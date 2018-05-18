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Google'ın az bilinen süper faydalı teknolojileri

1 yıl
5,3b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google'ın bir iştiraki olan Liftware firmasının geliştirmiş olduğu akıllı kaşık ve akıllı çatal, titreme rahatsızlığı olan veya Alzheimer hastalığına yakalananların hayatına fayda sağlamayı amaçlıyor.
Google'ın iştiraki olan Liftware ellerinde titreme (tremor) rahatsızlığı olan, bileklerini sağlıklı şekilde kullanamayan ve Parkinson rahatsızlığına yakalananlar için yemek yemeyi kolaylaştıran akıllı kaşık ve çatal geliştirdi. Detaylar videomuzda. 

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RaptorFX 1 yıl
store.liftware.com/...
Ürünler şahane ötesi ancak kur yüzünden fiyatları oldukça yüksek kalıyor. Yoksa 200 - 500TL arası olsa bir çok çocuk sahibi bile bunu alabilirdi.
Şu kur yüzünden ancak hastalık nedeniyle zorunluluktan anca alınır.
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astegon 1 yıl
Google kendi yapmadı bunu satın aldı şirketi. Şirket zaten halaya durmuştur Google alınca.
Ama kesinlikle muazzam bir ürün.
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TheLastNinja 1 yıl
Bir kaç seneden beridir vardı bu ürünler, yine de teşekkürler inceleme için
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