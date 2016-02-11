Google’dan flash reklamları tamamen ortadan kaldıracak yeni karar

Flash konusunda Steve Jobs’ın katı duruşu bugün tüm şirketleri aynı paydada buluşmaya zorladı. Flash içerikler yavaş yavaş tek hakim olduğu bir çok alandan çıkarken, kullanıcıların canını sıkan ve web tarayıcıların, sistem kaynaklarını ciddi anlamda tüketmesine neden olan reklamlardan da çıkacağa benziyor.

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