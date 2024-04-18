Elon Musk, Vine’ı geri getirmek için anket yaptı

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın şirketlerine kattığı en önemli gerçeklerden birisi de istediği takdirde dikkat çekmeyi başarması; sürekli olarak konuşulan ana konu olma arzusu, şirketlerini iyi ve/veya kötü nedenlerle gündemde tutmaya yardımcı oluyor. Bunun bir örneğini de geçtiğimiz saatlerde sahibi olduğu X (Twitter) platformunda açtığı ankette görüyoruz. Musk, açtığı ankette kullanıcılara birkaç yıl önce kapatılan Vine’ın geri dönmesini isteyip istemediklerini sordu.

Vine geri mi dönüyor?

Tam Boyutta Gör Musk, bu hafta Tesla’da iş gücünün yüzde 10’undan fazlasını işten çıkaracağını çalışanlarına bildirmiş, Cybertruck ile ilgili çeşitli sorunlar gündeme gelmişti. Tüm bunlar yaşanırken Musk, X’te açtığı ankette Vine’ın geri dönmesini isteyip istemediğimizi sordu. 1.8 milyon oyun kullanıldığı ankete göre kullanıcıların yaklaşık yüzde 70’i Vine’ın geri dönmesini istiyor.

Hatırlanacağı üzere Vine, 2017 yılında kapatılmış ve ardından sunucu maliyetlerini düşürmek amacıyla tüm Vine klipleri devre dışı bırakılmıştı. Ancak görünüşe göre X’te bulunanlar en azından uygulamanın kod tabanını ve yeni bir kitle için nasıl yeniden canlandırılabileceğini araştırıyor. X'te mühendis olan Christopher Stanley, kısa süre önce Logan Paul'un eski Vine sayfasına aktif bir linkini bile paylaştı. Öte yandan Vine söylentileri ilk defa gündeme gelmiyor. Musk'ın Ekim 2022'de Twitter için 44 milyar dolarlık satın alma işlemini tamamlamasından kısa bir süre sonra uygulamayı geri getirmeyi önerdiği biliniyor.

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Bugünlerde en popüler uygulamalardan birisi olan TikTok’un esasında atası olan Vine’ın geri dönüşü X için iyi olabilir. Bununla birlikte Vine, en popüler olduğu dönemde bile aslında popüler değildi (200 milyon kullanıcıya ulaştı) ve o dönemlerde Twitter, buradan nasıl para kazanacağını çözememişti. Musk, açtığı anket dışında herhangi bir şey paylaşmadı ve dolayısıyla anketin sonucuna uyacağının bir garantisi yok. Bununla birlikte Musk’ın Twitter'ı devraldığından bu yana X kullanıcılarının yanıtlarına göre kararlar verdiğini görmüştük.

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Elon Musk, Vine’ı geri getirmek için anket yaptı