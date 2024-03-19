iPhone 17, yansıma önleyici daha sağlam ekrana sahip olacak

Apple iPhone 16 özellikleri neler olacak? 1 gün önce eklendi

Süper sert ve yansıma önleyici ekran

Instant Digital, iPhone 17’nin dış camının düşündüğümüzden daha dayanıklı süper sert, yansımayı önleyen bir katmana sahip olacak şekilde ayarlandığını iddia ediyor. Ayrıca kaplama ekipmanının Çin’in tedarik zincirine yeni teslim edildiğini ancak bu yıl çıkacak iPhone 16 serisine yetişmeyeceğini söylüyor.

Ceramic Shield, Corning’in Apple ile birlikte geliştirdiği cam-seramik materyal. Apple, iPhone 15’deki Ceramic Shield’ın tüm akıllı telefon camlarından daha dayanıklı olduğunu söylüyor. Apple, 2020’de iPhone 12 modelleriyle tanıttığı seramik katkılı camın düşürmeye karşı iPhone 11’e kıyasla 4 kat daha dayanıklı olduğunu söylemişti.

Samsung’un Galaxy S24 Ultra telefonu, Corning tarafından geliştirilen Gorilla Glass Armor ekran panelini kullanıyor. Corning’e göre Armor panel, tipik bir cam yüzeye kıyasla yansımaları %75 oranında azaltıyor ve diğer cam panellerde zamanla oluşan mikro çiziklere karşı dayanıklı. Corning, ayrıca panellerin alüminosilikat kaplama camlara kıyasla çizilmelere karşı 4 kat daha dayanıklı olduğunu iddia ediyor. Apple, iPhone 17 serisinde Gorilla Glass Armor’u (tabii ki başka bir isim altında) kullanabilir.

Corning, Apple’ın uzun süredir tedarikçisi ve Apple cihazların ekranının korumasını sağlıyor. Cupertinolu teknoloji devinin Corning’e milyonlarca dolar yatırım (2021’de açıklanan toplam rakam 495 milyon dolar) yaptığı biliniyor.

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Apple iPhone 17'nin ekran özelliği ortaya çıktı