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    Google Pixel 9a teknik özellikleri sızdı: İşte beklenen fiyat ve daha fazlası

    Google'ın yeni Pixel 9a modeli, Tensor G4 işlemcisi, güçlü kamera sistemi ve 5.100mAh pil ile geliyor. İşte teknoloji devi Google'ın uygun fiyatlı amiral gemisinin detayları:
    Google Pixel 9a teknik özellikleri sızdı: İşte fiyatı ve detaylar Tam Boyutta Gör
    Google'ın merakla beklenen orta segment akıllı telefonu Pixel 9a'nın teknik özellikleri ve fiyatlandırması, bir operatör listesi aracılığıyla ortaya çıktı. Yakın zamanlı paylaşılan yeni bir rapora göre, Mart 2025'te piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, şirketin yeni nesil Tensor G4 işlemcisini kullanacak ilk orta segment modeli olacak.

     

    İşte Google Pixel 9a'nın beklenen özellikleri ve fiyatı:

    Pixel 9a'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri, etkileyici ekran teknolojisi. 6.285 inç boyutundaki OLED panel, 2.700 nit tepe parlaklığı ve 1.800 nit HDR parlaklığı sunarak, kullanıcılara hem iç hem de dış mekanlarda üstün görüntüleme deneyimi vadediyor. Batarya tarafında ise 5.100mAh kapasiteli bir bataryayla donatılan cihaz, 23W kablolu şarj ve 7,5W kablosuz şarj desteği sunacak.

    Google Pixel 9a teknik özellikleri sızdı: İşte fiyatı ve detaylar Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafında ise arka tarafta bulunan 48 MP ana sensör (f/1.7) ve 13 MP ultra geniş açılı lens, Google'ın başarılı hesaplamalı fotoğrafçılık özellikleriyle destekleniyor. Night Sight ve Magic Eraser gibi yapay zeka destekli araçlar, fotoğraf deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Ön tarafta ise Sony IMX712 sensörüne sahip 13 MP kamera, gelişmiş portre modu ve video çekim yetenekleriyle selfie tutkunlarını memnun edecek.

    Güvenlik tarafında Titan M2 çipiyle donatılan telefon, IP68 su ve toz dayanıklılık sertifikasına da sahip. Renk seçeneklerinde de kullanıcılara çeşitlilik sunan Google; Pixel 9a'yı Obsidian, Porcelain, Iris ve Peony olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile piyasaya sürecek.

    Google Pixel 9a teknik özellikleri sızdı: İşte fiyatı ve detaylar Tam Boyutta Gör
    Performans açısından bakıldığında, Tensor G4 işlemcisine eşlik eden 8 GB LPDDR5X RAM ve UFS 3.1 depolama teknolojisi, akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor. Cihaz, 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Son olarak Pixel 9a'nın fiyatlandırması ise 128 GB olan model 499 dolar başlangıç fiyatıyla sunulurken, Verizon'a özel mmWave destekli versiyon 549 dolar etiketiyle satışa sunulacak.
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    BOLDVIPER 23 saat önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

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    nickyazmakşartmı 1 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 1 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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