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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gorilla Glass 3 kullanılarak hazırlanan Asus Zenbook Infinity görücüye çıktı

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gorilla Glass 3 kullanılarak hazırlanan Asus Zenbook Infinity görücüye çıktı

İlk bilgilerini geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde öğrendiğimiz Asus Zenbook Infinity, Computex 2013 fuarı kapsamında kullanıcılar karşısına çıkartıldı.
Asus tarafından dış kapağında ve klavye çevresinde yer alan bölümlerde Corning Gorilla Glass 3 kullanılan ve bu açıdan dünyada ilk olduğu açıklanan Zenbook Infinity, önceki jenerasyon Zenbook modellerine göre %14 daha ince bir kasa yapısına sahip olarak üretilmiş durumda. En kalın noktası 15.5mm olan ultrabook, Corning firmasının özel Native Damage Resistance (Doğal Zarar Direnci) teknolojisi sayesinde çiziklere karşı da oldukça dayanıklı ve oluşan çizilmeler yüzeyde %40 oranında daha az görünüyor. Üzerinde 13.3-inç dokunmatik ekran ve arka aydınlatmalı klavye bulunan, gücünü Intel 28W çift çekirdekli Haswell işlemciden alan ve içerisinde Windows 8 işletim sistemi yüklü olarak gelen ultrabook, USB3.0, mini HDMI ve Mini Display portlarına sahip.
Asus tarafından resmi satış fiyatı açıklanmayan Zenbook Infinity ultrabook modeli, yılın dördüncü çeyreğinde satışa çıkacak.
 
Gorilla Glass 3 kullanılarak hazırlanan Asus Zenbook Infinity görücüye çıktı
Gorilla Glass 3 kullanılarak hazırlanan Asus Zenbook Infinity görücüye çıktı

http://www.engadget.com/2013/06/03/asus-zenbook-infinity-gorilla-glass-3/ Yorum Yaz
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Pondera 5 yıl en beğenilen
Çizilme ve kırılmaya karşı ekran konsepti süper birşey. Bir de "yağlanmayı" engelleyen yapsalar süper olur. Yağlı cilde sahip olan insanlar için bıktırıcı birşey, gözlük yetmiyormuş gibi sürekli ekran temizle birde. Kendi kendini temizleyen ekran hiç fena olmazdı...
Çizilme ve kırılmaya karşı ekran konsepti süper birşey. Bir de "yağlanmayı" engelleyen yapsalar süper olur. Yağlı cilde sahip olan insanlar için bıktırıcı bir...
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JoeyBane 5 yıl
On numara olmuş. Taşınabilir diye buna denir.
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V4LKyR 5 yıl
Şu cihazların Nvidia orta-üst sınıfı ekran kartlı olanlarından çok fena almak istiyorum. :)
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ycanatilgan 5 yıl
Tayland dan haberler
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K.can.tas 5 yıl
Beğendim
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oray 5 yıl
daha ince fakat daha hafif mi?
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[C_a_N_e_R] 5 yıl
Full siyah gitmiyor zenbooka.
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savasserter 5 yıl
Aliminyumcular çok üzülecek :)
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Pondera 5 yıl en beğenilen
Çizilme ve kırılmaya karşı ekran konsepti süper birşey. Bir de "yağlanmayı" engelleyen yapsalar süper olur. Yağlı cilde sahip olan insanlar için bıktırıcı birşey, gözlük yetmiyormuş gibi sürekli ekran temizle birde. Kendi kendini temizleyen ekran hiç fena olmazdı...
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