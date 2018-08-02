Tesla'nın Çin'de açacağı üretim tesisi 5 milyar dolara mal olacak

Milyarder girişimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin makamlarıyla yaptığı anlaşmalar sonucunda deniz aşırı ülkelere gidiyor. Şangay eyaletinin yerel hükümeti ile mütabakata varan şirketin, Çin'de üretim tesisi açacağı ve bu tesisin 5 milyar dolara mal olacağı belirtiliyor.

Hem elektrikli araç, hem de pil üretimi yapılacak

Gigafactory 3 olarak adlandırılan bu fabrika ile Tesla'nın küresel üretiminin iki katına çıkacağı ifade edilirken, şirketin bu hamleyi herhangi bir girişim ortağı ile yapıp yapmayacağı ise şimdilik netlik kazanmış değil. Geçtiğimiz ay Tesla, Gigafactory 3 inşaatının önümüzdeki dönemde başlayacağını ve kabaca iki yıl süreceğini açıklamıştı.

https://electrek.co/2018/08/01/tesla-gigafactory-3-china-cost-5-billion-report/

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En erken iki yıl sonrabaşlayacak olan fabrikanın yılda yaklaşık olaraküretmesi bekleniyor. Tesla CEO'su, daha önce yaptığı açıklamalarda Gigafactory 3'ün hemhem de bu araçlarda kullanılacak olanaçıklamıştı.