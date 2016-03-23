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Google'dan Türkiye ve Belçika için ücretsiz Hangouts arama desteği

Google terör saldırılarına maruz kalan Belçika ve Türkiye gibi ülkelerde ücretsiz arama hizmeti sunmaya başladı. Böylece yakınlarıyla konuşmak isteyenlere bir nebze olsun destek sunulacak.
3 yıl
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Web Siteleri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Terör son dönemlerde dünya gündemine damgasını vurdu. Özellikle İŞİD'in Paris, İstanbul ve Belçika'daki saldırılarından sonra bu konu daha çok konuşulmaya başlandı. Son olarak Brüksel'deki Uluslararası Havalimanı ve metro'da patlayan bombalar sonrasında Google da harekete geçti.
Google'dan yapılan açıklamaya göre Belçika ve Türkiye bir süre için Hangouts, Hangouts Dialer veya Google Voice yoluyla ücretsiz olarak aranabilecek. Böylece ailesini ve arkadaşlarını merak eden kişilere bir nebze de olsa destek sunulması amaçlanıyor. Şu an bu ücretsiz hizmetin ne kadar süreyle aktif kalacağı bilinmiyor.
Google bunların yanında metro, otobüs ve havayolları gibi konularda ayrıntılı bilgi sunan Google Now servisini doğrudan hükümet kriz merkezinden bilgi alarak güncelliyor. Böylece açık olan ulaşım yolları hakkında anında bilgi alınabilecek. İstenirse kullanıcılar için doğrudan kriz merkezine link de veriliyor.

http://www.androidheadlines.com/2016/03/google-announces-free-hangouts-calls-to-belgium-turkey.html Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
keşke olaylar olmasa da bunlar da olmasa...
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anilergin 3 yıl
Nankörlük gibi olacak fakat nedense bu tür uygulamalar Avrupa'da birşey olduğunda geliyor. Türkiye çalkalanırken çıt yok!
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otakaraha 3 yıl
Turkiye'de olaylar unutuldu neredeyse (maalesef). Yeni haberleri olmuş sanırım. Ama belçika için iyi birşey. #Prayforbelgium aww sorry turkey #prayforyoutoo :(
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Ussuz 3 yıl
Gsm üzerinden telefon görüşmesimi ücretsiz oluyor yoksa internet üzerinden yapılan aramalar mı
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Mutlucan96 3 yıl Ussuz
UssuzAdam
Gsm üzerinden telefon görüşmesimi ücretsiz oluyor yoksa internet üzerinden yapılan aramalar mı

Internet bağlantısı üzerinden cep ve ev telefonu aranabiliyor.
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