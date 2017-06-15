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Google'dan artırılmış gerçeklik destekli Kıble Bulucu

Arama devi Google, kullanıcıların nerede olurlarsa olsunlar Kıble'ye yönelebilmelerini sağlayan artırılmış gerçeklik destekli Kıble Bulucu hizmetini kullanıma sundu.
1 yıl
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Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
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Google, kullanıcıların artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle kıblenin yönünü tespit etmelerini sağlayan Kıbleyi Bul hizmetini kullanıma sundu. Mobil tarayıcılar aracılığıyla erişilebilen Kıble Bulucu (Qibla Finder), telefonların GPS ve kamera işlevleriyle çalışmak üzere tasarlanmış durumda. Ayrıca konum bilgisi sağlayan herkes tarafından kullanılabiliyor.
Ayrıca Bkz. "Avrupa Birliği dolaşım ücretini kaldırdı"
Web uygulaması, artırılmış gerçeklik teknolojisi ile kullanıcıları nerede olurlarsa olsunlar Kıbleye yönlendirebildiği gibi, bulunduğunuz konumla Mekke arasındaki mesafeyi de gösteriyor. Son beş yıl içinde Kıble ile ilgili yapılan arama sonuçları, insanların Kabe'ye yönelmek istediklerinde genellikle uygulama arayışına girdiklerini ortaya koymuş durumda. Google'ın bu nedenle nerede olursanız olun, doğrudan tarayıcınızı kullanarak kıbleyi bulmanızı sağlayan Kıble Bulucu'yu kullanıma sunduğu belirtiliyor.
Yeni özellik, arama devinin Ramazan ayını daha keyifli hale getirmek için 2014 yılında açtığı web sitesi üzerinden erişilebiliyor. Google'ın Ramazan'a özel portalında ayrıca mübarek aya özel YouTube videolarının yanı sıra yemek tarifleri ve namaz saatlerini öğrenebileceğiniz uygulama tavsiyeleri de yer alıyor. Artırılmış gerçeklik destekli web uygulamasını kullanmak için qiblafinder.withgoogle.com adresini ziyaret etmeniz yeterli.

https://ramadan.withgoogle.com/ Yorum Yaz
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wolf silver 1 yıl en beğenilen
Baktılar müslümanlardan kaliteli kıble bulucu çıkmayacak. En iyisi ben bu işi halledeyim.
1 Yanıt Yanıtla +36
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Guest-73A8A7D1E 1 yıl
Aslında yapması çok basit bir şey bu. Muhtemel sebebi, kimler inançlı öğrenip ona göre reklam ve öneriler çıkarmak ki tıklanma sayı ve verimi artsın.
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1 Avatar
V4LKyR 1 yıl
Arkadaş çok ilginç ya. Daha dün bu gelmişti aklıma, yabancı bir ülkede olduğum için acaba kıble nasıl falan derken, Ezan Vakti programını kullanmıştım. Neden Google Maps'te göremeyeyim diye düşündüm... Ertesi gün de bu haberi okudum. :)
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TR_001 1 yıl
Gene doluşmuşlar ve bir yığın laflar.. her zamanki gibi elin amerikalısı üretiyor, bizim dindarlar da amerikanın ürettiği hakkında laf salatası yapıyor. Gülüyorum.. devam edin.
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Ulfast 1 yıl
Bize heryer kıble.
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takip1 1 yıl
Yararlı kullanılabilir uygulama hayirlı olsun.
Böyle gelişmeler görmek güzel.
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Ben Ressam 1 yıl
Bizde hala kıble bulan seccade
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Kriger 1 yıl
Mobilde deniyorum fakat farklı sonuclar gösteriyor sürekli
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kadirirdem 1 yıl
Bizimkiler yapamadılar adam gibi bir uygulama ,Google helal olsun...
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Quard 1 yıl
Bence iyi ve yararlı bir uygulama.
Bazen bilmediğimiz yere gidiyoruz(insanoğluyuz kafamız karışabilir,başımız dönebiliyor veya yeni Müslüman olmauş birisi de olabilir vs)) kıble neresi diye düşünebiliriz. Bu yüzden herkes adına lazım.
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msipower 1 yıl
müslümanın kıble bulucusunu bile gavur yapıyor ahahahaha müslümanlar ne yapıyor, yatış...
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teeKin 1 yıl
Bizim kıble için programa ihtiyaçımız yok
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