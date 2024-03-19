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    Anlık Bildirim

    iPhone 17, yansıma önleyici daha sağlam ekrana sahip olacak

    Apple'ın iPhone'larda beklenen tasarım değişikliğini asıl iPhone 17 serisinde yapması bekleniyor. Çin'in sosyal ağ platformunda iPhone 17'nin ekranına ilişkin yeni bir bilgi paylaşıldı.
    iphone 17 yansıma önleyici dayanıklı ekran Tam Boyutta Gör
    Yeni bir söylentiye göre, iPhone 17 serisi, Apple’ın iPhone 15 modellerindeki Ceramic Shield’dan daha dayanıklı ve yansıma önleyici bir ekrana sahip olacak.

    Süper sert ve yansıma önleyici ekran

    Instant Digital, iPhone 17’nin dış camının düşündüğümüzden daha dayanıklı süper sert, yansımayı önleyen bir katmana sahip olacak şekilde ayarlandığını iddia ediyor. Ayrıca kaplama ekipmanının Çin’in tedarik zincirine yeni teslim edildiğini ancak bu yıl çıkacak iPhone 16 serisine yetişmeyeceğini söylüyor.

    Ceramic Shield, Corning’in Apple ile birlikte geliştirdiği cam-seramik materyal. Apple, iPhone 15’deki Ceramic Shield’ın tüm akıllı telefon camlarından daha dayanıklı olduğunu söylüyor. Apple, 2020’de iPhone 12 modelleriyle tanıttığı seramik katkılı camın düşürmeye karşı iPhone 11’e kıyasla 4 kat daha dayanıklı olduğunu söylemişti.

    Samsung’un Galaxy S24 Ultra telefonu, Corning tarafından geliştirilen Gorilla Glass Armor ekran panelini kullanıyor. Corning’e göre Armor panel, tipik bir cam yüzeye kıyasla yansımaları %75 oranında azaltıyor ve diğer cam panellerde zamanla oluşan mikro çiziklere karşı dayanıklı. Corning, ayrıca panellerin alüminosilikat kaplama camlara kıyasla çizilmelere karşı 4 kat daha dayanıklı olduğunu iddia ediyor. Apple, iPhone 17 serisinde Gorilla Glass Armor’u (tabii ki başka bir isim altında) kullanabilir.

    Corning, Apple’ın uzun süredir tedarikçisi ve Apple cihazların ekranının korumasını sağlıyor. Cupertinolu teknoloji devinin Corning’e milyonlarca dolar yatırım (2021’de açıklanan toplam rakam 495 milyon dolar) yaptığı biliniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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