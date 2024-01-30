İnsanlar kadar hassas parmak uçlarına sahip robotlar geliyor

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar, yapay zekanın desteğiyle braille alfabesiyle yazılmış metinlerin üzerinde kayarak bunları insanlardan iki kat hızlı bir şekilde okuyabilen bir sensör geliştirerek biyomimetik robotik alanındaki büyük bir zorluğun üstesinden geldi. Bu teknoloji, insanlarla karşılaştırılabilir parmak ucu hassasiyeti sağlayarak robot ellere ve protezlere dahil edilebilir.

Çoğu zaman bunu pek düşünmesek de insanların elleri ve parmak uçları son derece hassastır. Bir insan yüzeylerde görünüşte fark edilemeyen ancak bulunan küçük pürüzleri parmak uçlarıyla hissedebilir. Ayrıca bir yumurtayı kırmadan tutabilirken ağır bir poşeti de kaymadan kavrayabilir.

Bir süredir bu yetenekler robotlara aktarılmaya çalışılıyor. Son teknoloji elektronik kaplamalar giderek daha fazla biyomimetik işlevsellik içermeye başladıkça, kayma gibi insan benzeri dinamik etkileşimlere duyulan ihtiyaç daha da önemli hale geliyor. Ancak, yumuşak robotik alanındaki ilerlemelere rağmen insan parmak ucunun hassasiyetini robotik bir eşdeğerde yeniden üretmenin zor olduğu da bir gerçek.

İnsan parmakları kadar hassas

Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, özellikleri yüksek çözünürlük ve hızlarda tespit etmek için yapay zeka ile birleştirilmiş görüş tabanlı dokunma sensörlerini kullanan bir yaklaşım benimseyerek bunu gerçeğe bir adım daha yaklaştırdılar. Bu adım ise braille alfabesinde atıldı. Araştırmacılar, bir insanın parmağı gibi kayarak braille alfabesini okuyabilen robotik parmak ucu sensörü gelişrtidi. Bu oldukça ideal bir test zira her bir temsili harfteki noktalar birbirine çok yakın yerleştirildiği için sensörün son derece hassas olması gerekiyor.

Evet, halihazırda robotik braille okuyucular var, ancak her seferinde yalnızca bir harf okuyorlar, bu da insanların okuma şekline benzemiyor. Üstelik oldukça da yavaşlar. Araştırmacılar ise kendi çözümlerinde parmak ucunda bir kamera bulunan robotik bir sensör geliştirdiler. Sensörün kayma hareketinin hareket bulanıklığına yol açtığının farkında olan araştırmacılar bunun önüne geçmek için gerçek statik görüntüler üzerinde eğitilmiş bir makine öğrenimi algoritması kullandılar. Hareket bulanıklığı giderildikten sonra, bir bilgisayarla görme modeli her bir harfi tespit etti ve sınıflandırdı.

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Hareket bulanıklığının algoritma ile çözülmesi robotik elin tıpkı insanlar gibi alfabe üzerinde parmaklarını kaydırarak harfleri okumasını sağlıyor. Belirtilenlere göre robotik sensör dakikada 315 kelimelik braille alfabesini %87,5 doğrulukla okuyabiliyor. Bu da bir insandan iki kat daha hızlı ve yaklaşık aynı doğrulukta.

Araştırmacılar, sensörün yardımcı bir teknoloji olarak tasarlanmamış olmasına rağmen, braille alfabesini hızlı ve doğru bir şekilde okuyabilmesinin, insan parmak uçlarıyla karşılaştırılabilir hassasiyete sahip robot eller veya protezler geliştirmek için iyi bir işaret olduğunu söylüyorlar. Araştırmacılar teknolojilerini insansı bir el ya da deri boyutuna kadar ölçeklendirmeyi umuyorlar.

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