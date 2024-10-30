Google, aylık 2 milyar kullanıcıyı aşan son ürününü açıkladı

- Google Maps aylık 2 milyar kullanıcıyı aştı
- Google'da kodları yapay zeka yazıyor
- Circle to Search ve Lens'e ilgi büyük
- YouTube para basıyor
- Yorumlar
Google Maps aylık 2 milyar kullanıcıyı aştı
Google’ın 2 milyardan fazla aylık kullanıcısı olan ürünleri arasında; Arama, Gmail, Android, Chrome, Play Store, YouTube ve son olarak Google Haritalar bulunuyor. Bu ürünlerin/platformların tümü Gemini yapay zeka modellerini kullanıyor. Şirketin CEO’su Pichai’nin açıklamasına göre her gün kullandığımız bu Google uygulamaları yapay zekayla geliştirilmeye devam edecek.
Google'da kodları yapay zeka yazıyor
Yapay zekadan bahsetmişken, yakın zamanda Gemini uygulama ekibinin yeni modellerin dağıtımını hızlandırmak ve eğitim sonrası çalışmaları kolaylaştırmak için Google DeepMind’a taşındığı belirtildi.
Google, kodların dörtte birinden fazlasının yapay zeka tarafından üretildiği, ardından mühendisler tarafından incelenip uygulandığı bilgisini de paylaştı. Google’a göre yapay zeka, mühendislerin işini oldukça hızlandırıyor, verimliliği artırıyor.
Circle to Search ve Lens'e ilgi büyük
Circle to Search ve Lens’e dair istatistikler de paylaşıldı. Circle to Search, 150 milyondan fazla Android cihazda yüklü ve insanlar alışveriş yapmak, metin çevirmek ve dünyaları hakkında daha fazla şey öğrenmek için kullanıyor. 18 - 24 yaş arası Circle to Search’ü daha aktif kullanıyor. Lens, ayda 20 milyardan fazla görsel arama için kullanılıyor.
YouTube para basıyor
Son olarak, YouTube’un son dört çeyrekteki geliri (reklam + abonelik) 50 milyar doları aştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D