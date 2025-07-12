Google'dan OpenAI'a Windsurf çalımı; OpenAI'ın peşinde olduğu ekip Google'a katılıyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında rekabet giderek daha da kızışırken; OpenAI, Google, Meta gibi şirketler de bu alanda zirveyi kapmak için önemli adımlar atıyorlar. Nitekim son günlerde önemli anlaşmaların yapıldığına şahit olduk. Özellikle Meta rakiplerinden pek çok önemli ismi transfer etti. Diğer yandan OpenAI ise Windsurf'ü satın alarak dikkat çekici bir ekibi bünyesine katmaya hazırlanıyordu. Ancak OpenAI'ın planları suya düştü. Çünkü devreye Google girdi.

Yazılımcıların yapay zeka desteğiyle kod yazmasını sağlayan iki büyük platformdan biri olan Windsurf'ün 3 milyar dolar karşılığında OpenAI'a satılması bekleniyordu. Mayıs ayında gelen haberlerde tarafların anlaştığı, gerekli formaliteler tamamlandıktan sonra anlaşmanın resmiyete döküleceği söyleniyordu. Biz bu anlaşmanın resmi olarak duyurulmasını beklerken, sürpriz bir haber geldi. Windsurf'ün ana ekibi Google'a katılıyor.

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Google, Windsurf CEO'su Varun Mohan'ı Transfer Etti

Windsurf'ün CEO'su Varun Mohan, Google'a katılacak. Google'ın DeepMind ekibine katılacak olan Mohan'ı Winsurf'ün kurucularından olan Douglas Chen ve Ar-Ge önemli isimler de eşlik edecek. Windsurf'ün ana ekibinin DeepMind'a tranfer olması, Google'ı yapay zeka ile kod yazma konusunda çok daha iddialı bir konuma taşıyacak. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz üzere Windsurf, Cursor (Anysphere Inc.) ile birlikte bu alandaki en başarılı iki şirketten biriydi.

Windsurf'ün ana ekibi Google'a geçecek olsa da aslında Google Windsurf'ü satın almıyor. Windsurf bağımsız bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürecek. CEO görevini ise Jeff Wang devralacak. Google, Windsurf'un geliştirdiği teknolojileri kullanabilmek için şirkete lisans bedeli ödeyecek. Bu teknolojiler, Gemini'ın kod yazma konusunda daha iyi hâle gelmesini sağlayacak. Google'ın bu anlaşma için Windsurf'e ne kadar ödeyeceği henüz açıklanmadı.

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