İnsanlar kadar hassas parmak uçlarına sahip robotlar geliyor

Çoğu zaman bunu pek düşünmesek de insanların elleri ve parmak uçları son derece hassastır. Bir insan yüzeylerde görünüşte fark edilemeyen ancak bulunan küçük pürüzleri parmak uçlarıyla hissedebilir. Ayrıca bir yumurtayı kırmadan tutabilirken ağır bir poşeti de kaymadan kavrayabilir.
Bir süredir bu yetenekler robotlara aktarılmaya çalışılıyor. Son teknoloji elektronik kaplamalar giderek daha fazla biyomimetik işlevsellik içermeye başladıkça, kayma gibi insan benzeri dinamik etkileşimlere duyulan ihtiyaç daha da önemli hale geliyor. Ancak, yumuşak robotik alanındaki ilerlemelere rağmen insan parmak ucunun hassasiyetini robotik bir eşdeğerde yeniden üretmenin zor olduğu da bir gerçek.
İnsan parmakları kadar hassas
Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, özellikleri yüksek çözünürlük ve hızlarda tespit etmek için yapay zeka ile birleştirilmiş görüş tabanlı dokunma sensörlerini kullanan bir yaklaşım benimseyerek bunu gerçeğe bir adım daha yaklaştırdılar. Bu adım ise braille alfabesinde atıldı. Araştırmacılar, bir insanın parmağı gibi kayarak braille alfabesini okuyabilen robotik parmak ucu sensörü gelişrtidi. Bu oldukça ideal bir test zira her bir temsili harfteki noktalar birbirine çok yakın yerleştirildiği için sensörün son derece hassas olması gerekiyor.
Evet, halihazırda robotik braille okuyucular var, ancak her seferinde yalnızca bir harf okuyorlar, bu da insanların okuma şekline benzemiyor. Üstelik oldukça da yavaşlar. Araştırmacılar ise kendi çözümlerinde parmak ucunda bir kamera bulunan robotik bir sensör geliştirdiler. Sensörün kayma hareketinin hareket bulanıklığına yol açtığının farkında olan araştırmacılar bunun önüne geçmek için gerçek statik görüntüler üzerinde eğitilmiş bir makine öğrenimi algoritması kullandılar. Hareket bulanıklığı giderildikten sonra, bir bilgisayarla görme modeli her bir harfi tespit etti ve sınıflandırdı.
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Hareket bulanıklığının algoritma ile çözülmesi robotik elin tıpkı insanlar gibi alfabe üzerinde parmaklarını kaydırarak harfleri okumasını sağlıyor. Belirtilenlere göre robotik sensör dakikada 315 kelimelik braille alfabesini %87,5 doğrulukla okuyabiliyor. Bu da bir insandan iki kat daha hızlı ve yaklaşık aynı doğrulukta.
Araştırmacılar, sensörün yardımcı bir teknoloji olarak tasarlanmamış olmasına rağmen, braille alfabesini hızlı ve doğru bir şekilde okuyabilmesinin, insan parmak uçlarıyla karşılaştırılabilir hassasiyete sahip robot eller veya protezler geliştirmek için iyi bir işaret olduğunu söylüyorlar. Araştırmacılar teknolojilerini insansı bir el ya da deri boyutuna kadar ölçeklendirmeyi umuyorlar.Kaynakça https://www.cam.ac.uk/research/news/robot-trained-to-read-braille-at-twice-the-speed-of-humans https://newatlas.com/robotics/braille-reading-robot-sensor-biomimetic-fingertips-sensitive-humans/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.