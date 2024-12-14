YouTube TV uygulamasına ebeveyn kodu özelliği geldi

YouTube Kids, akıllı TV'lerde kullanımdan kaldırıldığından bu özellik kullanışlı. YouTube, yetişkin içeriklerini filtreleyen Kısıtlı Mod gibi ebeveyn kontrolleri sunarken, ebeveyn kodu ekstra güvenlik katmanı sağlıyor.
Ebeveynler, YouTube'un akıllı TV'lerde normal uygulamaya geçmesinden bu yana bu özelliği talep ediyor. Birçoğu, çocuklarının yanlışlıkla uygunsuz içeriğe erişebileceğinden endişe duyduklarını dile getirdi. Ebeveyn kodu, bu endişeleri giderecek ve çocukların YouTube'u daha güvenli kullanmasını sağlatacak.
YouTube’u oturum kapalı izlemek, 13 yaş ve üzeri diğer üyelerin hesaplarına erişmek, TV’den hesapları kaldırmak için 4 haneli PIN’i girmek gerekecek. YouTube ebeveyn kodu özelliğini kademeli olarak kullanıma sunacak.
YouTube ebeveyn kodunu etkinleştirmek ve sıfırlama adımları
- Akıllı TV’de YouTube uygulamasını açın
- Ayarlar’a girin.
- Ebeveyn kodu sekmesine gelin.
- 4 haneli kodu ayarlamak veya sıfırlamak için talimatları uygulayın.
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
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