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FES Watch U: Çift ekranlı Sony akıllı saati

Sony’nin deneysel anlamda geliştirdiği ve ülkesi Japonya’da beğeni toplayan FES Watch akıllı saat modelinin devamı da piyasaya çıkıyor. Yeni model biraz daha farklı.
2 yıl
5,4b
1
5
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony ismini akıllı saat pazarında SmartWatch markası ile biliyoruz. Aslında firma çok daha ilgi çekici bir akıllı saate sahip ancak sadece Japonya’da satışta ve global pazarda tanınmıyor. FES Watch adındaki deneysel tarzdaki akıllı saat, daha gelişmiş bir devam modeline kavuştu.

Standart akıllı saatlerden oldukça ayrılan FES Watch, sadece zamanı gösteriyordu ancak ana ekran ve kayış tek bir e-mürekkep malzemeden oluşuyordu. Kullanıcılar, uyumlu uygulama üzerinden tüm saatin tasarımını ve çizgilerini değiştirebiliyordu. Böylece her ortama uyum sağlayabilen bir akıllı saat ortaya çıkıyordu.

FES Watch U modeli de yine aynı mantık üzerine inşa ediliyor. Sadece saati gösteren model bu kez iki farklı e-mürekkep ekrana sahip. Bunun sebebi ise ana kadranın paslanmaz çelik kasadan imal edilmiş olması. Kayış da yine silikon bir madde ile korunuyor.

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Biraz daha klasik çizgiye yaklaşan FES Watch U modelinde 24 farklı tasarım mevcut ve yan kısımdaki düğmeye basarak tasarımlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Kutudan 12 adet tema çıkarken, mağaza üzerinden 12 adet daha indirilebiliyor.

FES Watch U modelinde 3 farklı versiyon mevcut. Siyah renkli versiyonda safir cam ve çizilmelere karşı dayanıklılık sağlayan iyon kaplama yer alıyor. Beyaz ve gümüş versiyonlar ise mineral cam ile kaplanmış. Tüm modeller su altında 1 metreye kadar 30 dakika dayanabilme özelliğine sahip.

Önceki nesil gibi FES Watch U modeli de, Japonya’nın topluluk fonlama platformunda destek aramaya başlayacak. Deneysel tarzda olduğu için Sony sadece talebe göre üretim yapıyor ve geniş bir stok bulundurmuyor. Eylül ayında platforma gelecek olan modelin 240$ başlangıç fiyatı olması bekleniyor. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/08/sony-announces-fes-watch-u-two-e-ink-displays.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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blackzeros 2 yıl en beğenilen


şu renk ve model değiştiren takılar, gözlükler ilginç duruyor.

bu arada 240 dolar denmis ama 44000 yen yaklasık 440 dolar en ucuzu, 3 hafta pil suresi sunuyor...

first-flight.sony.com/...
şu renk ve model değiştiren takılar, gözlükler ilginç duruyor.bu arada 240 dolar denmis ama 44000 yen yaklasık 440 dolar en ucu...
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SONEKTRA 2 yıl
Heralde sony nin uzun zamandır yaptığı en yenilikçi ürün.Renkli E-ink ekran olsa ve akıllı olsaydı mükemmel olurdu
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0MG90 2 yıl
Çok şık 3 Sony yarın ne yapacak bakalım
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pisrabbit 2 yıl
Ne güzel bir şeymiş bu.
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SONEKTRA 2 yıl
Heralde sony nin uzun zamandır yaptığı en yenilikçi ürün.Renkli E-ink ekran olsa ve akıllı olsaydı mükemmel olurdu
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blackzeros 2 yıl


şu renk ve model değiştiren takılar, gözlükler ilginç duruyor.

bu arada 240 dolar denmis ama 44000 yen yaklasık 440 dolar en ucuzu, 3 hafta pil suresi sunuyor...

first-flight.sony.com/...
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ergenius 2 yıl
Fikir çok iyi . Sadece kolay deforme olur ileride kullanmak istemeyebilir insan
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