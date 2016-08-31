Gorilla Glass, giyilebilir cihazlarınızı daha iyi koruyacak

Yıllardır mobil ve taşınabilir cihazların vazgeçilmez bir unsuru haline gelen Gorilla Glass camlar, farklı boyutlara ölçeklenebiliyor. Bugüne kadar giyilebilir cihazlar için de ölçeklenen Gorilla Glass camlar görüyorduk. Firma artık sektöre özel bir cam geliştirmiş durumda.

Firma yaklaşık iki yıldır safir camlar ile Gorilla Glass karışımı yeni bir dayanıklı panel üzerinde çalışıyordu. Gorilla Glass’ın düşmelere karşı dayanıklılığı ve safir camın çizilmelere karşı dayanıklılığı bir araya geldi ve Gorilla Glass SR+ adındaki yeni cam ortaya çıktı.

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Safir camlar bilindiği üzere oldukça maliyetli bu bakımdan akıllı telefonlarda çok nadir karşımıza çıkıyor. Giyilebilir cihazlara yönelik küçük ekranların maliyeti daha az olduğu için Corning de bu doğrultuda ilerlemeyi tercih etmiş.

Gorilla Glass SR+ modeli, firmanın yaptığı testlere göre çizilmelere karşı Gorilla Glass 5 camdan daha dayanıklı ancak parlaklık konusunda biraz geride kalıyor. Ayrıca aynı oranlarda incelik sunuyor. Diğer standart çözümlere göre ise yüzde 70 daha sağlam ve yüzde 25 daha iyi yansıtma yapıyor. Firma, melez camın teknik detayları hakkında henüz ayrıntılı bilgiler vermiş değil. Müşterilere tedariği ise bu yılın sonlarına doğru başlayacak.