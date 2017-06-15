Google'dan artırılmış gerçeklik destekli Kıble Bulucu

Google, kullanıcıların artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle kıblenin yönünü tespit etmelerini sağlayan Kıbleyi Bul hizmetini kullanıma sundu. Mobil tarayıcılar aracılığıyla erişilebilen Kıble Bulucu (Qibla Finder), telefonların GPS ve kamera işlevleriyle çalışmak üzere tasarlanmış durumda. Ayrıca konum bilgisi sağlayan herkes tarafından kullanılabiliyor.

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Web uygulaması, artırılmış gerçeklik teknolojisi ile kullanıcıları nerede olurlarsa olsunlar Kıbleye yönlendirebildiği gibi, bulunduğunuz konumla Mekke arasındaki mesafeyi de gösteriyor. Son beş yıl içinde Kıble ile ilgili yapılan arama sonuçları, insanların Kabe'ye yönelmek istediklerinde genellikle uygulama arayışına girdiklerini ortaya koymuş durumda. Google'ın bu nedenle nerede olursanız olun, doğrudan tarayıcınızı kullanarak kıbleyi bulmanızı sağlayan Kıble Bulucu'yu kullanıma sunduğu belirtiliyor.

Ramazan ayını daha keyifli hale getirmek için 2014 yılında açtığı web sitesi üzerinden erişilebiliyor. Google'ın Ramazan'a özel portalında ayrıca mübarek aya özel YouTube videolarının yanı sıra yemek tarifleri ve namaz saatlerini öğrenebileceğiniz uygulama tavsiyeleri de yer alıyor. Artırılmış gerçeklik destekli web uygulamasını kullanmak için Yeni özellik, arama devinindaha keyifli hale getirmek için 2014 yılında açtığı web sitesi üzerinden erişilebiliyor. Google'ın Ramazan'a özel portalında ayrıca mübarek aya özelyanı sıra yemek tarifleri ve namaz saatlerini öğrenebileceğinizde yer alıyor. Artırılmış gerçeklik destekli web uygulamasını kullanmak için qiblafinder.withgoogle.com adresini ziyaret etmeniz yeterli.

https://ramadan.withgoogle.com/