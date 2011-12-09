Google'dan magazin tadında haber takip uygulaması Currents indirmeye sunuldu

Farklı kaynaklardan sık sık haberleri takip eden mobil kullanıcılara yönelik olarak ortaya çıkan ve gün geçtikçe popüler olan Pulse ve Flipboard gibi magazin tarzında haber okuma uygulamaları kervanına Google da Currents adlı ürünüyle katılıyor.





Daha önce Fast Flip adlı bir hizmet üzerinde çalışan ancak beklenmedik bir şekilde sonlandıran Google bu kez Currents ile oldukça iddialı geliyor. Android ve iOS platformu için indirmeye sunulan Currents şu an sadece ABD için erişilebilir durumda. Uluslararası arenaya ne zaman çıkacağı resmi olarak açıklanmadı.





Currents kaydırılabilir ve yüksek grafiklere önem veren bir görüntü çiziyor. Hali hazırda AllThingsD, PBS, Huffington Post ve Fast Company gibi 150 firmanın 180'den fazla yayını uygulamadan takip edilebiliyor. Bu bağlamda sosyal ağını da unutmayan Google, Google+ ve Google Reader beslemelerini de Currents ile okuyuculara sunuyor. Ayrıca çevrimdışı olarak haberleri saklayabilmek de mümkün.





Sistem tamamen Google+ ile entegre durumda ve paylaşım yapılabiliyor. Yayıncıların içeriklerini kişiselleştirebilmeleri için Google bazı araçlar da hizmete sunmuş durumda.