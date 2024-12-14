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    Anlık Bildirim

    YouTube TV uygulamasına ebeveyn kodu özelliği geldi

    Google, televizyonda YouTube Kids'in yerini alan YouTube uygulamasına ebeveyn kodu özelliğini getirdi. Yeni ebeveyn kodu, çocukların YouTube'a daha güvenli erişmesini sağlayacak.
    youtube tv ebeveyn kodu özelliği Tam Boyutta Gör
    YouTube, TV uygulaması için ebeveyn kodu özelliğini kullanıma sunuyor. Yeni özellik, ebeveynlere çocuklarının YouTube'da ne izlediklerine ilişkin daha fazla kontrol veriyor.

    YouTube Kids, akıllı TV'lerde kullanımdan kaldırıldığından bu özellik kullanışlı. YouTube, yetişkin içeriklerini filtreleyen Kısıtlı Mod gibi ebeveyn kontrolleri sunarken, ebeveyn kodu ekstra güvenlik katmanı sağlıyor.

    Ebeveynler, YouTube'un akıllı TV'lerde normal uygulamaya geçmesinden bu yana bu özelliği talep ediyor. Birçoğu, çocuklarının yanlışlıkla uygunsuz içeriğe erişebileceğinden endişe duyduklarını dile getirdi. Ebeveyn kodu, bu endişeleri giderecek ve çocukların YouTube'u daha güvenli kullanmasını sağlatacak.

    YouTube’u oturum kapalı izlemek, 13 yaş ve üzeri diğer üyelerin hesaplarına erişmek, TV’den hesapları kaldırmak için 4 haneli PIN’i girmek gerekecek. YouTube ebeveyn kodu özelliğini kademeli olarak kullanıma sunacak.

    YouTube ebeveyn kodunu etkinleştirmek ve sıfırlama adımları

    1. Akıllı TV’de YouTube uygulamasını açın
    2. Ayarlar’a girin.
    3. Ebeveyn kodu sekmesine gelin.
    4. 4 haneli kodu ayarlamak veya sıfırlamak için talimatları uygulayın.
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    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

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    BOLDVIPER 6 saat önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 1 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 1 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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