Google'dan 1 Nisan'a özel 8 bitlik haritalar

Bugün 1 Nisan olmasından dolayı pek çok teknoloji sitesinde gerçek olmayan haberler ve firmaların şakalarına şahit olduk. Ancak Google, 1 Nisan için 8 bitlik haritalar hazırlayarak NES kullanıcılarına bir sürpriz yaptı.





8 bitlik harita görüntülerine maps.google.com adresine girdiğiniz zaman haritanın sağ üst kısmında çıkan Macera ikonuna tıklayarak geçiş yapmanız mümkün.





NES platformu için ise özel bir kartuş hazırlayan Google, bu kartuşa bir dial up modem ekledi ve sunucularını bu bağlantı için optimize ederek kullanıcılara 8 bitlik harita deneyimini sundu. Haritalar halen daha erişilebilir durumda.