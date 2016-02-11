Google’dan flash reklamları tamamen ortadan kaldıracak yeni karar

Haber Müdürü
Flash konusunda Steve Jobs’ın katı duruşu bugün tüm şirketleri aynı paydada buluşmaya zorladı. Flash içerikler yavaş yavaş tek hakim olduğu bir çok alandan çıkarken, kullanıcıların canını sıkan ve web tarayıcıların, sistem kaynaklarını ciddi anlamda tüketmesine neden olan reklamlardan da çıkacağa benziyor.
Google’ın AdWords sayfasında kullanıcıların web deneyimini daha iyileştirmek adına reklamlarda %100 HTML 5 kullanımına geçeceğini belirtti. Aşamalı olarak sağlanacak olan bu geçiş, hem AdWords hem de DoubleClick Digital Marketing tarafında geçerli olacak. Yani Google’ın reklam sunucuları üzerinden gösterilen tüm reklamlar tamamıyla HTML 5’e geçecek.
30 Haziran 2016 tarihinden itibaren reklam verenler kesinlikle yeni flash temelli reklam yüklemesi gerçekleştiremeyecek. 2 Ocak 2017’den itibarense mevcuttaki flash reklamların da gösterimi tamamen durdurulmuş olacak. Bilindiği gibi Google bir süredir reklam sunucularında, flash içeriklerin oynatılmadığı cihazlarda görülebilmesi için swf uzantılarını HTML 5’e dönüştürerek gösteren Swiffy hizmetinin kullanılmasını sağlıyordu. Google Swiffy sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Bu gelişmeden flash oynatıcılar ile izlenen videolu reklamların şimdilik etkilenmeyeceği bilgisini de verelim.
https://plus.google.com/u/0/+GoogleAds/posts/dYSJRrrgNjk Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sağolasın Google Emmi