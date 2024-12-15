Google Pixel 9a teknik özellikleri sızdı: İşte beklenen fiyat ve daha fazlası

İşte Google Pixel 9a'nın beklenen özellikleri ve fiyatı:
Pixel 9a'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri, etkileyici ekran teknolojisi. 6.285 inç boyutundaki OLED panel, 2.700 nit tepe parlaklığı ve 1.800 nit HDR parlaklığı sunarak, kullanıcılara hem iç hem de dış mekanlarda üstün görüntüleme deneyimi vadediyor. Batarya tarafında ise 5.100mAh kapasiteli bir bataryayla donatılan cihaz, 23W kablolu şarj ve 7,5W kablosuz şarj desteği sunacak.
Güvenlik tarafında Titan M2 çipiyle donatılan telefon, IP68 su ve toz dayanıklılık sertifikasına da sahip. Renk seçeneklerinde de kullanıcılara çeşitlilik sunan Google; Pixel 9a'yı Obsidian, Porcelain, Iris ve Peony olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile piyasaya sürecek.
Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor