bilinmemekle birlikte Google henüz hükümetin ne istediğini anlayamadıklarını açıkladı.

Aslında bu dava bir yıl öncesine ait. Ancak 1plusV şirketi davanın kapsamını Şubat ayında Google New ve Google Maps hizmetlerini de dahil ederek genişletmişti. Davanın kabul edilmesi ise Haziran ayını bulmuştu.