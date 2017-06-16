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Google’dan yeni görsel tanıma yazılımı: MobileNets

Google, mobil cihazlarda çalışan ve sahip olduğu bir dizi makine öğrenme teknolojisi ile daha az güç tüketerek nesneleri tanıyabilen yeni yapay zeka yazılımı MobileNets’i tanıttı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Makine öğrenme ve yapay zeka teknolojilerine önem veren teknoloji devlerinden olan Google, tamamen akıllı telefonlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve sahip olduğu makine öğrenme araçları ile etraftaki nesneleri tanımak, yüzleri analiz etmek ve fotoğrafları coğrafi olarak konumlandırmak gibi çeşitli yeteneklere sahip yeni görsel tanıma yazılımı MobileNets’i tanıttı. Şirket bu yazılımla birlikte makine öğrenme ve yapay zekaya verdiği önemi bir kez daha gösterirken yazılımın düşük güç kullanımı ile herkesin kullanabileceği bir hal alacağının da sinyalini verdi.

 

Açık kaynak olarak geliştiricilerin yararlanması için sunulan yazılım böylece arttırılmış gerçeklik uygulamalarına güç katılması veya engellilere yardımcı olacak uygulamaların oluşturulması gibi rolleri de üstlenecek. Yazılımın şu an için asıl çalışma prensibi akıllı telefonun kamerası ile çekilen bir fotoğrafı bulut üzerinde araştırarak çok fazla beklemeye gerek kalmadan tanımlamak ve kullanıcılara fotoğrafla ilgili bazı seçenekler sunmak ancak MobileNets’in uzun vadede en önemli kullanım alanı Google Lens olacak.

Google Lens İle Kullanılabilir 

Geçtiğimiz ay Google I/O konferansında tanıtılan Google Lens, akıllı telefonun kamerası ile işaretlenen şeyler hakkında kullanıcıya bilgi verme mantığıyla çalışıyor. MobileNets’in de hem Google Lens hem de Google Fotoğraflar ile entegre bir şekilde çalışarak akıllı telefonlarda kameranın daha farklı amaçlar için kullanılmasını ve özellikle görme engelli insanlara yol gösterici olması bekleniyor.

Aslında Google son zamanlarda kamera üzerinden nesneleri tanıyabilen yazılımlar üzerine yoğunlaşsa da bu alanda yalnız değil. Facebook, Apple ve son olarak Snapchat de kamera kullanımının sadece fotoğraf çekmekten ibaret olmayı aynı zamanda kullanıcıları bilgilendiren ve onlara farklı tercihler sunan(bir çiçek fotoğrafı çektiğinizde o çiçeğin türünü göstermesi ya da size en yakın çiçekçinin adresini vermesi gibi) uygulamalar üzerinde çalışıyorlar.

Google Lens'in neler yapabildiğini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
 

https://www.theverge.com/2017/6/15/15807096/google-mobile-ai-mobilenets-neural-networks Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
maximus8282 1 yıl
İnsanlar hakkında detaylı bilgi toplamak için arayışlar.
Eğer birşey ücretsizse ürün sizsiniz demektir.
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