Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google'dan OpenAI'a Windsurf çalımı; OpenAI'ın peşinde olduğu ekip Google'a katılıyor

    OpenAI'ın 3 milyar dolarlık Windsurf anlaşması suya düştü. OpenAI'ın bünyesine katmaya çalıştığı Windsurf ekibi onun yerine Google'a transfer oluyor. İşte detaylar:      

    Google'dan OpenAI'a Windsurf çalımı; OpenAI'ın peşinde olduğu ekip Google'a katılıyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanında rekabet giderek daha da kızışırken; OpenAI, Google, Meta gibi şirketler de bu alanda zirveyi kapmak için önemli adımlar atıyorlar. Nitekim son günlerde önemli anlaşmaların yapıldığına şahit olduk. Özellikle Meta rakiplerinden pek çok önemli ismi transfer etti. Diğer yandan OpenAI ise Windsurf'ü satın alarak dikkat çekici bir ekibi bünyesine katmaya hazırlanıyordu. Ancak OpenAI'ın planları suya düştü. Çünkü devreye Google girdi.

    Yazılımcıların yapay zeka desteğiyle kod yazmasını sağlayan iki büyük platformdan biri olan Windsurf'ün 3 milyar dolar karşılığında OpenAI'a satılması bekleniyordu. Mayıs ayında gelen haberlerde tarafların anlaştığı, gerekli formaliteler tamamlandıktan sonra anlaşmanın resmiyete döküleceği söyleniyordu. Biz bu anlaşmanın resmi olarak duyurulmasını beklerken, sürpriz bir haber geldi. Windsurf'ün ana ekibi Google'a katılıyor.

    Google, Windsurf CEO'su Varun Mohan'ı Transfer Etti

    Windsurf'ün CEO'su Varun Mohan, Google'a katılacak. Google'ın DeepMind ekibine katılacak olan Mohan'ı Winsurf'ün kurucularından olan Douglas Chen ve Ar-Ge önemli isimler de eşlik edecek. Windsurf'ün ana ekibinin DeepMind'a tranfer olması, Google'ı yapay zeka ile kod yazma konusunda çok daha iddialı bir konuma taşıyacak. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz üzere Windsurf, Cursor (Anysphere Inc.) ile birlikte bu alandaki en başarılı iki şirketten biriydi.

    Windsurf'ün ana ekibi Google'a geçecek olsa da aslında Google Windsurf'ü satın almıyor. Windsurf bağımsız bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürecek. CEO görevini ise Jeff Wang devralacak. Google, Windsurf'un geliştirdiği teknolojileri kullanabilmek için şirkete lisans bedeli ödeyecek. Bu teknolojiler, Gemini'ın kod yazma konusunda daha iyi hâle gelmesini sağlayacak. Google'ın bu anlaşma için Windsurf'e ne kadar ödeyeceği henüz açıklanmadı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    Profil resmi
    turkelvis 1 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 2 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 3 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Anlık Fırsatlar
    Son 15 Dakika'da ve En Son Tıklananlar
    Son 15 Dakikanın En Çok Tıklananları
    Son Tıklanan Sıcak Fırsatlar
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    temu bedava ürün nasıl alınır nikotin zehirlenmesi nasıl geçer ankara otomatik şanzıman 0546 numara kime ait lustral ve alkol

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25+
    Samsung Galaxy S25+
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron
    Dell Inspiron
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum