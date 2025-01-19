Tam Boyutta Gör Dikey formatta kısa süreli videoları ile bilinen Vine, 2012-2015 yılları arasında dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri haline gelmişti. Kuruluşundan birkaç ay sonra Twitter tarafından satın alınan platform, dünya genelinde popüler olsa da Twitter, 2017 yılında platformu kapatmaya karar vermişti. Ancak görünüşe göre TikTok gibi platformların popülerleşmesi, Vine'ın hayata dönmesini sağlayabilir.

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Musk, Vine’ı geri getirmek istiyor

Tam Boyutta Gör Vine, yıllar önce kullanıcılara veda etse de platformun öncü olduğu video akımı, günümüzde Instagram, YouTube ve TikTok gibi birçok platformu şekillendirmeye devam ediyor. Bu durumun farkında olan Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, Vine’ı geri getirmek için çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz haftalarda TikTok’un ABD’de yasaklanacak olmasının getirdiği tartışmalar sırasında Elon Musk, X platformu üzerinde “Vine geri gelsin mi?” gibi bir anket yaparak platformun hayranlarına umut vermişti. Musk, geçtiğimiz saatlerde ise Vine’ı geri getirmek için konuşmalar yaptıklarını duyurdu. Musk, her ne kadar TikTok’un ABD’de yasaklanmasına karşı olsa da TikTok ile rekabet eden bir platform kurmaya istekli gözüküyor. Twitter’ın yani X’in sahip olduğu Vine’ın geri gelip gelmeyeceği henüz kesinleşmedi ancak Elon Musk’ın önümüzdeki haftalarda konu hakkında daha net açıklamalar yapması bekleniyor.

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Popüler sosyal medya platformu Vine geri mi dönüyor?