Google'ın yeni patenti arama yapmak için daireler çizme işlemini anlatıyor

Google, Android işletim sistemini ve onu kullanan dokunmatik mobil cihazları farklı patentlerle desteklemeye devam ediyor. Kilit açma patentinin ardından Google bu kez daireler çizerek arama işlemine dair bir patent için başvuru yaptı.

Dokunmatik cihazlarda genellikle arama ve kopyala yapıştır işlemleri bir menü yoluyla gerçekleştiriliyor. Örneğin bir makale okurken içinde geçen bir kelimeyi merak ettiğinizde, kelimeyi seçerek menü yardımıyla kopyalıyor ve arama alanına yapıştırıyorsunuz. Ancak Google arama fonksiyonları için farklı dairesel çizimler kullanıyor.

Yeni yöntemde ekranda bir "g" harfi çizerek elinizi kaldırmadan arama yapmak istediğiniz kelime veya fotoğrafı daire içine alıyor ve elinizi kaldırdığınız anda Google ana sayfasından arama işlemini başlatabiliyorsunuz. Böylece iki kısımlı bir daire hareketi meydana geliyor. İsterseniz daireyi g harfinin üzerine de çizebiliyorsunuz, bu küçük ekranlar için bir alternatif oluyor.

Eğer Google dışında bir siteden arama yapmak istiyorsanız g harfi yerine Wikipedia için w, Yahoo için y harfi çizebiliyorsunuz. Eğer s harfi çizerseniz bu kez bir arama motorları seçenek menüsü karşınıza geliyor.

Bu yöntemle birden fazla kelime ve resim araması da yapabiliyorsunuz.

Google'ın yeni patentinin Android işletim sisteminin standart bir parçası olup olmayacağı konusunda herhangi bir bilgi yok. Ancak arama yapma yöntemlerine yeni bir bakış açısı getireceğine şüphe yok.