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Google'ın "WebP" formatı odaklı yeni Mac uygulaması: WebPonize

3 yıl
934
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google'ın
 
Google'ın 2010 yılında tanıttığı görüntü formatı WebP, internet sayfalarının çok daha hızlı açılması için hazırlanmış ancak PNG ile JPEG temelli çevirilerin zor olmasıyla gündeme gelmişti. İşte bu noktada basit bir çözüm Mac uyumlu uygulama WebPonize ile geldi.
Oldukça basit bir arayüzü bulunan WebPonize, temel olarak içerisine atılan JPEG ile PNG formatındaki görüntü dosyalarını hızlı bir şekilde WebP formatı haline getiriyor. Sıkıştırmaya bağlı kayıplı ve kayıpsız olmak üzere iki farklı dönüşüm gerçekleştirebilen uygulama, PNG'ye göre %26, JPEG'e göre ise %30 oranında boyut düşürümü sağlayabiliyor.
Şimdilik Alpha sürümü bulunan WebPoinze uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://thenextweb.com/apps/2015/06/09/webponize-for-mac-automatically-converts-images-into-googles-webp-format/ Yorum Yaz
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