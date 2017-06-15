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Avrupa Birliği dolaşım ücretini kaldırdı

Avrupa Birliği Komisyonu,bugünden itibaren üye ülkelerde operatörlerin dolaşım ücreti almasını yasakladı. Peki bu uygulamadan kimler, hangi ülkelerde yararlanabilecek?
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Avrupa Birliği Komisyonu geçtiğimiz şubat ayında roaming olarak da bilinen dolaşım ücreti uygulamasının AB’ye üye ülkelerde kaldırılması için yasal düzenlemenin hazırlandığını ve 15 Haziran’da yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. Bugün, yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte AB’de dolaşım ücreti tamamen kaldırıldı. Yani herhangi bir AB üyesi ülkenin vatandaşı başka bir AB üyesi ülkeyi ziyaret ettiği zaman mesajlaşma, arama ve mobil veri kullanımında kendi ülkesinde ne kadar ödüyorsa yine aynı ücreti ödeyecek.

 

İnsanların tatil sonrasında kabarık cep telefonu faturalarıyla karşılaşmasının önüne geçen bu düzenlemenin bir benzeri halihazırda bazı operatörler tarafından zaten sunuluyordu. Örneğin İngiliz operatör Three, müşterilerin ABD, Yeni Zelanda ve Avustralya’da dolaşım ücreti ödemeden mesajlaşma, arama ve veri kullanımından faydalanmasına izin verirken diğer Vodafone ve EE de müşterilerine bazı ülkelerde dolaşım ücreti ödemeyecekleri teklifler sunuyordu. Şimdi ise bütün operatörlerin AB sınırları içinde dolaşım ücreti alması yasaklanmış oldu.

Türkiye'yi Ziyaret Edenler de Faydalanabilecek 

Düzenlemede de belirtildiği gibi bu uygulamadan sadece AB vatandaşları AB sınırları içinde faydalanabilecek yani esas uygulama alanı AB üyesi 28 ülkeden oluşuyor ancak bazı operatörler AB üyesi olmayıp Avrupa Ekonomik Bölgesi içinde bulunan Norveç ve Lihtenştayn gibi ülkelerde ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyesi olup da AB üyesi olmayan İsviçre gibi ülkelerde de dolaşım ücreti almayacak. İngiltere’deki operatörlerin de büyük kısmı Türkiye’yi ziyaret eden müşterilerden dolaşım ücreti almayacak ancak AB üyesi ülkeler dışında diğer ülkelerdeki uygulamalar sadece operatörlerin tercihlerine kalmış durumda.

Düzenleme ile birlikte mesajlaşma ve arama açısından başka ülkede bulunan kullanıcılar kendi ülkelerinde ne kadar ödüyorsa yine aynı ödemeyi yapacak ve mevcut paketlerini kullanabilecek. Veri kullanımı ise biraz daha karışık bir hal almış durumda. Operatörler yurtdışındaki veri kullanımını kısıtlama hakkına sahipler ve kullanıcılardan, bazı kullanım sınırlarını aştıkları taktirde ek ücretler isteyebilirler. Örneğin EE isimli İngiliz operatör yurtdışı kullanımı için 15GB’a kadar müşterilerin, İngiltere’de ödedikleri kadar ödeyecekleri ancak 15GB’den sonra bazı ek ücretler isteyebileceğini paylaştı.

Düzenlemenin cevapsız bıraktığı bazı sorular da müşteriler tarafından dile getirilmiş durumda. Sadece AB üyesi ülkelerde geçerli olan bu uygulamanın müşterilerin lehine olacak şekilde başka ülkelere de yayılıp yayılmayacağı veya Brexit sonrasında İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla birlikte veri dolaşım ücretlerinde bir değişiklik olup olmayacağı henüz bilinmiyor. 


http://www.techradar.com/news/eu-roaming-charges-are-ending-heres-everything-you-need-to-know Yorum Yaz
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Jimmy McNulty 1 yıl en beğenilen Jon SNOW 37
Jon SNOW 37

Bu saatten sonra asla almayacakları için önemsiz

Sanki bu saatten önce almak için el-etek öpüyorlardı.
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bluelizard17 1 yıl
Türk aklı çalışmaya başladı.
İkamet ettiğin ülkeden farkli bir ülkeden ucuz tarifeli hat alıp kendi ülkende kullanırsan konuştuğun dakika veya internet kadar ek ücret ödeyeceksin diye bir madde var.
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Logic_Man 1 yıl
Bu uygulama AB'deki bütün operatörler arasında bir rekabet ortamı oluşturacak.
Örneğin; başka bir ülkede internet paketi ucuz olan bir operatöre abone olup, sonra kendi ülkendeki operatörün şebekesinden fiyat değişmeden bu paketi kullanmak gerçekten avantajlı olacaktır. Eğer AB'deki operatörler kendi başlarına karar alıp Türkiye içinde bu uygulamayı genişletirlerse Türkiyedeki operatörlerde bu rekabet ortamından payını alır. Özellikle Vodafone'un hem AB 'de hemde Türkiye de şebekesi olması bakımından yapacaklarını merak etmeye başladım.
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msipower 1 yıl
gavurların gözünü seveyim be insan kazıklama nedir bizim müslümanlardan öğrenmeleri lazım biraz.
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ÇevreMühendisi 1 yıl
AB ulkesinden en ucuz sinirsiz internetli daha hatti al, git ulkende kullan, otomatik odemede ver kafa rahat
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axaxa 1 yıl
Ortadoğu'da dolaşmak bir harika dostum bizene avrupadan 😄
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mladenbmv 1 yıl
bence güzel bir uygulama yurt dışında gidince çift hat alıyorduk acaba bizim içinde geçerlimi yurt dışına gidince burdaki tarifeyi kullanabilcekmiyiz.
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Lord Melkor 1 yıl
Burdan gidenler için de iyi. Bir ülkeden aldıkları tek hatla işlerini halledebilirler.
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Jon SNOW 37 1 yıl
Bu saatten sonra asla almayacakları için önemsiz
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Jimmy McNulty 1 yıl Jon SNOW 37
Jon SNOW 37

Bu saatten sonra asla almayacakları için önemsiz

Sanki bu saatten önce almak için el-etek öpüyorlardı.
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