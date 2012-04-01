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Google'dan 1 Nisan'a özel 8 bitlik haritalar

7 yıl
6,8b
1
18
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün 1 Nisan olmasından dolayı pek çok teknoloji sitesinde gerçek olmayan haberler ve firmaların şakalarına şahit olduk. Ancak Google, 1 Nisan için 8 bitlik haritalar hazırlayarak NES kullanıcılarına bir sürpriz yaptı.

8 bitlik harita görüntülerine maps.google.com adresine girdiğiniz zaman haritanın sağ üst kısmında çıkan Macera ikonuna tıklayarak geçiş yapmanız mümkün. 

NES platformu için ise özel bir kartuş hazırlayan Google, bu kartuşa bir dial up modem ekledi ve sunucularını bu bağlantı için optimize ederek kullanıcılara 8 bitlik harita deneyimini sundu. Haritalar halen daha erişilebilir durumda.

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4Crumby 7 yıl en beğenilen fatihburak95
fatihburak95
"halen daha erişilebilir durumda" Anlatım bzukluğu olmuş... Helen ulaşılabilir denilmesi gerekirdi...

Ygsnin etkisinden cikamamis hala :D
fatihburak95"halen daha erişilebilir durumda" Anlatım bzukluğu olmuş... Helen ulaşılabilir denilmesi gerekirdi...Ygsnin etkisi...
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DH Misafiri 5 yıl
Bu kartuşa nasıl ulaşabilirim.Yardımcı olurmusunuz .
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Rainbow6 7 yıl
Harita boyle daha hizli aciliyo cok guzel olmus harita ustune koyunca sokak gorunumune gecen elemanida eli kilicli viking gibi bisi yapmislar NES kullanicilarina buyuk supriz olmus.... bu arada techpowerup siteside saka mi yapiyor yoksa cidden kapatildimi
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-gg- 7 yıl
"South Korea" arkadaş msnden google a noldu diye mapsten bir resim atmıştı. Bende 8bitlik atari demiştim. iyi tutturmuşum
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E_Aydin35 7 yıl
Farklı olmuş insanın gözü alışdıkdan sonra tabi farklı geliyor..:)
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halitozbasli 7 yıl
Denedim hoş olmuş
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Pxix 7 yıl
80's kafası yaşamak süper...
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createemir 7 yıl
Mario'da hissettim kendimi :D
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BraVe_06 7 yıl
Street View de süper olmuş. Kenardaki adam da viking olmuş :)
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Hobar 7 yıl
Beni de keklediler bugün
Bu ne böyle lan dedim. Anlamadım 1 nisan olduğunu.
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söny 7 yıl
google eğlenceli bir firma olduğunu bir kez daha kanıtladı bazılarının umrunda bile değil 1nisan olsunda bişeyler cıkaralım derdindeler yeni ay kazançımız yükselsin
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cgdincer 7 yıl
normal harita da keşke böyle hızlı çalışsa
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fatihburak95 7 yıl
"halen daha erişilebilir durumda" Anlatım bzukluğu olmuş... Helen ulaşılabilir denilmesi gerekirdi...
1 Yanıt Yanıtla +3
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4Crumby 7 yıl fatihburak95
fatihburak95
"halen daha erişilebilir durumda" Anlatım bzukluğu olmuş... Helen ulaşılabilir denilmesi gerekirdi...

Ygsnin etkisinden cikamamis hala :D
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