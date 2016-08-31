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Gorilla Glass, giyilebilir cihazlarınızı daha iyi koruyacak

Safirin sağlamlığı ve Gorilla Glass’ın dayanıklılığını bir araya getiren Corning, giyilebilir cihazlara yönelik olarak Gorilla Glass SR+ adını verdiği yeni camını duyurdu.
2 yıl
2,9b
1
9
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllardır mobil ve taşınabilir cihazların vazgeçilmez bir unsuru haline gelen Gorilla Glass camlar, farklı boyutlara ölçeklenebiliyor. Bugüne kadar giyilebilir cihazlar için de ölçeklenen Gorilla Glass camlar görüyorduk. Firma artık sektöre özel bir cam geliştirmiş durumda.

Firma yaklaşık iki yıldır safir camlar ile Gorilla Glass karışımı yeni bir dayanıklı panel üzerinde çalışıyordu. Gorilla Glass’ın düşmelere karşı dayanıklılığı ve safir camın çizilmelere karşı dayanıklılığı bir araya geldi ve Gorilla Glass SR+ adındaki yeni cam ortaya çıktı.

Ayrıca Bkz. "FES Watch U: Çift ekranlı Sony akıllı saati"

Safir camlar bilindiği üzere oldukça maliyetli bu bakımdan akıllı telefonlarda çok nadir karşımıza çıkıyor. Giyilebilir cihazlara yönelik küçük ekranların maliyeti daha az olduğu için Corning de bu doğrultuda ilerlemeyi tercih etmiş.

Gorilla Glass SR+ modeli, firmanın yaptığı testlere göre çizilmelere karşı Gorilla Glass 5 camdan daha dayanıklı ancak parlaklık konusunda biraz geride kalıyor. Ayrıca aynı oranlarda incelik sunuyor. Diğer standart çözümlere göre ise yüzde 70 daha sağlam ve yüzde 25 daha iyi yansıtma yapıyor. Firma, melez camın teknik detayları hakkında henüz ayrıntılı bilgiler vermiş değil. Müşterilere tedariği ise bu yılın sonlarına doğru başlayacak. 

 

http://www.corning.com/media/worldwide/global/documents/Gorilla_Glass_Portfolio_Infographic.pdf Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
gelmesi iyi olur tabi...
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keremak35 2 yıl
Note 7 olan gg5 rezilliginden sonra he he diyorum
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Like a Sir 2 yıl
note 7'deki gorilla glass 5 için ne diyorlarmış?
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SkewCurrent 2 yıl
Sloganı kim yazmışsa baya bir çuvallamış.
"Tough wears well"? Türkçesi; sert olan iyi eskir. Artistlik yapayım derken cümle takla atmış resmen.
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bratishka 2 yıl SkewCurrent
SkewCurrent

Sloganı kim yazmışsa baya bir çuvallamış.

"Tough wears well"? Türkçesi; sert olan iyi eskir. Artistlik yapayım derken cümle takla atmış resmen.

Ne gibi takla atmış çözemedim. Gayet mantıklı yazdıkları.
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St Batuhan 2 yıl SkewCurrent
SkewCurrent

Sloganı kim yazmışsa baya bir çuvallamış.

"Tough wears well"? Türkçesi; sert olan iyi eskir. Artistlik yapayım derken cümle takla atmış resmen.

Dayanıklı olan iyi giyinir gibi bir şey olmasın?
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