Google'ın bağımsız fotoğraf servisi yakın zamanda görücüye çıkıyor

İnternet devi Google, geçtiğimiz Mart ayında yaptığı açıklama ile Google+ servisini farklı parçalara ayrıcağını duyurmuştu. Bu parçalardan birini oluşturacağı düşünülen bağımsız fotoğraflar servisi ise gelen bilgilere göre görücüye çıkamaya hazırlanıyor.

Bloomberg'in son haberine göre Google, bağımsız fotoğraf servisini gerçekleştirilecek I/O konferansı kapsamında duyurmak için son hazırlıklarını yapıyor. Google+'dan ayrı bir özel fotoğraf servisinin Facebook ya da Twitter gibi ağlarla çok daha rahat şekilde fotoğraf paylaşabileceği belirtilirken, kişilere fotoğraf yükleme noktasında herhangi bir limit konulmayacağı, otomatik düzenleme araçları sunulacağı ve çoklu fotoğraflardan kolayca GIF animasyonlar oluşturulabileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Google I/O konferansı 28-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

http://www.trustedreviews.com/news/google-photos-service-almost-ready