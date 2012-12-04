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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

''Grand Theft Auto: Vice City 10th Anniversary'' için yeni ekran görüntüleri yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,4b
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta ''Grand Theft Auto: Vice City 10th Anniversary'' için Laura Branigan'ın ''Self Control'' adlı parçası eşliğinde kısa bir tanıtım videosuyla karşımıza çıkan Rockstar bu seferde efsane yapımın ekran görüntülerini yayınladı.

Onuncu yılı şerefine mobil platformlar için yeniden hazırlanan yapım için yayınlanan görsellere baktığımızda daha önce yine onuncu yılı şerefine mobil platformlar için yayınlanan Grand Theft Auto 3 ile birebir aynı kontrol yapısına sahip olduğu görülüyor. Ayrıca, yapımın grafiklerinde de bir takım güncellemeler yapıldığı göze çarpan detaylar arasında yer alıyor.

Vice City'nin büyüleyici atmosferiyle mobil oyuncuları 80'li yıllara götürerek nostaljik bir deneyim yaşatacak olan ''Grand Theft Auto: Vice City 10th Anniversary'nin 6 Aralık tarihi itibariyle Google Play'de 4.99$'dan Appstore'da ise 8.99 TL'den satışa sunulacağını hatırlatmakta fayda var.

http://www.rockstargames.com/newswire/article/46881/screens-from-vice-city-10th-anniversary-edition.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Zendagi Migzara 7 yıl
efsane oyun ya,merakla bekliyorum.
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-gg- 7 yıl
Telefonda sarmaz ama , ipadde falan oynaması zevkli olur
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faruk26faruk 7 yıl
Bilgisayarımda hala yüklü vice city. Efsaneler ölmez dedikleri bu olsa gerek, çıksada oynasak bir an evvel
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Holy Templar 7 yıl
iyidir iyi
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Zig Zag 7 yıl
Hmm nice bike
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Eyvallah 7 yıl
Self Control ne şarkıydı yav...
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Eren1s 7 yıl
galaxy s3 var ve satın alıyorum kesinlikle alıyorum bu oyunu her canım sıkıldığında kurar bitiririm efsane oyun budur
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TheNewAtilla 7 yıl
Ben gta 3 yuklemistim kaldirmamisti tel. Arki galaxy s3te cok rahat oynuyordu. Soyliyim ona vice cityide yuklesin
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iwanthidan 7 yıl
Sony Xperia neo v de çalışır mı acep
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William Fichtner 7 yıl
vallahi bu haberi gorunce gozlerim yasardi bu yaz tekrar kurup oynamistim umarim cok fazla oynamazlar oyun ayarlariyla haritada degisiklik yapilsin kafi.
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WESTEN 7 yıl
sevinçten ağladık burada
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ayhankaldırım 7 yıl
beyler bi cevap alamadım sizce xperia u açarmı
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l053r 7 yıl
Efsane ...
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Nemésis 7 yıl
Telefondan olmaz ama iPad'de oldukça zevkli olacağa benziyor, bekliyorum.
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deserthawk 7 yıl
Harita hâlâ birebir ezberimde.
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Cankano 7 yıl
Yehu manyak olcak :D
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J.J.93 7 yıl
Küçük ekranda oynayabildiğimiz kadar oynarız artık
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Kazmapolitan 7 yıl
Tommy ile yine oynuyalım bakalım.Umarım oynanışı iyi olur.
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