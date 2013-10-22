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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'dan Android işletim sistemini hızlandırmaya yönelik yeni satın alma

5 yıl
1,4b
1
71
Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google'dan Android işletim sistemini hızlandırmaya yönelik yeni satın alma
Google, Android işletim sistemini daha akıcı bir hal getirebilmek için Fransa merkezli FlexyCore firmasını satın aldı. Project Butter ile birlikte işletim sisteminin genel kullanım deneyimini geliştiren ve arayüz performansını ciddi şekilde arttıran Google, Android 4.4 KitKat sürümü ile birlikte daha da ileri gitmeyi hedefliyor. 
Google işte bu hedefi doğrultusunda olacak ki, Android işletim sisteminin çekirdeğinde optimizasyonlar yapan DroidBooster uygulamasının geliştirici firması FlexyCore'u, 23 milyon dolar bedelle satın aldı. Yaptığı optimizasyonlar sayesinde Android platformunun hem daha hızlı hem de daha akıcı çalışmasını sağlayan DroidBooster'ın gelişmiş özellikleri, görünen o ki Android 4.4'e entegre olarak karşımıza çıkıyor olacak.
İşletim sisteminin genel sorunu olarak, özelleştirilmiş arayüzlere de bağlı yavaşlamaların zaman zaman patlak verdiği platformu, genel olarak daha da hızlandırmak isteyen Google'ın, DroidBooster optimizasyonlarını takiben neler yapacağı da merak konusu. Android 5.0 için radikal yenilik ve önemli değişiklikler planlayan şirket, artan rekabete bağlı olarak performans noktasında kendi çalışmalarına ek yeni satın almalar da yapabilir.   

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EmreTheBand 5 yıl en beğenilen
Google Playdeki yorumlari kaldirsalar yeter
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htepe 5 yıl
Yüce Rabbim hala Windows Phone diyen var. O nası berbat bi işletim sitemidir ya. Ön ekran rengarenk diye bu kadar aldanılmaz ki. Bildiin boyalı eşşek afedersin.
Yüce Rabbim hala Windows Phone diyen var. O nası berbat bi işletim sitemidir ya. Ön ekran rengarenk diye bu kadar aldanılmaz ki. Bildiin boyalı eşşek afedersin....
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1 Yanıt Yanıtla +30
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godless turtle 5 yıl
Gidin önce şu uygulama mağazasını adam edin. Bazı arkadaşlar yorumlardan dem vurmuş ama ondan önce mağazadaki virüslü içeriği, pornografik içeriği ve sahte uygulamaları kaldırsınlar.
Lafa gelince mağazadaki uygulama sayısıyla övünüyorlar! Merak ediyorum acaba uygulamalar yayınlanırken hiç kontrol ediliyor mu?!
Yorum çok konuyla alakalı olmadı fakat arayüz hızından daha önemli (güvenlik) sorunlar varken, bu hız muhabbeti biraz yavan kalıyor!
Gidin önce şu uygulama mağazasını adam edin. Bazı arkadaşlar yorumlardan dem vurmuş ama ondan önce mağazadaki virüslü içeriği, pornografik içeriği ve sahte uygu...
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Yanıtla +26
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2 Avatar Avatar
RockConn 5 yıl
htepe
RockConn Bir Windows Phone kullanıcısıyım ve Googlenin bile artık inkar etmediği akıcılık konusunda kimse aksini iddaa etmesin. Google, Androidi daha hızlı bir sistem haline getirmeyi başaracaktır. Buna inanıyorum. Son bir ay içerisinde servislerinin arayüz ve alt yapılarında ciddi yenilikler yapıyor. Buna mobil uygulamaları da dahil.
htepe Yüce Rabbim hala Windows Phone diyen var. O nası berbat bi işletim sitemidir ya. Ön ekran rengarenk diye bu kadar aldanılmaz ki. Bildiin boyalı eşşek afedersin.
Sen maalesef neyi nereden eleştireceğinin bilincinde dahi değilsin. Hedef: Renk. Oysa Android ve iOS, Windows Phonea nazaran daha renkli bir arayüze sahip :)
boya kısmı renk hakkında, eşşek kısmı renk dışındaki konular. siz lütfen okuduklarınızın bilincinde olun kafi.

