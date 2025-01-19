Elon Musk, Vine’ı geri getirmek için çalışmalara başladı

Geçtiğimiz haftalarda TikTok’un ABD’de yasaklanacak olmasının getirdiği tartışmalar sırasında Elon Musk, X platformu üzerinde “Vine geri gelsin mi?” gibi bir anket yaparak platformun hayranlarına umut vermişti. Musk, geçtiğimiz saatlerde ise Vine’ı geri getirmek için konuşmalar yaptıklarını duyurdu. Musk, her ne kadar TikTok’un ABD’de yasaklanmasına karşı olsa da TikTok ile rekabet eden bir platform kurmaya istekli gözüküyor. Twitter’ın yani X’in sahip olduğu Vine’ın geri gelip gelmeyeceği henüz kesinleşmedi ancak Elon Musk’ın önümüzdeki haftalarda konu hakkında daha net açıklamalar yapması bekleniyor.
param olsa alacağım helikopter
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.