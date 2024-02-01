TikTok'tan nasıl para kazanılır? İşte TikTok'ta para kazanma yöntemleri ve şartlar

TikTok, günümüzde en popüler sosyal mecra; hemen her telefonda yüklü nadir uygulamalardan. Kısa videoların paylaşıldığı platformun yıllık kazancı ise dudak uçuklatıyor. Güncel araştırmalara göre, TikTok 10 milyar dolardan fazla gelir elde eden tek oyun dışı uygulama. Tabii ki platformun bu paraları kazanmasında influencer’ların payı yüksek ancak siz de içerik üretmeyi seviyorsanız, TikTok’ta izlenme ile güzel paralar kazanabilirsiniz. Peki, nereden başlayacaksınız? TikTok’ta para kazanma yöntemleri ve şartlar neler anlatıyoruz.

TikTok keşfete düşme saatleri 7 ay önce eklendi

TikTok’ta para kazanma şartları ‼️ Tam Boyutta Gör TikTok, influencer olarak para kazanabileceğiniz en iyi platformlardan biri. Ancak, her sosyal ağ platformunda olduğu gibi TikTok’ta da para kazanmak için hesabınızın belli gereksinimleri karşılaması, önemli kriterlere uyması gerekiyor. Peki, TikTok kimlere para veriyor? TikTok’ta kaç takipçi olunca para kazanılıyor? İşte TikTok’ta izlenme ile para kazanmak için gerekli şartlar: En az 10.000 takipçiye sahip olmanız, Son 30 günde en az 3 video paylaşmış olmanız, TikTok politikalarına uygun ve güvenilir içerikler üretmeniz, 18 yaşından büyük olmanız şart. TikTok’ta para kazanma özelliğini açmak için en az 10.000 takipçiye sahip olmalısınız. Ayrıca hesabınızın en az 30 gün aktif olması gerekiyor. Son 30 gün içinde en az 1 herkese açık video paylaşmış olmalısınız. Bu şartları karşılıyorsanız, TikTok’un bulunduğunuz bölgede uygun programına katılabilirsiniz. TikTok’ta para kazanma şartları seçilen programa göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin; TikTok’ta bahşiş almak için en az 100.000 takipçinizin olması gerekiyor. Video hediyeleri almak için 10.000 takipçinizin olması yeterli oluyor. TikTok, para kazanma programlarını şartlarıyla birlikte güncelliyor. Ancak, platformdan ek gelir elde etmeyi düşünüyorsanız, her şeyden önce topluluk kurallarını uymanız, yüksek kaliteli, ilgi çekici ve yanıltıcı olmayan içerikler oluşturmanız önemli.

Tiktok ne kadar para veriyor 💸 Peki, TikTok ne kadar kazandırıyor? Örneğin; 10.000 izlenme kaç para? Araştırmalara göre, günlük ortalama 10.000 izlenme alan yüksek takipçili bir hesabın 5000 TL’ye kadar aylık kazancı olabiliyor. Ancak, milyonlarca takipçisi olan çok ünlü isimler (influencerlar) milyonlar kazanıyor. Tiktokerlar ne kadar kazanıyor merak edenler için işte liste: Charli D’Amelio: 20 milyon dolar (post başı 100.000 dolar) Addison Rae Easterling: 15 milyon dolar (post başı 80.000 dolar) Khabane Lame: 15 milyon dolar (post başı 92.270 dolar) Burak Özdemir: 12 milyon dolar (post başı 66.700 dolar) Dixie D’Amelio: 10 milyon dolar (post başı 30.000 dolar) Bella Poarch: 9 milyon dolar (post başı 30.000 dolar) Baby Ariel: 6 milyon dolar (post başı 32.000 dolar) Loren Gray: 5 milyon dolar (post başı 32.000 dolar) Kris Collins: 5 milyon dolar (post başı 17.000 dolar) Zach King: 3 milyon dolar (post başı 41.719 dolar)

Bu rehber yazıda günümüzün en popüler uygulaması TikTok’ta para kazanma yöntemlerinden bahsettik. TikTok’tan nasıl para kazanılır rehberindeki yollardan anlaşılacağı üzere TikTok para kazanma hilesi yok, izlenme ile para kazanmak için de kaliteli, benzersiz içerikler oluşturarak uğraş vermeniz gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

TikTok'ta para kazanma yöntemleri ve şartları