Google'dan Amerikan Askerlerine ücretsiz ev arama desteği

Kısa bir süre önce Gtalk üzerinden telefon numarasını arama hizmetini devreye sokan Google, Amerikan Askerleri'ne ücretsiz arama desteği sunmaya başladı. Dünyanın her yerindeki Amerikan Askerleri için geçerli olan bu hizmet için tek koşul, servisten faydalanmak isteyen kişinin ".mil" uzantılı askeri eposta adresini kullanması.

Askerlerinin ev ve aileleriyle daha rahat ve diledikleri oranda konuşabilmeleri için yapılan bu katkıya ek olarak Google, sesli arama konusundaki geliştirmelerin sürdürdüğünü ve servis kalitesini daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade ediyor.