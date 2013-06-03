Gorilla Glass 3 kullanılarak hazırlanan Asus Zenbook Infinity görücüye çıktı





İlk bilgilerini geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde öğrendiğimiz Asus Zenbook Infinity, Computex 2013 fuarı kapsamında kullanıcılar karşısına çıkartıldı.

Asus tarafından dış kapağında ve klavye çevresinde yer alan bölümlerde Corning Gorilla Glass 3 kullanılan ve bu açıdan dünyada ilk olduğu açıklanan Zenbook Infinity, önceki jenerasyon Zenbook modellerine göre %14 daha ince bir kasa yapısına sahip olarak üretilmiş durumda. En kalın noktası 15.5mm olan ultrabook, Corning firmasının özel Native Damage Resistance (Doğal Zarar Direnci) teknolojisi sayesinde çiziklere karşı da oldukça dayanıklı ve oluşan çizilmeler yüzeyde %40 oranında daha az görünüyor. Üzerinde 13.3-inç dokunmatik ekran ve arka aydınlatmalı klavye bulunan, gücünü Intel 28W çift çekirdekli Haswell işlemciden alan ve içerisinde Windows 8 işletim sistemi yüklü olarak gelen ultrabook, USB3.0, mini HDMI ve Mini Display portlarına sahip.

Asus tarafından resmi satış fiyatı açıklanmayan Zenbook Infinity ultrabook modeli, yılın dördüncü çeyreğinde satışa çıkacak.

http://www.engadget.com/2013/06/03/asus-zenbook-infinity-gorilla-glass-3/