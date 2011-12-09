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Google'dan magazin tadında haber takip uygulaması Currents indirmeye sunuldu

7 yıl
3b
1
9
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Farklı kaynaklardan sık sık haberleri takip eden mobil kullanıcılara yönelik olarak ortaya çıkan ve gün geçtikçe popüler olan Pulse ve Flipboard gibi magazin tarzında haber okuma uygulamaları kervanına Google da Currents adlı ürünüyle katılıyor.

Daha önce Fast Flip adlı bir hizmet üzerinde çalışan ancak beklenmedik bir şekilde sonlandıran Google bu kez Currents ile oldukça iddialı geliyor. Android ve iOS platformu için indirmeye sunulan Currents şu an sadece ABD için erişilebilir durumda. Uluslararası arenaya ne zaman çıkacağı resmi olarak açıklanmadı.

Currents kaydırılabilir ve yüksek grafiklere önem veren bir görüntü çiziyor. Hali hazırda AllThingsD, PBS, Huffington Post ve Fast Company gibi 150 firmanın 180'den fazla yayını uygulamadan takip edilebiliyor. Bu bağlamda sosyal ağını da unutmayan Google, Google+ ve Google Reader beslemelerini de Currents ile okuyuculara sunuyor. Ayrıca çevrimdışı olarak haberleri saklayabilmek de mümkün.

Sistem tamamen Google+ ile entegre durumda ve paylaşım yapılabiliyor. Yayıncıların içeriklerini kişiselleştirebilmeleri için Google bazı araçlar da hizmete sunmuş durumda. 

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engurlu 7 yıl
Android de kullanmak isteyenler buyursun

forum.xda-developers.com/...
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hamunpatra 7 yıl
android market program var ama bu öge cihazınız için belirlenen ülkede yüklenemez diyor. Ne saçma şey anlamak mümkün değil.
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arkafon 7 yıl hamunpatra
hamunpatra

android market program var ama bu öge cihazınız için belirlenen ülkede yüklenemez diyor. Ne saçma şey anlamak mümkün değil.

apk dosyasını bulursan her şekilde yükleyebilirsin, istersen uganda'da ol
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homebird 7 yıl
İmza tolayalım.Bu editör arkadaşımızı DH nin başka bir bölümünde görevlendirilmesini isteyelim :D
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Guest-F8946C419 7 yıl
Bazı arkadaşlara buranın bir teknoloji sitesi olduğunu ve bazen tanıtım yapmalarının gayet normal olduğunu ve ekmek teknesi olduğunu unutuyorlar..

Gayet güzel bir haber.Hep destek tam destek.
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civilbugra 7 yıl
arkadaşım ben reklam göremedim doğrusu neye istinaden reklam var dediniz acaba çok merak ettim
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Besiktask34 7 yıl
bu google + google - gibi olacak sanki
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LORDTEK 7 yıl
Ulan haberin başlığından anladım bir Ekrem Çukurca haberi olduğunu. Yuh ya!
Sayın yazar: "reklam" elbette olmalıdır ama yeri "haber" alanı değil reklam alanıdır. Ayıp diye bir şey var. Lütfen...
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