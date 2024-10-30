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    Google, aylık 2 milyar kullanıcıyı aşan son ürününü açıkladı

    Google, Alphabet'in 2024 üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladığı sırada ürünleri hakkında önemli bilgiler de paylaştı. Google Maps, önemli bir kilometre taşını aşan son ürün oldu.
    google maps aylık 2 milyar kullanıcı Tam Boyutta Gör
    Google Maps, hemen her telefonda yüklü ve sıkça kullanılan uygulamalar arasında. Peki, ne kadar popüler? 2024 3. çeyreği itibarıyla, Google Haritalar'ın aylık kullanıcı sayısının 2 milyarı aştığı resmi olarak açıklandı.

    Google Maps aylık 2 milyar kullanıcıyı aştı

    Google’ın 2 milyardan fazla aylık kullanıcısı olan ürünleri arasında; Arama, Gmail, Android, Chrome, Play Store, YouTube ve son olarak Google Haritalar bulunuyor. Bu ürünlerin/platformların tümü Gemini yapay zeka modellerini kullanıyor. Şirketin CEO’su Pichai’nin açıklamasına göre her gün kullandığımız bu Google uygulamaları yapay zekayla geliştirilmeye devam edecek.

    Google'da kodları yapay zeka yazıyor

    Yapay zekadan bahsetmişken, yakın zamanda Gemini uygulama ekibinin yeni modellerin dağıtımını hızlandırmak ve eğitim sonrası çalışmaları kolaylaştırmak için Google DeepMind’a taşındığı belirtildi.

    Google, kodların dörtte birinden fazlasının yapay zeka tarafından üretildiği, ardından mühendisler tarafından incelenip uygulandığı bilgisini de paylaştı. Google’a göre yapay zeka, mühendislerin işini oldukça hızlandırıyor, verimliliği artırıyor.

    Circle to Search ve Lens'e ilgi büyük

    Circle to Search ve Lens’e dair istatistikler de paylaşıldı. Circle to Search, 150 milyondan fazla Android cihazda yüklü ve insanlar alışveriş yapmak, metin çevirmek ve dünyaları hakkında daha fazla şey öğrenmek için kullanıyor. 18 - 24 yaş arası Circle to Search’ü daha aktif kullanıyor. Lens, ayda 20 milyardan fazla görsel arama için kullanılıyor.

    YouTube para basıyor

    Son olarak, YouTube’un son dört çeyrekteki geliri (reklam + abonelik) 50 milyar doları aştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 1 saat önce

    Hawli

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    Sempron 3200 6 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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