Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'dan Amerikan Askerlerine ücretsiz ev arama desteği

7 yıl
7,2b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kısa bir süre önce Gtalk üzerinden telefon numarasını arama hizmetini devreye sokan Google, Amerikan Askerleri'ne ücretsiz arama desteği sunmaya başladı. Dünyanın her yerindeki Amerikan Askerleri için geçerli olan bu hizmet için tek koşul, servisten faydalanmak isteyen kişinin ".mil" uzantılı askeri eposta adresini kullanması.
Askerlerinin ev ve aileleriyle daha rahat ve diledikleri oranda konuşabilmeleri için yapılan bu katkıya ek olarak Google, sesli arama konusundaki geliştirmelerin sürdürdüğünü ve servis kalitesini daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade ediyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
devrimdoga 7 yıl
@GhostSoldier sonuna kadar haklısın ama bizim böyle düşünceli bir ülkemiz yok.Onlar anca aile ile görüşmeyi yasaklasınlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Godolphin 7 yıl
Belki amerikan askerlerinin neler konuştuğunu bilmek istiyordur..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
semo_86 7 yıl
GhostSoldier
Neden sadece amerikan askerleri :(

Amerikan şirketi oldugundan dolayı olmasın sakın?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GhostSoldier 7 yıl semo_86
semo_86

GhostSoldier

Neden sadece amerikan askerleri :(

Amerikan şirketi oldugundan dolayı olmasın sakın?




Benim neyim eksik bende ailem ile bedavaya konuşmak istiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GhostSoldier 7 yıl
Neden sadece amerikan askerleri :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ColDasHeLL 7 yıl
10 sene sonra türkiyede olabilecek bir teknolojidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim