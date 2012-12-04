''Grand Theft Auto: Vice City 10th Anniversary'' için yeni ekran görüntüleri yayınlandı

Geçtiğimiz hafta ''Grand Theft Auto: Vice City 10th Anniversary'' için Laura Branigan'ın ''Self Control'' adlı parçası eşliğinde kısa bir tanıtım videosuyla karşımıza çıkan Rockstar bu seferde efsane yapımın ekran görüntülerini yayınladı.





Onuncu yılı şerefine mobil platformlar için yeniden hazırlanan yapım için yayınlanan görsellere baktığımızda daha önce yine onuncu yılı şerefine mobil platformlar için yayınlanan Grand Theft Auto 3 ile birebir aynı kontrol yapısına sahip olduğu görülüyor. Ayrıca, yapımın grafiklerinde de bir takım güncellemeler yapıldığı göze çarpan detaylar arasında yer alıyor.





Vice City'nin büyüleyici atmosferiyle mobil oyuncuları 80'li yıllara götürerek nostaljik bir deneyim yaşatacak olan ''Grand Theft Auto: Vice City 10th Anniversary'nin 6 Aralık tarihi itibariyle Google Play'de 4.99$'dan Appstore'da ise 8.99 TL'den satışa sunulacağını hatırlatmakta fayda var.

http://www.rockstargames.com/newswire/article/46881/screens-from-vice-city-10th-anniversary-edition.html