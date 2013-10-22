Google'dan Android işletim sistemini hızlandırmaya yönelik yeni satın alma

Google, Android işletim sistemini daha akıcı bir hal getirebilmek için Fransa merkezli FlexyCore firmasını satın aldı. Project Butter ile birlikte işletim sisteminin genel kullanım deneyimini geliştiren ve arayüz performansını ciddi şekilde arttıran Google, Android 4.4 KitKat sürümü ile birlikte daha da ileri gitmeyi hedefliyor.

Google işte bu hedefi doğrultusunda olacak ki, Android işletim sisteminin çekirdeğinde optimizasyonlar yapan DroidBooster uygulamasının geliştirici firması FlexyCore'u, 23 milyon dolar bedelle satın aldı. Yaptığı optimizasyonlar sayesinde Android platformunun hem daha hızlı hem de daha akıcı çalışmasını sağlayan DroidBooster'ın gelişmiş özellikleri, görünen o ki Android 4.4'e entegre olarak karşımıza çıkıyor olacak.

İşletim sisteminin genel sorunu olarak, özelleştirilmiş arayüzlere de bağlı yavaşlamaların zaman zaman patlak verdiği platformu, genel olarak daha da hızlandırmak isteyen Google'ın, DroidBooster optimizasyonlarını takiben neler yapacağı da merak konusu. Android 5.0 için radikal yenilik ve önemli değişiklikler planlayan şirket, artan rekabete bağlı olarak performans noktasında kendi çalışmalarına ek yeni satın almalar da yapabilir.