Google'ın az bilinen süper faydalı teknolojileri

Google'ın bir iştiraki olan Liftware firmasının geliştirmiş olduğu akıllı kaşık ve akıllı çatal, titreme rahatsızlığı olan veya Alzheimer hastalığına yakalananların hayatına fayda sağlamayı amaçlıyor.

Google'ın iştiraki olan Liftware ellerinde titreme (tremor) rahatsızlığı olan, bileklerini sağlıklı şekilde kullanamayan ve Parkinson rahatsızlığına yakalananlar için yemek yemeyi kolaylaştıran akıllı kaşık ve çatal geliştirdi. Detaylar videomuzda.