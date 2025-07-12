Google'dan OpenAI'a Windsurf çalımı; OpenAI'ın peşinde olduğu ekip Google'a katılıyor

Yazılımcıların yapay zeka desteğiyle kod yazmasını sağlayan iki büyük platformdan biri olan Windsurf'ün 3 milyar dolar karşılığında OpenAI'a satılması bekleniyordu. Mayıs ayında gelen haberlerde tarafların anlaştığı, gerekli formaliteler tamamlandıktan sonra anlaşmanın resmiyete döküleceği söyleniyordu. Biz bu anlaşmanın resmi olarak duyurulmasını beklerken, sürpriz bir haber geldi. Windsurf'ün ana ekibi Google'a katılıyor.
Google, Windsurf CEO'su Varun Mohan'ı Transfer Etti
Windsurf'ün CEO'su Varun Mohan, Google'a katılacak. Google'ın DeepMind ekibine katılacak olan Mohan'ı Winsurf'ün kurucularından olan Douglas Chen ve Ar-Ge önemli isimler de eşlik edecek. Windsurf'ün ana ekibinin DeepMind'a tranfer olması, Google'ı yapay zeka ile kod yazma konusunda çok daha iddialı bir konuma taşıyacak. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz üzere Windsurf, Cursor (Anysphere Inc.) ile birlikte bu alandaki en başarılı iki şirketten biriydi.
Windsurf'ün ana ekibi Google'a geçecek olsa da aslında Google Windsurf'ü satın almıyor. Windsurf bağımsız bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürecek. CEO görevini ise Jeff Wang devralacak. Google, Windsurf'un geliştirdiği teknolojileri kullanabilmek için şirkete lisans bedeli ödeyecek. Bu teknolojiler, Gemini'ın kod yazma konusunda daha iyi hâle gelmesini sağlayacak. Google'ın bu anlaşma için Windsurf'e ne kadar ödeyeceği henüz açıklanmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre