Tam Boyutta Gör Google Maps, hemen her telefonda yüklü ve sıkça kullanılan uygulamalar arasında. Peki, ne kadar popüler? 2024 3. çeyreği itibarıyla, Google Haritalar'ın aylık kullanıcı sayısının 2 milyarı aştığı resmi olarak açıklandı.

Google Maps aylık 2 milyar kullanıcıyı aştı

Google’ın 2 milyardan fazla aylık kullanıcısı olan ürünleri arasında; Arama, Gmail, Android, Chrome, Play Store, YouTube ve son olarak Google Haritalar bulunuyor. Bu ürünlerin/platformların tümü Gemini yapay zeka modellerini kullanıyor. Şirketin CEO’su Pichai’nin açıklamasına göre her gün kullandığımız bu Google uygulamaları yapay zekayla geliştirilmeye devam edecek.

Google'da kodları yapay zeka yazıyor

Yapay zekadan bahsetmişken, yakın zamanda Gemini uygulama ekibinin yeni modellerin dağıtımını hızlandırmak ve eğitim sonrası çalışmaları kolaylaştırmak için Google DeepMind’a taşındığı belirtildi.

Google, kodların dörtte birinden fazlasının yapay zeka tarafından üretildiği, ardından mühendisler tarafından incelenip uygulandığı bilgisini de paylaştı. Google’a göre yapay zeka, mühendislerin işini oldukça hızlandırıyor, verimliliği artırıyor.

Circle to Search ve Lens'e ilgi büyük

Circle to Search ve Lens’e dair istatistikler de paylaşıldı. Circle to Search, 150 milyondan fazla Android cihazda yüklü ve insanlar alışveriş yapmak, metin çevirmek ve dünyaları hakkında daha fazla şey öğrenmek için kullanıyor. 18 - 24 yaş arası Circle to Search’ü daha aktif kullanıyor. Lens, ayda 20 milyardan fazla görsel arama için kullanılıyor.

YouTube para basıyor

Son olarak, YouTube’un son dört çeyrekteki geliri (reklam + abonelik) 50 milyar doları aştı.

Google, aylık 2 milyar kullanıcıyı aşan son ürününü açıkladı