Google'dan rahatlamanızı sağlayacak "solunum simülatörü"

Düzgün bir şekilde gerçekleştirilen solunumun, bedenin fiziksel ve psikolojik durumu üzerinde oldukça büyük bir etkisi vardır. Bu duruma meditasyon, yoga ve dövüş sanatları gibi sporlarda oldukça önem verilir. Google'ın sizi günlük hayatın veya iş yaşamının stresinden bir an olsun uzaklaştıran ve rahatlamanızı sağlayan bir solunum simülatörü olduğunu biliyor muydunuz?

Nefes egzersizlerini gün içinde birkaç kez tekrarlayın

Birkaç kez derin nefes alıp vermek, adeta bir sihirli değnek gibi vücudunuzdaki stres ve endişeyi gidererek rahatlamanızı ve sakinleşmenizi sağlar. Eğer stresli bir işte çalışıyorsanız, Google'ın solunum simülatörü ile gün içinde yapacağınız iki üç nefes egzersizi mental ve fiziksel açıdan sizi oldukça rahatlatacaktır.

Solunum simülatörünü açmak için Google arama kutucuğuna veya Chrome adres satırına "derin nefes alma" kelimelerini girin. Karşınıza mavi bir arka plan üzerinde beyaz bir daire belirecektir. Bu dairedeki Başlat tuşuna tıklayarak 1 dakikalık nefes alma egzersizine başlayın ve komutlara uymaya çalışın. Komutlar nefes alıp verişinizi belirli bir rutine döndürünceye ve kendinizi iyi hissedinceye kadar bu egzersizi tekrarlamanız faydanıza olacaktır.