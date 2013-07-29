Gorilla Glass artık dizüstü ekranlarında





Gorilla Glass teknolojisiyle mobil cihaz ekranlarında çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklılık sağlayan ve sektörün rakipsiz koruma paneli üreticisi haline gelen Corning, bir kulvara daha adım atıyor.





Mobil cihazlarda Gorilla Glass /2/3 sınıflandırmasıyla tanıdığımız Corning, dizüstü bilgisayar ekranlarına da koruma sağlayacak ve ürettiği panelleri Gorilla Glass NBT olarak adlandıracak.





Corning yeni ürünü ile asıl olarak dokunmatik ekranlı dizüstü modellerini hedefliyor. Dizüstü pazarında Windows 8 ile trend haline gelen dokunmatik ekranlı versiyonlar, gelecekte de pazarın en çok satan modelleri olacak.





Gorilla Glass NBT, çizilmelere karşı dayanıklılık sunarken, çizilme sonrası ise izlerin görünürlüğünü en aza indiriyor. Ayrıca yine çizilme sonrası dayanıklılığı devam ettirerek zayıf nokta oluşmasını engelliyor. Böylece dokunmatik ekranlı dizüstü modelleri gündelik kullanımda çizik ve darbelere karşı korunmuş oluyor. Gorilla Glass NBT, şu anki standart dizüstü ekranlarına göre 10 kat daha fazla dayanıklılık sunuyor. Ürünün dayanıklılık prensipleri ise Gorilla Glass 3 ile aynı temellere dayanıyor.





Gorilla Glass NBT an itibariyle dağıtıma hazır durumda ve Dell firması yeni teknolojiyi kısa süre içerisinde dokunmatik dizüstü modellerine adapte edeceklerini açıkladı.

www.corninggorillaglass.com