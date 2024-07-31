Google Haritalar, tarihi yapıları artırılmış gerçeklikle gösterecek

Google Haritalar’ın yeni artırılmış gerçeklik özelliği, tarihi yapıların gerçek görünümlerinin üzerine etkileşimli bilgisayar tarafından oluşturulmuş görüntüleri ve sesleri yerleştirerek daha sürükleyici bir deneyim sunacak. Örneğin; kullanıcı, telefonunu çevreye tutarak Eyfel Kulesi’nin 1900’lerde nasıl göründüğünü görebilecek ve etkileşimli bilgi kartlarıyla Paris’in simgesel yapısı hakkında daha fazla bilgi alabilecek.
Google Maps’in yeni AR özelliğinikullanmak için kullanıcı, telefonunu yapıya doğrultacak ve AR özelliğini seçecek. Alternatif olarak, sokak görünümüyle herhangi bir yerinden tarihini görebilecek. Google, kullanıcıların yakında Notre Dame Katedrali'ni ve çevresini 1789'daki haliyle ziyaret edebileceklerini, Fransız Devrimi'nden önce Bastille Saint-Antoine'ın üç boyutlu bir rekreasyonunu keşfedebileceklerini veya yüzlerce yıl önce yıkılmadan önce tarihi Tuileries Sarayı'nı gezebileceklerini söyledi.
Google, Haritalar’da yeni artırılmış gerçeklik deneyimini sunmak için Google Arts & Culture ve Ubisoft ile birlikte çalıştıklarını da belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.