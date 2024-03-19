iPhone 17, yansıma önleyici daha sağlam ekrana sahip olacak

Süper sert ve yansıma önleyici ekran
Instant Digital, iPhone 17’nin dış camının düşündüğümüzden daha dayanıklı süper sert, yansımayı önleyen bir katmana sahip olacak şekilde ayarlandığını iddia ediyor. Ayrıca kaplama ekipmanının Çin’in tedarik zincirine yeni teslim edildiğini ancak bu yıl çıkacak iPhone 16 serisine yetişmeyeceğini söylüyor.
Ceramic Shield, Corning’in Apple ile birlikte geliştirdiği cam-seramik materyal. Apple, iPhone 15’deki Ceramic Shield’ın tüm akıllı telefon camlarından daha dayanıklı olduğunu söylüyor. Apple, 2020’de iPhone 12 modelleriyle tanıttığı seramik katkılı camın düşürmeye karşı iPhone 11’e kıyasla 4 kat daha dayanıklı olduğunu söylemişti.
Samsung’un Galaxy S24 Ultra telefonu, Corning tarafından geliştirilen Gorilla Glass Armor ekran panelini kullanıyor. Corning’e göre Armor panel, tipik bir cam yüzeye kıyasla yansımaları %75 oranında azaltıyor ve diğer cam panellerde zamanla oluşan mikro çiziklere karşı dayanıklı. Corning, ayrıca panellerin alüminosilikat kaplama camlara kıyasla çizilmelere karşı 4 kat daha dayanıklı olduğunu iddia ediyor. Apple, iPhone 17 serisinde Gorilla Glass Armor’u (tabii ki başka bir isim altında) kullanabilir.
Corning, Apple’ın uzun süredir tedarikçisi ve Apple cihazların ekranının korumasını sağlıyor. Cupertinolu teknoloji devinin Corning’e milyonlarca dolar yatırım (2021’de açıklanan toplam rakam 495 milyon dolar) yaptığı biliniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.