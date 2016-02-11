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Google’dan flash reklamları tamamen ortadan kaldıracak yeni karar

Google, flash temelli reklamlardan tamamen kurtulmaya hazırlanıyor. Resmi AdWord sayfasından açıklanan bilgilere göre bir yıldan daha kısa süre içinde flash reklamlar tamamen ortadan kalkacak.
3 yıl
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21
Diğer
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Google’dan flash reklamları tamamen ortadan kaldıracak yeni karar

Flash konusunda Steve Jobs’ın katı duruşu bugün tüm şirketleri aynı paydada buluşmaya zorladı. Flash içerikler yavaş yavaş tek hakim olduğu bir çok alandan çıkarken, kullanıcıların canını sıkan ve web tarayıcıların, sistem kaynaklarını ciddi anlamda tüketmesine neden olan reklamlardan da çıkacağa benziyor.

Google’ın AdWords sayfasında kullanıcıların web deneyimini daha iyileştirmek adına reklamlarda %100 HTML 5 kullanımına geçeceğini belirtti. Aşamalı olarak sağlanacak olan bu geçiş, hem AdWords hem de DoubleClick Digital Marketing tarafında geçerli olacak. Yani Google’ın reklam sunucuları üzerinden gösterilen tüm reklamlar tamamıyla HTML 5’e geçecek.

30 Haziran 2016 tarihinden itibaren reklam verenler kesinlikle yeni flash temelli reklam yüklemesi gerçekleştiremeyecek. 2 Ocak 2017’den itibarense mevcuttaki flash reklamların da gösterimi tamamen durdurulmuş olacak. Bilindiği gibi Google bir süredir reklam sunucularında, flash içeriklerin oynatılmadığı cihazlarda görülebilmesi için swf uzantılarını HTML 5’e dönüştürerek gösteren Swiffy hizmetinin kullanılmasını sağlıyordu. Google Swiffy sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu gelişmeden flash oynatıcılar ile izlenen videolu reklamların şimdilik etkilenmeyeceği bilgisini de verelim.
https://plus.google.com/u/0/+GoogleAds/posts/dYSJRrrgNjk Yorum Yaz
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der_Kaiser 3 yıl en beğenilen
Oh be sonunda kurtuluyoruz flashan.
Sağolasın Google Emmi
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Civitas Terrana 2 yıl
Flash'ın nasıl bir etkisi var bilmiyorum ama Google'ın reklamları aşırı yavaş.

Diğer reklam sağlayıcılar ise gayet hızlı yükleniyor ve sayfanın akıcığını olumsuz etkilemiyor.
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Der Leanderturm 2 yıl
Sonuna kadar destekliyorum
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T A R I K 2 yıl
Adbl0ck kullanıyorum benim için farketmez
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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Çağdaş 3 yıl
Sıkıyorsa play store'daki Flash oyunları kaldırsın ya
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selmand 3 yıl
Şu flash olayını destekliyorum ancak html5 animasyonlar da bazen tarayıcıyı iyi kasıyor. Bu konuda da önlem alınmalı.
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ThisisaNightmare 3 yıl
Darisi donanimhaberin basina.
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DH Misafiri 3 yıl
İos adblock kullanın sıfır reklamla, yeni hayata başlayın.
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DH Misafiri 3 yıl
millet bir taraflarını yırttı flash öğrenmek için bumudur yani
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Umutcan 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

millet bir taraflarını yırttı flash öğrenmek için bumudur yani

Ben flash as2 konusunda ilerliyordum, hatta as3 öğrenecektim ama 3-4 sene önce gerilemeyi gördüğüm anda öğrenme isteğini kaybettim. Bu saatten sonra uğraşılmaz, piyasa tamamen html5'e dönecektir.
Geliştiricilerin html5 konusunda önündeki en büyük engel xp'deki eski internet explorer sürümleriydi, xp tarih olunca eski sürümler de birlikte tarih oluyor çok şükür. Hemen hemen tüm mobil cihazlar, browserlar html5
destekliyor günümüzde. Flash ise desktop sistemlere sıkıştı kaldı.
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CooL_ROMEO 3 yıl
engurlu
Steve Jobs yuzunden mi Flash bu duruma geldi?
Steve Jobs urettigi cihazlarin flashi kaldirmadigini bildigi icin turlu bahanelerle yillarca muritlerini ayakta uyuttu.. Rahmetli yuzunden PUFFIN BROWSER in sahibi zengin oldu
O da IPhone da pek bi halta yaramiyor o ayri mesele.. Her teknolojinin sonu vardir mutlaka yenilenir..USB 3.0 dan THUNDERBOLT a gecis gibi mesela.. Yok ben 3.0 kullanmam 10 sene bekler Usb 2.0 dan direk Thunderbolt a gecerim demek zekilik gostergesi degildir...Bunun altinda bit yenigi aramak lazim ki bu konularda APPLE zaten bit yuvasina donmus durumda... Bu cok bilmisler 4 ekran icinde yillarca ayni dalavereleri yapip ,Samsung dan D*T korkusuna tukurduklerini yalamislardi...

Gören sanacak arkadaş çok zeki ve Samsung'un CEO su Steve Jobs ile aynı kulvardalar ve adama aptal muamelesi yapıyor. Üstelik adamın kazandığını tüm dünya kabul ediyorken.
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Pi 3 yıl
Ya gencler bir de arada bir admatic denen bir zimbirti cikiyor. Nedir bunun asli? Var mi goren duyan? Uckagitci hep beni takip ediyor.


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Shovel Knight 3 yıl
sonra neden chrome
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