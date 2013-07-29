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Gorilla Glass artık dizüstü ekranlarında

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Gorilla Glass artık dizüstü ekranlarında

Gorilla Glass teknolojisiyle mobil cihaz ekranlarında çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklılık sağlayan ve sektörün rakipsiz koruma paneli üreticisi haline gelen Corning, bir kulvara daha adım atıyor.

Mobil cihazlarda Gorilla Glass /2/3 sınıflandırmasıyla tanıdığımız Corning, dizüstü bilgisayar ekranlarına da koruma sağlayacak ve ürettiği panelleri Gorilla Glass NBT olarak adlandıracak. 

Corning yeni ürünü ile asıl olarak dokunmatik ekranlı dizüstü modellerini hedefliyor. Dizüstü pazarında Windows 8 ile trend haline gelen dokunmatik ekranlı versiyonlar, gelecekte de pazarın en çok satan modelleri olacak. 

Gorilla Glass NBT, çizilmelere karşı dayanıklılık sunarken, çizilme sonrası ise izlerin görünürlüğünü en aza indiriyor. Ayrıca yine çizilme sonrası dayanıklılığı devam ettirerek zayıf nokta oluşmasını engelliyor. Böylece dokunmatik ekranlı dizüstü modelleri gündelik kullanımda çizik ve darbelere karşı korunmuş oluyor. Gorilla Glass NBT, şu anki standart dizüstü ekranlarına göre 10 kat daha fazla dayanıklılık sunuyor. Ürünün dayanıklılık prensipleri ise Gorilla Glass 3 ile aynı temellere dayanıyor.

Gorilla Glass NBT an itibariyle dağıtıma hazır durumda ve Dell firması yeni teknolojiyi kısa süre içerisinde dokunmatik dizüstü modellerine adapte edeceklerini açıkladı. 

www.corninggorillaglass.com Yorum Yaz
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ombuds_man 5 yıl
iyide seneler önce acer s7 de kullandı ve kullanıyor.... ne yenisi
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infom@n 5 yıl
Gorilla Glass bence o kadar işe yarayan bir teknoloji değil. Bence yalan dolan.
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Moofy 5 yıl
Farklı modelleride gelirse iyi olur.
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haymatloshan 5 yıl
Doğru karar,artık dokunmatik ekran olduktan sonra ekrana ehemmiyet vermek gerekecek
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wolf silver 5 yıl
Buda demek oluyor ki artık 14-15 inclık jelatin aramak zorunda kalacaz :-) :-)
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FTH - A 5 yıl wolf silver
bu cam zaten sen onları kullanmayasın diye
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xLmNt13 5 yıl
Zaten dokunmatik ekranli bir laptop yada tablet corilla class tarzi bir cam barindirmadiktan sonra alınmaz
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