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    İnsanlar kadar hassas parmak uçlarına sahip robotlar geliyor

    Araştırmacılar, ortaya koydukları yeni bir yaklaşım sayesinde insanlarla kıyaslanabilir parmak ucu hassasiyetine sahip robotik ellere sahip robotların ortaya çıkabileceğini söylüyor.
    İnsanlar kadar hassas parmak uçlarına sahip robotlar geliyor Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, yapay zekanın desteğiyle braille alfabesiyle yazılmış metinlerin üzerinde kayarak bunları insanlardan iki kat hızlı bir şekilde okuyabilen bir sensör geliştirerek biyomimetik robotik alanındaki büyük bir zorluğun üstesinden geldi. Bu teknoloji, insanlarla karşılaştırılabilir parmak ucu hassasiyeti sağlayarak robot ellere ve protezlere dahil edilebilir.

    Çoğu zaman bunu pek düşünmesek de insanların elleri ve parmak uçları son derece hassastır. Bir insan yüzeylerde görünüşte fark edilemeyen ancak bulunan küçük pürüzleri parmak uçlarıyla hissedebilir. Ayrıca bir yumurtayı kırmadan tutabilirken ağır bir poşeti de kaymadan kavrayabilir.

    Bir süredir bu yetenekler robotlara aktarılmaya çalışılıyor. Son teknoloji elektronik kaplamalar giderek daha fazla biyomimetik işlevsellik içermeye başladıkça, kayma gibi insan benzeri dinamik etkileşimlere duyulan ihtiyaç daha da önemli hale geliyor. Ancak, yumuşak robotik alanındaki ilerlemelere rağmen insan parmak ucunun hassasiyetini robotik bir eşdeğerde yeniden üretmenin zor olduğu da bir gerçek.

    İnsan parmakları kadar hassas

    Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, özellikleri yüksek çözünürlük ve hızlarda tespit etmek için yapay zeka ile birleştirilmiş görüş tabanlı dokunma sensörlerini kullanan bir yaklaşım benimseyerek bunu gerçeğe bir adım daha yaklaştırdılar. Bu adım ise braille alfabesinde atıldı. Araştırmacılar, bir insanın parmağı gibi kayarak braille alfabesini okuyabilen robotik parmak ucu sensörü gelişrtidi. Bu oldukça ideal bir test zira her bir temsili harfteki noktalar birbirine çok yakın yerleştirildiği için sensörün son derece hassas olması gerekiyor.

    Evet, halihazırda robotik braille okuyucular var, ancak her seferinde yalnızca bir harf okuyorlar, bu da insanların okuma şekline benzemiyor. Üstelik oldukça da yavaşlar. Araştırmacılar ise kendi çözümlerinde parmak ucunda bir kamera bulunan robotik bir sensör geliştirdiler. Sensörün kayma hareketinin hareket bulanıklığına yol açtığının farkında olan araştırmacılar bunun önüne geçmek için gerçek statik görüntüler üzerinde eğitilmiş bir makine öğrenimi algoritması kullandılar. Hareket bulanıklığı giderildikten sonra, bir bilgisayarla görme modeli her bir harfi tespit etti ve sınıflandırdı.

    [bkzdh=1736169

    Hareket bulanıklığının algoritma ile çözülmesi robotik elin tıpkı insanlar gibi alfabe üzerinde parmaklarını kaydırarak harfleri okumasını sağlıyor. Belirtilenlere göre robotik sensör dakikada 315 kelimelik braille alfabesini %87,5 doğrulukla okuyabiliyor. Bu da bir insandan iki kat daha hızlı ve yaklaşık aynı doğrulukta.

    Araştırmacılar, sensörün yardımcı bir teknoloji olarak tasarlanmamış olmasına rağmen, braille alfabesini hızlı ve doğru bir şekilde okuyabilmesinin, insan parmak uçlarıyla karşılaştırılabilir hassasiyete sahip robot eller veya protezler geliştirmek için iyi bir işaret olduğunu söylüyorlar. Araştırmacılar teknolojilerini insansı bir el ya da deri boyutuna kadar ölçeklendirmeyi umuyorlar.

    Kaynakça https://www.cam.ac.uk/research/news/robot-trained-to-read-braille-at-twice-the-speed-of-humans https://newatlas.com/robotics/braille-reading-robot-sensor-biomimetic-fingertips-sensitive-humans/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    demirdöküm kombi sıcak su vermiyor ama petekler ısınıyor klima ısıtmada mı soğutmada mı çok yakar ehliyet sınıf ekleme silinen oyunda kaldığın yerden devam etme erkek kedim her yere işiyor

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