Ben neyi okuduğumun farkındayım
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1080p 5 yıl
IOS da fps hep 60 kare imiş gibi tepki veriyor.Sistem stabilite kararlılığı boşverdim akıcı olmalı işletim sistemi.
Androidin bunu mutlaka yakalaması lazım.
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Teknode 5 yıl
Komik haberler gelmeye devam ediyor. Aynı hız 4.4 de olacak dediler süper bir deneyim olacak dediler şimdi 5.0 da olavak şirket satın alındı diyorlar. Ben android kullanıyorum söylüyorum android bundan ileri gitmez. Google dan bir beklentim yok benim kısacası. Şu an z de bir problem yaşamıyorum ama uygulamaların çalışmasında illaki var buglar bunun suçlusu da androiddir.
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ilelebet 5 yıl
Android, ekrana dokunma fiilini gec algiliyor maalesef. Dolayisiyla surukleme hareketlerinde de parmak takibinde gec kaliyor. Bu da insanin, cihazla yerince senkron olamamasi neticesini doğuruyor. Mesela ekrana bir yazi yaziyorsunuz, yazdiginiz yazi ayni anda olusmuyor, geriden geliyor. Bu hos bir hissiyat vermiyor insana.
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JoeyBane 5 yıl
Ucuza gitmiş.
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LilTunechi 5 yıl
Google playe hiç bakılmıyor galiba yarısı saçma uygulama diğer yarısı da telefonu benden daha çok kullanacak herhalde o kadar izin istediğine göre
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RockConn 5 yıl
Bir Windows Phone kullanıcısıyım ve Google'nin bile artık inkar etmediği 'akıcılık' konusunda kimse aksini iddaa etmesin. Google, Android'i daha hızlı bir sistem haline getirmeyi başaracaktır. Buna inanıyorum. Son bir ay içerisinde servislerinin arayüz ve alt yapılarında ciddi yenilikler yapıyor. Buna mobil uygulamaları da dahil.
htepe
Yüce Rabbim hala Windows Phone diyen var. O nası berbat bi işletim sitemidir ya. Ön ekran rengarenk diye bu kadar aldanılmaz ki. Bildiin boyalı eşşek afedersin.

Sen maalesef neyi nereden eleştireceğinin bilincinde dahi değilsin. Hedef: Renk. Oysa Android ve iOS, Windows Phone'a nazaran daha renkli bir arayüze sahip :')
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htepe 5 yıl RockConn
RockConn

Bir Windows Phone kullanıcısıyım ve Google'nin bile artık inkar etmediği 'akıcılık' konusunda kimse aksini iddaa etmesin. Google, Android'i daha hızlı bir sistem haline getirmeyi başaracaktır. Buna inanıyorum. Son bir ay içerisinde servislerinin arayüz ve alt yapılarında ciddi yenilikler yapıyor. Buna mobil uygulamaları da dahil.

htepe

Yüce Rabbim hala Windows Phone diyen var. O nası berbat bi işletim sitemidir ya. Ön ekran rengarenk diye bu kadar aldanılmaz ki. Bildiin boyalı eşşek afedersin.


Sen maalesef neyi nereden eleştireceğinin bilincinde dahi değilsin. Hedef: Renk. Oysa Android ve iOS, Windows Phone'a nazaran daha renkli bir arayüze sahip :')


boya kısmı renk hakkında, eşşek kısmı renk dışındaki konular. siz lütfen okuduklarınızın bilincinde olun kafi.
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N. Chomsky 5 yıl
İstedikleri kadar geliştirsinler. Bir Wp8 veya İos seviyesine erişemezler.
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run...rabbt 5 yıl
Şöyle bi mantık kurdum ne kadar dogru bilmiyorum androidi bilgisayara kursan eger akıcı çalışmazsa androidde problem vardır eger akıcı stabil çalışırsa tellerin donanımları yetmiyor yada tel işlemcilerine optimize olamıyor android yani stabil çalışamıyor
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