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Google'ın yeni patenti arama yapmak için daireler çizme işlemini anlatıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,9b
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24
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, Android işletim sistemini ve onu kullanan dokunmatik mobil cihazları farklı patentlerle desteklemeye devam ediyor. Kilit açma patentinin ardından Google bu kez daireler çizerek arama işlemine dair bir patent için başvuru yaptı.
Dokunmatik cihazlarda genellikle arama ve kopyala yapıştır işlemleri bir menü yoluyla gerçekleştiriliyor. Örneğin bir makale okurken içinde geçen bir kelimeyi merak ettiğinizde, kelimeyi seçerek menü yardımıyla kopyalıyor ve arama alanına yapıştırıyorsunuz. Ancak Google arama fonksiyonları için farklı dairesel çizimler kullanıyor.
Yeni yöntemde ekranda bir "g" harfi çizerek elinizi kaldırmadan arama yapmak istediğiniz kelime veya fotoğrafı daire içine alıyor ve elinizi kaldırdığınız anda Google ana sayfasından arama işlemini başlatabiliyorsunuz. Böylece iki kısımlı bir daire hareketi meydana geliyor. İsterseniz daireyi g harfinin üzerine de çizebiliyorsunuz, bu küçük ekranlar için bir alternatif oluyor.
Eğer Google dışında bir siteden arama yapmak istiyorsanız g harfi yerine Wikipedia için w, Yahoo için y harfi çizebiliyorsunuz. Eğer s harfi çizerseniz bu kez bir arama motorları seçenek menüsü karşınıza geliyor.
Bu yöntemle birden fazla kelime ve resim araması da yapabiliyorsunuz.
Google'ın yeni patentinin Android işletim sisteminin standart bir parçası olup olmayacağı konusunda herhangi bir bilgi yok. Ancak arama yapma yöntemlerine yeni bir bakış açısı getireceğine şüphe yok.

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söny 7 yıl
Tabletlere yönelik çalısıyolar son dönemlerde ve biz tabletimizi satıyoruz bakalım ipad 3 almak lazım bi çıksın alalım artık
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E_Aydin35 7 yıl
İşte budur adamlar müşteriyi ve memnuniyetini düşünüyor yapıyor çok kral bir düşünce olmuş bence mantıklı ayrıca..
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S 7 yıl
Kilit açma işlemini bende kullanıyorum, çok kullanışlı bir fonksiyon, göze garip gözükse de Google bunu basitleştirecektir.
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Prequel 7 yıl
G çizmek yada google yönelik bir imge yaratmak zaman kaybıdır. Sadece yuvarlak olsa daha kolay olmaz mı..

Nerede arayacağını nasıl belirleyeceksin?
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enteran 7 yıl Prequel
Prequel

G çizmek yada google yönelik bir imge yaratmak zaman kaybıdır. Sadece yuvarlak olsa daha kolay olmaz mı..


Nerede arayacağını nasıl belirleyeceksin?


Hiçbişey yapmayıp sadece yuvarlak çizersek, baştan default olarak nerede aramasını istemişsek orada arar, ya da default 'google' olarak gelir, istersek sonra seçeneklerden değiştiririz. nasıl fikir?
Dur ben de bunun patentini alayım hemen, ismi de yuvarlak patenti.
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DH Misafiri 7 yıl
bence güzel fikir bilhassa tablette copy paste yapmak ve aratmak cile oluyor bazen
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engurlu 7 yıl
Su an androidde test yapıyorum

forumdan herhangi bir kelimeyi seçiyorum

_Kelimenin üzerine basık tutup otomatik isaretlenmesini ve menü çıkmasını bekleme 2 sn
_Çıkan menüde google arama isareti olan büyüteç e basma 1 sn

Toplam 3 sn

Yeni sistemi hayal ediyorum G harfi çizip kelimeyi yuvarlak içine alma 1 sn..

Müthiş bi hız..Daha iyisi ne olabilr ?? telepatiyle filan arama ??!!
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DH Misafiri 7 yıl
G çizmek yada google yönelik bir imge yaratmak zaman kaybıdır. Sadece yuvarlak olsa daha kolay olmaz mı..
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CWaRRioR 7 yıl
Dolphinde bu özellik yok arkadaşlar. Daire içine alıp arama yapamıyorsunuz. Sadece gesture kullanarak kısayol atadığınız siteye gidiyorsunuz. Burada ek olarak daire içine alınan alanı direk olarak aratmaktan bahsediliyor ki önemli kısmı da burası zaten...
Yoksa gesturelar uzun süredir piyasada mevcut.
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LORDTEK 7 yıl
4B, 5A ve 5B
Ne farkı var?
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dhyorumcusu 7 yıl
Haberden benim anladığım(ve tahmin ettiğim) kadarıyla kendi atadığımız şekillere göre de arama yapabileceğiz. Yoksa belli işaretlere sınırlı kalmanın pek bir cazibesi yok. Bir anlamda sesli aramanın ekran hareketine dönüştürülmüş hali.
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byturkuaz 7 yıl
foruam gırmıyor ya :( bı baksalar artk
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