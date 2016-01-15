Görme engelliler için özel tablet geliştirme çabaları yoğunlaşıyor

İlerleyen teknolojiye rağmen görme engellilerin teknolojik cihazlar ile etkileşimi sanıldığı kadar kolay olmuyor. İnsan bilgisayar etkileşiminde sesli iletişim olanaklarının her geçen gün gelişmesi umut vaat eden durumlardan bir tanesi olsa da özellikle öğrenme açısından okuma ve dinleme arasında farklar mevcut.





Görme engellilerin kendi alfabelerinde yazılı kitaplar ise bizim kullandığımız aynı içerikli kitaplara göre çok daha ağır ve kalınlar. Ayrıca harita ve grafikler gibi görsellerin teminleri ve kullanımları daha zor.Görme engellilerin ekranda ki yazıları okuyabilmeleri için kullanılan tek satırlı klavyelerin ise fiyatları oldukça yüksek.

İlk olarak Avusturyalı Blitab firması tarafından geliştirilen ve bu sene piyasaya sürülmesi beklenen dokunsal tabletin hem fiyat hem de sağladığı çok satırlı okuma sayesinde büyük engellerin kolay aşılmasını olanaklı hale getireceğine inanılıyor. Henüz fiyatı belli olmasa da fiyatı 3 bin dolar ve 5 bin dolar arasında değişen tek satırlı klavyelere nispeten çok daha ucuz olması bekleniyor.

Yöntem ve teknolojinin sağlayacağı faydalar dikkat çekmiş olacak ki benzer bir ürün de Michigan Üniversitesi tarafından duyuruldu. Prototip olarak gün yüzüne çıkan tablet, hava veya sıvı basıncı sayesinde kabartmaların oluşmasına ve değişmesine olanak sağlıyor.





Bu tip cihazlar geliştikçe, teknolojinin gelişen diğer dallarının görme engellilerin kullanımına aktarılması da daha kolay hale gelecektir. Görüntü işleme ve algılama teknolojilerinde ki gelişmeler bu cihazlar ile uyumlu hale getirilirse, tablete eklenecek bir kamera ile hayatlar daha kolay hale getirilebilir.

Michigan Üniversitesinin geliştirdiği tabletin ayrıntılarına aşağıda ki videodan göz atabilirsiniz. Onun hemen altında ise Blitab tabletin tanıtım videosunu bulacaksınız.