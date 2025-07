Samsung: Temel Galaxy AI özellikleri ücretsiz kalacak

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy AI’ın sonsuza dek ücretsiz kalacağını resmen doğrulayarak aylardır süren spekülasyonlara son verdi. Daha önceki açıklamalar, yapay zeka araçlarının 2025 sonuna kadar ücretsiz olabileceğini öne sürse de şirket, temel yapay zeka araçlarının ücretli olmayacağını açıkladı.

Samsung, Galaxy AI’ı sunduğundan beri akıllarda tek bir soru var: Yapay zeka araçları her zaman ücretsiz mi olacak? Bu kafa karışıklığı, Samsung'un Galaxy AI’ın sınırlı bir süre için ücretsiz olacağı yönündeki mesajlarından ve genellikle belirsiz bir "2025 sonu" son tarihi eklemesinden kaynaklanıyor. Doğal olarak bu durum, kullanıcıların telefonlarında halihazırda bulunan yapay zeka özelliklerini kullanmaya devam etmek için sonunda ödeme yapmak zorunda kalıp kalmayacaklarını merak etmelerine yol açtı.

Telefonla yüklü gelen yapay zeka özellikleri ücretsiz kalacak

Samsung artık bu iddiaları resmen doğruladı ve Galaxy cihaz sahipleri için iyi bir haber var. Telefonda varsayılan olarak bulunan tüm Galaxy AI özellikleri sonsuza dek ücretsiz kalacak. Ayarlar'da Galaxy AI menüsü altında listelenen yapay zeka özellikleri (Canlı Çeviri, Yazma Asistanı, Tercüman, Not Alma Asistanı, Transkript Asistanı, Tarama Asistanı, Üretken YZ Düzenleme, Taslağı Resme Dönüştürme, Ses Silme, Portre Stüdyosu, AI Duvar Kağıdı, Now Brief ve Sağlık Asistanı) 2025’ten sonra da ücretsiz kullanılabilecek. Bu araçlar, Samsung'un temel uygulamalarına ve One UI’ın derinlemesine entegre edilmiş olup, şirket içi geliştirilip yönetiliyor.

Ancak Galaxy cihazları, Google'ın Gemini AI teknolojisi tarafından desteklenen yapay zeka özellikleri de içeriyor. Bu araçlar Samsung'un doğrudan kontrolü dışında. Bu özelliklerin çoğu şu anda ücretsiz olarak sunulsa da, Google gelecekte bunlar için ücret talep edebilir. Hatta daha güçlü araçların olduğu ücretli bir abonelik olan Gemini Advanced mevcut.

Belki de bu yüzden Samsung, Galaxy AI’ın 2025 sonuna kadar ücretsiz olacağını defalarca belirtti ancak bunun ötesinde herhangi bir ücret talep etmeyi planlamıyor.

