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    Anlık Bildirim

    Elon Musk, Vine’ı geri getirmek için anket yaptı

    X (Twitter) platformunun sahibi milyarder Elon Musk, sosyal mecrada açtığı bir ankette kapatılan Vine uygulamasının yeniden canlandırıp canlandırmayacağını sordu.
    Elon Musk, Vine’ı geri getirmek için anket yaptı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın şirketlerine kattığı en önemli gerçeklerden birisi de istediği takdirde dikkat çekmeyi başarması; sürekli olarak konuşulan ana konu olma arzusu, şirketlerini iyi ve/veya kötü nedenlerle gündemde tutmaya yardımcı oluyor. Bunun bir örneğini de geçtiğimiz saatlerde sahibi olduğu X (Twitter) platformunda açtığı ankette görüyoruz. Musk, açtığı ankette kullanıcılara birkaç yıl önce kapatılan Vine’ın geri dönmesini isteyip istemediklerini sordu.

    Vine geri mi dönüyor?

    Elon Musk, Vine’ı geri getirmek için anket yaptı Tam Boyutta Gör
    Musk, bu hafta Tesla’da iş gücünün yüzde 10’undan fazlasını işten çıkaracağını çalışanlarına bildirmiş, Cybertruck ile ilgili çeşitli sorunlar gündeme gelmişti. Tüm bunlar yaşanırken Musk, X’te açtığı ankette Vine’ın geri dönmesini isteyip istemediğimizi sordu. 1.8 milyon oyun kullanıldığı ankete göre kullanıcıların yaklaşık yüzde 70’i Vine’ın geri dönmesini istiyor.

    Hatırlanacağı üzere Vine, 2017 yılında kapatılmış ve ardından sunucu maliyetlerini düşürmek amacıyla tüm Vine klipleri devre dışı bırakılmıştı. Ancak görünüşe göre X’te bulunanlar en azından uygulamanın kod tabanını ve yeni bir kitle için nasıl yeniden canlandırılabileceğini araştırıyor. X'te mühendis olan Christopher Stanley, kısa süre önce Logan Paul'un eski Vine sayfasına aktif bir linkini bile paylaştı. Öte yandan Vine söylentileri ilk defa gündeme gelmiyor. Musk'ın Ekim 2022'de Twitter için 44 milyar dolarlık satın alma işlemini tamamlamasından kısa bir süre sonra uygulamayı geri getirmeyi önerdiği biliniyor.

    Bugünlerde en popüler uygulamalardan birisi olan TikTok’un esasında atası olan Vine’ın geri dönüşü X için iyi olabilir. Bununla birlikte Vine, en popüler olduğu dönemde bile aslında popüler değildi (200 milyon kullanıcıya ulaştı) ve o dönemlerde Twitter, buradan nasıl para kazanacağını çözememişti. Musk, açtığı anket dışında herhangi bir şey paylaşmadı ve dolayısıyla anketin sonucuna uyacağının bir garantisi yok. Bununla birlikte Musk’ın Twitter'ı devraldığından bu yana X kullanıcılarının yanıtlarına göre kararlar verdiğini görmüştük.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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