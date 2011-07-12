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Google’ın fotoğraf paylaşım hizmeti Photovine yayına başladı

7 yıl
2,4b
1
4
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google yeni sosyal ağı Google+’ı hayata geçirdikten sonra mümkün olan en iyi şekilde desteklemeye çalışıyor. Daha yaygın kullanıma geçmeden güncellemelere başlayan Google, Blogger ve Picasa hizmetlerinin de adını Google Blogs ve Google Photos olarak değiştirmişti.

Bu esnada Google sessiz sedasız Photovine isim hakkını tescil ettirmişti. Tahminler bu ismin bir fotoğraf paylaşım hizmeti olacağı yönündeydi. 

Artık bu hizmetin neye benzeyeceği az çok belli olmuş durumda. Google yeni hizmetini photovine.com alan adı altında başlattı.

Siteye girildiğinde sanki bir HTML formatı varmış hissi uyanıyor. Çünkü sitede hiç bir etkileşim yok. Sadece mobil uygulama olduğu anlaşılan bir resim bulunuyor. Fakat cihaz bir iPhone 4. Bu bakımdan bir iOS uygulaması olacağı tahmin edilebilir.

Kısa tanıtım yazısında ise Photovine’nın arkadaşlarınız hakkında daha fazlasını öğrenmenin, yeni insanlar tanımanın ve daha önce olmadığı kadar dünyayı paylaşmanın eğlenceli bir yolu olduğundan bahsediliyor.

Alt tarafında linki bulunan Privacy Policy yani gizlilik sözleşmesi sayfasında ise Google’ın Slide hizmeti tarafından sunulduğu belirtiliyor. Slide sitesi de daha önce Google tarafından satın alınmıştı.

Kelime olarak “fotoğraf sarmaşığı” anlamına gelen Photovine hizmeti yeni arkadaşlar veya aile fotoğrafları eklenerek sarmaşık misali büyüyen ve çoğalan bir yapıyı temsil ediyor olabilir. 

Bu hizmetin Google+ ile bir ilgisi olacak mı şimdilik belirli değil. Ancak bağımsız bir uygulama olacak gibi görünüyor.

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Tanarri 7 yıl
sonraki haberler google ufakta olsa bi ülke satın aldı xD daha daha sonraki haberler Türkiye dünya Google biriliğinden borç para aldı :D:D
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ucak965 7 yıl
Google hiç boş durmuyor sürekli uygulama, yeni hizmetler geliştiriyor.
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ezimuse 7 yıl
Davetiyemizi önlerden alalım :)
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alito 7 yıl
tutarsa google+ içine entegre edileceği kesin.
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