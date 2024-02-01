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    TikTok'tan nasıl para kazanılır? İşte TikTok'ta para kazanma yöntemleri ve şartlar

    TikTok para kazanma yöntemleri ve şartları neler merak edenler buraya! Dünyanın en popüler sosyal ağ uygulaması TikTok'ta nasıl para kazanılır, izlenme ne kadar kazandırıyor anlatıyoruz.

    TikTok, günümüzde en popüler sosyal mecra; hemen her telefonda yüklü nadir uygulamalardan. Kısa videoların paylaşıldığı platformun yıllık kazancı ise dudak uçuklatıyor. Güncel araştırmalara göre, TikTok 10 milyar dolardan fazla gelir elde eden tek oyun dışı uygulama. Tabii ki platformun bu paraları kazanmasında influencer’ların payı yüksek ancak siz de içerik üretmeyi seviyorsanız, TikTok’ta izlenme ile güzel paralar kazanabilirsiniz. Peki, nereden başlayacaksınız? TikTok’ta para kazanma yöntemleri ve şartlar neler anlatıyoruz.

    TikTok’tan nasıl para kazanılır 💲

    tiktoktan para kazanmak için yapmanız gerekenler Tam Boyutta Gör
    TikTok, kullanıcıların 3 dakikaya kadar video paylaşmanıza izin veriyor. Platformda genelde 60 saniye veya daha kısa süreli videolar, dans, komedi, şarkı söyleme, kedi videoları gibi farklı türden. Peki, TikTok izlenmeye para veriyor mu? Evet. Hemen her kesime hitap eden videolar izlendikçe paylaşım yapan hesaba para kazandırıyor. İster bir içerik üreticisi olun ister pazarını genişletmek isteyen bir işletme sahibi olun, TikTok’tan para kazanmak için birçok fırsat var. Peki, TikTok’tan nasıl para kazanılır? İşte geçerli 8 yöntem:

    1️⃣ TikTok Creativity programına katılın

    TikTok Creativity programı ile para kazanma Tam Boyutta Gör
    TikTok, 2020’den beri en popüler içerik üreticilerine içeriklerinden para kazanmalarını sağlayan bir program sunuyor. TikTok İçerik Üreticisi Fonu olarak adlandırılan bu program, Kasım 2023 tarihi itibarıyla sonlandırıldı ancak TikTok’un 20 kat daha fazla kazandırdığını belirttiği TikTok Creativity programına katılabilirsiniz. Bu programa dahil edildiğinizde bir dakikadan uzun süreli videolar yükleyerek para kazanabiliyorsunuz. Kazancınız izlenme sayısı ve diğer TikTok etkileşim ölçümlerine dayanıyor. Bu programa katılmak için; Ayarlar’a girip Creator Tools’a ardından Creativity Program’a dokunmanız gerekiyor. Başvurunuzun ardından üç gün içinde programa davet ediliyorsunuz. Videolarınız izlenmeye başlandıktan üç gün sonra içerik üreticisi fonu kontrol panelinizde tahmini kazancını görebilirsiniz.

    2️⃣ TikTok’ta reklam verin

    tiktok reklamları ile para kazanma Tam Boyutta Gör
    Araştırmalara göre, 18-19 yaş grubundakilerin %67’si, 20-29 yaş grubundakilerin %56’sı TikTok’ta zaman harcıyor. Bu TikTok’u ürünlerini Z kuşağına pazarlamak isteyen markalar için güçlü bir reklam seçeneği haline getiriyor. TikTok reklamları milyonlarca kullanıcıya reklam vermenize yardımcı olan kullanımı kolay, etkili araçlarla geliyor. Reklam formatı ülkeye göre değişiyor ancak hepsi yaşa, konuma, ilgi alanına ve diğer faktörlere göre hedefinizi belirlemenize olanak tanıyor. Markanız için seçebileceğiniz birkaç format var. Örneğin; Yayın içi videolar, TikTok kullanıcılarının sizin için sayfasında çıkmanıza yardımcı oluyor. TikTok ilk açıldığında karşınıza çıkan bir görsel ya da en fazla 5 saniyelik bir videodan oluşan tam ekran reklamları (Brand takeover) tercih edebilirsiniz. Ya da TikTok’un satış temsilcileriyle birlikte çalışan markalara açık Hashtag kapışması olarak adlandırılan reklamları kullanabilirsiniz.

