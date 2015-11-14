Google'dan Fransa için önemli adım

Fransa'da dün akşam saatlerinde yaşanan ve en az 150 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen terör saldırısı nedeniyle Google'dan ufak ancak önemli bir adım geldi.

İnternet devi, en çok kullanılan servisleri arasında yer alan anlık mesajlaşma ve konuşma platformu Hangouts'u Fransa da ücretsiz hale getirdi. Bu sayede kişilerin Hangouts'un iOS, Android ve web sürümü üzerinden yakınlarıyla daha rahat iletişim kurmasını hedefleyen şirket, "Sizi düşünüyoruz" diyerek bu üzücü olaylara kayıtsız kalmadı.

Biz de DonanımHaber ailesi olarak terörü ve terör destekçilerini ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada lanetliyoruz, bu kötü durumun artık son bulmasını temenni ediyoruz.

http://www.androidpolice.com/2015/11/13/google-makes-hangouts-calls-to-france-free-in-the-wake-of-attacks-in-paris/