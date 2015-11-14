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Google'dan Fransa için önemli adım

Dün akşam saatlerinde Fransa'da yaşanan kötü terör saldırısı nedeniyle teknoloji şirketleri ellerinden gelebilecek yardımları yapmaya başladı. Google ise konuya Hangouts ile destek sağladı.
3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google'dan Fransa için önemli adım

Fransa'da dün akşam saatlerinde yaşanan ve en az 150 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen terör saldırısı nedeniyle Google'dan ufak ancak önemli bir adım geldi.
İnternet devi, en çok kullanılan servisleri arasında yer alan anlık mesajlaşma ve konuşma platformu Hangouts'u Fransa da ücretsiz hale getirdi. Bu sayede kişilerin Hangouts'un iOS, Android ve web sürümü üzerinden yakınlarıyla daha rahat iletişim kurmasını hedefleyen şirket, "Sizi düşünüyoruz" diyerek bu üzücü olaylara kayıtsız kalmadı.
Biz de DonanımHaber ailesi olarak terörü ve terör destekçilerini ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada lanetliyoruz, bu kötü durumun artık son bulmasını temenni ediyoruz. 

http://www.androidpolice.com/2015/11/13/google-makes-hangouts-calls-to-france-free-in-the-wake-of-attacks-in-paris/ Yorum Yaz
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Mad 3 yıl en beğenilen
Dünyayı yaşanmaz hale getirdiler. İmkanım olsa Alaska'da yaşarım.
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ssbrutality 3 yıl
Pkk'ya destek verirken iyiydi Değilmi Fransa ? .....
1 Yanıt Yanıtla +9
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chtsydn 3 yıl Sefil_Arbaletçi
Terörü millet kavramıyla bağdaştırman ilginç. Amaç terör olduktan sonra çok araç bulunur, millet olmaz din olur, din olmaz güç elde etme olur vs.
1 Yanıt Yanıtla +5
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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A.F.Y.D 2 yıl
Türkiye'de patlar kimsenin umrunda olmaz ama
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ssbrutality 3 yıl
Pkk'ya destek verirken iyiydi Değilmi Fransa ? .....
Yanıtla +9
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bkaakco 3 yıl
Kafama takılan şey, normalde Hangouts ücretli mi ki?
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asig 3 yıl
fransızlar insanda biz neyiz ?
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cokbaska 3 yıl
Fransa için herkes ayağa kalkar bizim ülkemiz için google facebook ne yaptı ?
Hade bizi geçtim , Ortadoğudaki olaylarda afrikadaki olaylarda çin doğu türkistan olaylarında niyeyse sesleri çıkmıyor....
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arel.gr 3 yıl
uzmansi yaklasimli ongoruleri okumakla yetiniyorum.
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Patren 3 yıl
great war coming
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Sefil_Arbaletçi 3 yıl
Terörü kalıcı olarak yokedebilmenin yolu yok gibi gözüküyor.bunu yapabilmek için taa insanlığın başına dönüp milliyet kavramını yok etmeniz lazım.onun için de insanların duygularını yoketmeniz lazım.bu da olmayacağına göre...
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chtsydn 3 yıl Sefil_Arbaletçi
Terörü millet kavramıyla bağdaştırman ilginç. Amaç terör olduktan sonra çok araç bulunur, millet olmaz din olur, din olmaz güç elde etme olur vs.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Mad 3 yıl en beğenilen
Dünyayı yaşanmaz hale getirdiler. İmkanım olsa Alaska'da yaşarım.
Yanıtla +16
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