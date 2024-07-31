Google Haritalar, tarihi yapıları artırılmış gerçeklikle gösterecek

Google Haritalar’ın yeni artırılmış gerçeklik özelliği, tarihi yapıların gerçek görünümlerinin üzerine etkileşimli bilgisayar tarafından oluşturulmuş görüntüleri ve sesleri yerleştirerek daha sürükleyici bir deneyim sunacak. Örneğin; kullanıcı, telefonunu çevreye tutarak Eyfel Kulesi’nin 1900’lerde nasıl göründüğünü görebilecek ve etkileşimli bilgi kartlarıyla Paris’in simgesel yapısı hakkında daha fazla bilgi alabilecek.

Google Haritalar'ın orman yangını takip özelliği Türkiye'ye geldi 4 sa. önce eklendi

Google Maps’in yeni AR özelliğinikullanmak için kullanıcı, telefonunu yapıya doğrultacak ve AR özelliğini seçecek. Alternatif olarak, sokak görünümüyle herhangi bir yerinden tarihini görebilecek. Google, kullanıcıların yakında Notre Dame Katedrali'ni ve çevresini 1789'daki haliyle ziyaret edebileceklerini, Fransız Devrimi'nden önce Bastille Saint-Antoine'ın üç boyutlu bir rekreasyonunu keşfedebileceklerini veya yüzlerce yıl önce yıkılmadan önce tarihi Tuileries Sarayı'nı gezebileceklerini söyledi.

Google, Haritalar’da yeni artırılmış gerçeklik deneyimini sunmak için Google Arts & Culture ve Ubisoft ile birlikte çalıştıklarını da belirtti.

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