Google'ın fotoğraf paylaşım platformu Photovine yayında

Bundan haftalar önce Google’ın Photovine adıyla bir alan adı ve marka tescili yaptığı ortaya çıkmıştı. Nasıl bir hizmet olduğu bilinmeyen Photovine’a ait site yayın hayatına başladığında iOS platformu için bir çeşit fotoğraf paylaşım hizmeti olduğu anlaşılmıştı.





Flickr’daki etiketlere benzer şekilde vine-sarmaşık adı verilen konular altında fotoğrafların paylaşıldığı Photovine, fotoğraflar birleştikçe adeta sarmaşık gibi büyüyor ve çoğalıyordu.





Google’ın daha önce satın aldığı Slide ekibi tarafından geliştirilen Photovine iOS uygulaması App Store’dan yayınlanmaya başladığında sadece davetiye gönderilen kişiler tarafından kullanılabiliyordu. Şimdi ise uygulama yaygın kullanıma açık hale geldi.





Ancak uygulama sadece ABD, İngiltere ve Hindistan uygulama mağazalarından erişilebilir durumda. Henüz tüm dünyada kullanıma sunulmadı. Bu bölgelerde uygulamayı indirmiş olan kullanıcılar güncellemeyi yaptıktan sonra davetiye beklemeden hizmete üye olabiliyorlar.





An itibariyle en popüler sarmaşıkların “Uyku zamanımda”, “şehir görüntüsü” ve “zaman hakında” olduğu belirtiliyor.





Photovine için bir Android uygulaması şu anda yok. Hizmetin Google+ ve Picasa ile entegrasyonunun başarılı olması durumunda Android uygulamasının geliştirilebileceği tahmin ediliyor. Ancak şu an Slide ekibi işi oluruna bırakmış gibi.