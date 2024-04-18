Elon Musk, Vine’ı geri getirmek için anket yaptı

Vine geri mi dönüyor?
Hatırlanacağı üzere Vine, 2017 yılında kapatılmış ve ardından sunucu maliyetlerini düşürmek amacıyla tüm Vine klipleri devre dışı bırakılmıştı. Ancak görünüşe göre X’te bulunanlar en azından uygulamanın kod tabanını ve yeni bir kitle için nasıl yeniden canlandırılabileceğini araştırıyor. X'te mühendis olan Christopher Stanley, kısa süre önce Logan Paul'un eski Vine sayfasına aktif bir linkini bile paylaştı. Öte yandan Vine söylentileri ilk defa gündeme gelmiyor. Musk'ın Ekim 2022'de Twitter için 44 milyar dolarlık satın alma işlemini tamamlamasından kısa bir süre sonra uygulamayı geri getirmeyi önerdiği biliniyor.
Bugünlerde en popüler uygulamalardan birisi olan TikTok’un esasında atası olan Vine’ın geri dönüşü X için iyi olabilir. Bununla birlikte Vine, en popüler olduğu dönemde bile aslında popüler değildi (200 milyon kullanıcıya ulaştı) ve o dönemlerde Twitter, buradan nasıl para kazanacağını çözememişti. Musk, açtığı anket dışında herhangi bir şey paylaşmadı ve dolayısıyla anketin sonucuna uyacağının bir garantisi yok. Bununla birlikte Musk’ın Twitter'ı devraldığından bu yana X kullanıcılarının yanıtlarına göre kararlar verdiğini görmüştük.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)