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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'nın Çin'de açacağı üretim tesisi 5 milyar dolara mal olacak

Şangay yerel hükümeti ile ön anlaşma yapan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'de üretim tesisi kuruyor. Gigafactory 3 olarak adlandırılan bu fabrikanın maliyeti ise 5 milyar dolar.
9 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Milyarder girişimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin makamlarıyla yaptığı anlaşmalar sonucunda deniz aşırı ülkelere gidiyor. Şangay eyaletinin yerel hükümeti ile mütabakata varan şirketin, Çin'de üretim tesisi açacağı ve bu tesisin 5 milyar dolara mal olacağı belirtiliyor.

Hem elektrikli araç, hem de pil üretimi yapılacak

Gigafactory 3 olarak adlandırılan bu fabrika ile Tesla'nın küresel üretiminin iki katına çıkacağı ifade edilirken, şirketin bu hamleyi herhangi bir girişim ortağı ile yapıp yapmayacağı ise şimdilik netlik kazanmış değil. Geçtiğimiz ay Tesla, Gigafactory 3 inşaatının önümüzdeki dönemde başlayacağını ve kabaca iki yıl süreceğini açıklamıştı.
En erken iki yıl sonra elektrikli araç üretimine başlayacak olan fabrikanın yılda yaklaşık olarak 500 bin elektrikli araç üretmesi bekleniyor. Tesla CEO'su Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda Gigafactory 3'ün hem elektrikli araç hem de bu araçlarda kullanılacak olan pilleri üreteceğini açıklamıştı.

https://electrek.co/2018/08/01/tesla-gigafactory-3-china-cost-5-billion-report/ Yorum Yaz
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Kaiser75 9 ay
Çin'de bir bayram havası olur artık. Elektrikli otomobiller sayesinde hava kirliliği azalır belki
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K_Spartakus 9 ay
Sahiden, hani batacaktı, iflas edecekti, falandı filandı!
Sanki siz aldınız da aracı bekleyen sizsiniz elon musk antifanlar.
Üretim olmalı, üreten de olmalı, bu ister elon ister Henry Jr. Olur hiç farketmez, sonuçta iş imkanı veriyor mu ona bakarım.
Marka da şahıs ta umurumda değil.
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Virinom 9 ay
Trump kudursun :D
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