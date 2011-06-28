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Google'a Fransa'dan dev dava

7 yıl
2,3b
1
8
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük arama motoru olması ve tıklama alışkanlıklarını belirliyor olması Google'ı zaman zaman büyük zan altında bırakıyor.
Özellikle Avrupa'da sıkı denetimlere tabi olan Google pek çok kez ödediği büyük tazminatlarla da gündeme gelmişti. Google'a bir büyük güvensizlik davası da Fransa'dan geldi. Güvensizlik davası firmaların tekel oluşturmasına karşı yürürlüğe girmiş bir önlem şekli.
Fransa'nın arama hizmeti Ejustice.fr sitesinin sahibi olan 1plusV adlı firma, Google'ın 2007-2010 yılları arasında kendisinin geliştirdiği 30 dikey (mesleki) arama motorunu kara listeye alarak arama sonuçlarında çıkmasını engellediği iddiasıyla tazminat davası açtı. Firma yaklaşık 421 milyon $'lık zarara uğradığını iddia ediyor.
Reuters bugünkü haberinde mahkeme çağrısının Google' ulaştığını ve firmanın bugün veya yarın Paris Ticaret Mahkemesi'ne savunmasını sunacağını belirtti.
Avrupa'dan başka ABD'de de bir süredir Google hakkında ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından bir güvensizlik soruşturması yürütülüyor. Detayları tam olarak bilinmemekle birlikte Google henüz hükümetin ne istediğini anlayamadıklarını açıkladı.
Aslında bu dava bir yıl öncesine ait. Ancak 1plusV şirketi davanın kapsamını Şubat ayında Google New ve Google Maps hizmetlerini de dahil ederek genişletmişti. Davanın kabul edilmesi ise Haziran ayını bulmuştu. 

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Bl00dyHell 7 yıl en beğenilen
Şu tekel davalarını anlayamadım bir türlü. Bir ara Microsoft'a IE için de açmışlardı tekel davası. Microsoft nefret ettiğim firmalardan biri davanın konusu gerçekten anlamsız gelmişti bana. Bu dava da saçma geldi aynı şekilde. Google istediğini engeller istediğine izin verir, buna kim nasıl karışabilir ki? Davayı açan firma arama motorunda Google'ı engelleseydi Google'ın umurunda olacağını bile zannetmiyorum.
Şu tekel davalarını anlayamadım bir türlü. Bir ara Microsoft'a IE için de açmışlardı tekel davası. Microsoft nefret ettiğim firmalardan biri davanın konusu gerç...
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Rainbow6 7 yıl
iyi taktikmis aslinda gercekligi varsa google daha kac firmaya boyle takla attirdi acaba ... istedigin firmaya guvensiz deyip filitrelere takiyo boylece o site arandiginda hic bulunamiyo google de cikan bisuru spam arama motoru var bunlari engellemiyo da ciddi firmalari engelliyosa basi beleda demektir
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blue55 7 yıl
hukuk cercevesi disina cikiyor olay dogru bir karar
türkiye de bir dava açmı$tı en son
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alpa07 7 yıl
bu internet işinde baya para var adamlar trilyonlarca tazminat ödüyorlar hala ayaktalr
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LORDTEK 7 yıl
Ben demiştim kaç kere yazdım google'ın gözü üzerimizde yaptığımız tüm aramları kaydediyor. Şimdi de çıkardığı bulut sistemi ile kullanıcılarının tüm verilerileri avcunda olacak. Bu yüzden chrome da kullanmıyorum.
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séquestre 7 yıl
Gerçekten böyle bişey varsa dava açılmalı tabiki.
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Bl00dyHell 7 yıl en beğenilen
Şu tekel davalarını anlayamadım bir türlü. Bir ara Microsoft'a IE için de açmışlardı tekel davası. Microsoft nefret ettiğim firmalardan biri davanın konusu gerçekten anlamsız gelmişti bana. Bu dava da saçma geldi aynı şekilde. Google istediğini engeller istediğine izin verir, buna kim nasıl karışabilir ki? Davayı açan firma arama motorunda Google'ı engelleseydi Google'ın umurunda olacağını bile zannetmiyorum.
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tembeler 7 yıl
google artık sadece bir arama motoru değilki.
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Mimar SaNAN 7 yıl
google'da olsa adalet adalettir.
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