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Google'ın bağımsız fotoğraf servisi yakın zamanda görücüye çıkıyor

4 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Google'ın bağımsız fotoğraf servisi yakın zamanda görücüye çıkıyor
 
İnternet devi Google, geçtiğimiz Mart ayında yaptığı açıklama ile Google+ servisini farklı parçalara ayrıcağını duyurmuştu. Bu parçalardan birini oluşturacağı düşünülen bağımsız fotoğraflar servisi ise gelen bilgilere göre görücüye çıkamaya hazırlanıyor.
Bloomberg'in son haberine göre Google, bağımsız fotoğraf servisini gerçekleştirilecek I/O konferansı kapsamında duyurmak için son hazırlıklarını yapıyor. Google+'dan ayrı bir özel fotoğraf servisinin Facebook ya da Twitter gibi ağlarla çok daha rahat şekilde fotoğraf paylaşabileceği belirtilirken, kişilere fotoğraf yükleme noktasında herhangi bir limit konulmayacağı, otomatik düzenleme araçları sunulacağı ve çoklu fotoğraflardan kolayca GIF animasyonlar oluşturulabileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Google I/O konferansı 28-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

http://www.trustedreviews.com/news/google-photos-service-almost-ready Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
silver0021 4 yıl
Google+ umarim bian önce yok olur gider. Ozellikle fotograflari g+ olmadan yedeklenmemeside çok sacma bir olaydı. Sonucta ben s4 ümde 20 ye yakin gereksiz uygulama kapatip stabilite sagliyorum. G+ en gereksiz olani. Onuda kaldirmayi dort gozle bekliyorum. Ayri platform olmalari hepimiz icin en hayırlısı
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Das Boot 4 yıl
Google bence var olan sosyal medya platformlarını yakalamak yerine onlardan çok daha farklı bir ürün ortaya çıkarması lazım.
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Batuist 4 yıl
Flickr 1TB alan veriyor acaba onun gibi bir servis mi olucak.. olursa güzel olur
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tahir40 4 yıl
Google+ kadar lüzumsuz bi sosyal ağ yok. Kullanan var mı hiç? Bugüne kadar beni Google+'dan ekle diyeni görmedim :) Fotoğraflar uygulaması istersen belli çözünürlükte sınırsız resim saklama kapasitesi, ya da dilersen orjinal fotoğrafı Google Drive kapasiten üzerinden saklıyor. Ben orjinal olarak yedekleme amacıyla kullanıyorum. Telefondan çektiğim fotoya anında bilgisayardan müdahele edebiliyorum. Hızlı ve güzel çalışıyor...
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Grkwnxs 4 yıl
Şu andaki fotograflar uygulaması çok kötü stabil değil ve fotoğrafların kalitesini olduğundan daha düşük gösteriyor
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