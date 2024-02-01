TikTok'tan nasıl para kazanılır? İşte TikTok'ta para kazanma yöntemleri ve şartlar

TikTok, günümüzde en popüler sosyal mecra; hemen her telefonda yüklü nadir uygulamalardan. Kısa videoların paylaşıldığı platformun yıllık kazancı ise dudak uçuklatıyor. Güncel araştırmalara göre, TikTok 10 milyar dolardan fazla gelir elde eden tek oyun dışı uygulama. Tabii ki platformun bu paraları kazanmasında influencer’ların payı yüksek ancak siz de içerik üretmeyi seviyorsanız, TikTok’ta izlenme ile güzel paralar kazanabilirsiniz. Peki, nereden başlayacaksınız? TikTok’ta para kazanma yöntemleri ve şartlar neler anlatıyoruz.
TikTok’tan nasıl para kazanılır 💲
1️⃣ TikTok Creativity programına katılın
2️⃣ TikTok’ta reklam verin
3️⃣ TikTok’ta bahşiş ve bağış alın
4️⃣ İçerik üreticilerle işbirliği yapın
5️⃣ Satış ortaklığını deneyin
6️⃣ Sponsorlu gönderiler paylaşın
7️⃣ Ürün satışı yapın
8️⃣ Canlı & video hediyelerini açın
TikTok’ta para kazanma şartları ‼️
En az 10.000 takipçiye sahip olmanız,
Son 30 günde en az 3 video paylaşmış olmanız,
TikTok politikalarına uygun ve güvenilir içerikler üretmeniz,
18 yaşından büyük olmanız şart.
TikTok’ta para kazanma özelliğini açmak için en az 10.000 takipçiye sahip olmalısınız. Ayrıca hesabınızın en az 30 gün aktif olması gerekiyor. Son 30 gün içinde en az 1 herkese açık video paylaşmış olmalısınız. Bu şartları karşılıyorsanız, TikTok’un bulunduğunuz bölgede uygun programına katılabilirsiniz.
TikTok’ta para kazanma şartları seçilen programa göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin; TikTok’ta bahşiş almak için en az 100.000 takipçinizin olması gerekiyor. Video hediyeleri almak için 10.000 takipçinizin olması yeterli oluyor. TikTok, para kazanma programlarını şartlarıyla birlikte güncelliyor. Ancak, platformdan ek gelir elde etmeyi düşünüyorsanız, her şeyden önce topluluk kurallarını uymanız, yüksek kaliteli, ilgi çekici ve yanıltıcı olmayan içerikler oluşturmanız önemli.
Tiktok ne kadar para veriyor 💸
Charli D’Amelio: 20 milyon dolar (post başı 100.000 dolar)
Addison Rae Easterling: 15 milyon dolar (post başı 80.000 dolar)
Khabane Lame: 15 milyon dolar (post başı 92.270 dolar)
Burak Özdemir: 12 milyon dolar (post başı 66.700 dolar)
Dixie D’Amelio: 10 milyon dolar (post başı 30.000 dolar)
Bella Poarch: 9 milyon dolar (post başı 30.000 dolar)
Baby Ariel: 6 milyon dolar (post başı 32.000 dolar)
Loren Gray: 5 milyon dolar (post başı 32.000 dolar)
Kris Collins: 5 milyon dolar (post başı 17.000 dolar)
Zach King: 3 milyon dolar (post başı 41.719 dolar)
Bu rehber yazıda günümüzün en popüler uygulaması TikTok’ta para kazanma yöntemlerinden bahsettik. TikTok’tan nasıl para kazanılır rehberindeki yollardan anlaşılacağı üzere TikTok para kazanma hilesi yok, izlenme ile para kazanmak için de kaliteli, benzersiz içerikler oluşturarak uğraş vermeniz gerekiyor.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.