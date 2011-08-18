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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'ın fotoğraf paylaşım platformu Photovine yayında

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Bundan haftalar önce Google’ın Photovine adıyla bir alan adı ve marka tescili yaptığı ortaya çıkmıştı. Nasıl bir hizmet olduğu bilinmeyen Photovine’a ait site yayın hayatına başladığında iOS platformu için bir çeşit fotoğraf paylaşım hizmeti olduğu anlaşılmıştı.

Flickr’daki etiketlere benzer şekilde vine-sarmaşık adı verilen konular altında fotoğrafların paylaşıldığı Photovine, fotoğraflar birleştikçe adeta sarmaşık gibi büyüyor ve çoğalıyordu.

Google’ın daha önce satın aldığı Slide ekibi tarafından geliştirilen Photovine iOS uygulaması App Store’dan yayınlanmaya başladığında sadece davetiye gönderilen kişiler tarafından kullanılabiliyordu. Şimdi ise uygulama yaygın kullanıma açık hale geldi.

Ancak uygulama sadece ABD, İngiltere ve Hindistan uygulama mağazalarından erişilebilir durumda. Henüz tüm dünyada kullanıma sunulmadı. Bu bölgelerde uygulamayı indirmiş olan kullanıcılar güncellemeyi yaptıktan sonra davetiye beklemeden hizmete üye olabiliyorlar.

An itibariyle en popüler sarmaşıkların “Uyku zamanımda”, “şehir görüntüsü” ve “zaman hakında” olduğu belirtiliyor.

Photovine için bir Android uygulaması şu anda yok. Hizmetin Google+ ve Picasa ile entegrasyonunun başarılı olması durumunda Android uygulamasının geliştirilebileceği tahmin ediliyor. Ancak şu an Slide ekibi işi oluruna bırakmış gibi.

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DH Misafiri 7 yıl
slm
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northernlights 8 yıl
Google ios kullanıcılarına da hizmet veriyor sadece android'e değil.
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Adam Lallana 8 yıl
Google çift oynuyor yani.
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Farwynd 8 yıl
umutarslan.com
Eagle ClawProgram sahibi Google,Android için değilde IOS için çıkartıyor.Program Androidde mevcut değil.Google her kesime çalışıyor.
ben android kullanıyor olsam zoruma giderdi.her ne kadar uygulama ilgimi çekmese de.

Android'de o tür programlar pek tutmuyor yani mesela infogramda androide gelse pek tutacağını sanmam çünkü iPhone kullananlar genel de telefonu bilgisayara tercih eden tipler, tabii tek bir yerden istediklerini yapabilmek hoşlarına gidiyor.
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Besiktask34 8 yıl
pica dururken buna bakılmaz
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tolgacem 8 yıl
flickr var ama android için..
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Rainbow6 8 yıl
Belkide ios platformuyla calisip kendi platformundaki aciklari kapatacaktir
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ssbrc 8 yıl
boşa açılmış bir platform.Buda yakında patlar
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umutarslan.com 8 yıl
Eagle Claw
Program sahibi Google,Android için değilde IOS için çıkartıyor.Program Androidde mevcut değil.Google her kesime çalışıyor.

ben android kullanıyor olsam zoruma giderdi.her ne kadar uygulama ilgimi çekmese de.
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Recharged 8 yıl
Program sahibi Google,Android için değilde IOS için çıkartıyor.Program Android'de mevcut değil.Google her kesime çalışıyor.
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Bl00dyHell 8 yıl
Google'ın Picasa gibi güzel bir hizmeti varken Photovine platformunu niye açtı acaba
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