    3️⃣ TikTok’ta bahşiş ve bağış alın

    tiktoktan para kazanma bahşişler Tam Boyutta Gör
    TikTok, içerik üreticilerin bahşişlerden ve bağışlardan para kazanmanıza olanak tanıyan bir özellik sunuyor. Hayranlar bu özelliği sevdikleri içerik oluşturucuları desteklemek için kullanıyor. Video hediyeleri, izleyicilerin içerik üreticilere sanal hediyeler ve madeni paralar (coin) göndermesine olanak tanır. Hediyeler, TikTok’un dijital para birimi olan Diamonds ile gönderiliyor. Yeterli Elmas biriktirdiğinizde gerçek paraya dönüştürebiliyorsunuz. İçerik üreticiler para kazanmak için bahşiş platformlarını da kullanıyor. TikTok hesabınıza bağlayıp para kazanabileceğiniz bu tarz siteler mevcut. Bu arada takipçilerinizin gönderdiği bahşiş tutarının tamamı (Stripe işlem ücretleri düşüldükten sonra) sizde kalıyor. TikTok bahşiş alma özelliğini açmak için; İçerik üreticisi araçları altında Bahşişler'e, ardından Başvur'a dokunun. Bahşiş almak için Stripe hesabınızın olması gerekiyor.

    4️⃣ İçerik üreticilerle işbirliği yapın

    Tiktok Creator Marketplace para kazanma Tam Boyutta Gör
    TikTok içerik üreticilerinin oluşturduğu markalı içeriklerin etkileşim oranları çok yüksek olduğundan marka olarak bir üreticiyle işbirliği yapmayı kesinlikle düşünmelisiniz. Tiktok Creator Marketplace, ağdaki içerik üreticilerle bağlantı kurabileceğiniz bir yer. Birkaç adımda influencerları bulabilir ve onlarla kampanyalar yürütebilirsiniz. İçerik üreticileri iş hedefinize, bütçenize ve sektöre göre bulabilirsiniz.

    5️⃣ Satış ortaklığını deneyin

    tiktok ile para kazanma affiliate marketing Tam Boyutta Gör
    Affiliate marketing programları aracılığıyla içerik üreticiler ve işletmeler, komisyon karşılığında başka bir şirketin ürün veya hizmetlerini tanıtabiliyor ve satabiliyor. Başarılı bir satış ortağı olmak için online satışlar yapmalısınız. Hedef kitlenize en uygun ürünleri tanıtmaya odaklanabilirsiniz. Bir markanın ürünlerini sunan, değerini ve neden önerdiğinizi gösteren ilgi çekici videolar hazırlayın. Beğendiğiniz ve güvendiğiniz markaları tanıtın ve affiliate bağlantıları paylaşın. Bir takipçiniz verilen bağlantı aracılığıyla satın alma işlemi gerçekleştirirse bu satıştan dolayı markadan komisyon alırsınız. Tiktok, video açıklamalarına tıklanabilir linkler eklemenize izin vermez. Ancak, takipçilerinizden linkleri kopyalayıp tarayıcılarına yapıştırmalarını veya ödeme sırasında özel kodları girmelerini isteyebilirsiniz.

    6️⃣ Sponsorlu gönderiler paylaşın

    tiktok sponsorlu video ile para kazanma Tam Boyutta Gör
    Markalar, doğrudan içerik üreticilerin profillerinde yayınlanan gönderilere sponsor olabiliyor. Bu kampanyalar, içerik oluşturucu işbirlikliklerine benzer şekilde markaların içerik üreticilere ürünlerini organik gönderilerde tanıtmaları için ödeme yapmasına olanak tanır. Tek gönderilere sponsor olabilir veya seri oluşturabilirsiniz. Trend olmaya başlarsa etkileşimi artırmak adına gönderiyi öne çıkarabilirsiniz.

    7️⃣ Ürün satışı yapın

    tiktokta ürün satışı yaparak para kazanma Tam Boyutta Gör
    Orijinal çizimleri, alıntıları veya markanızın logosunu ürünlere dönüştürün ve TikTok'ta tanıtın. Mevcut ürünlerinizi öğreticilerde öne çıkarabilir veya ürününüzü bir trendin yanında sergileyebilirsiniz. Ne satacağınızdan emin değilseniz hedef kitlenizi dinleyin. Anketler oluşturun veya takipçilerinizden doğrudan ne satın almak istediklerini öğrenin. Kişisel bir hesabınız varsa satış gerçekleştirmek ve TikTok’ta tanıtmak için bir e-ticaret sitesi kurun. Mağazayı videolarınıza ekleyin ve takipçilerinizi ürünlerinize göz atmaya teşvik edin. TikTok işletme hesabınız varsa Shopify, BigCommerce gibi platformları hesabınıza bağlayabilirsiniz. Bu arada TikTok’un alışveriş özelliği için Shopify ile anlaşması var. Marka veya içerik üretici olarak ürünlerinizi doğrudan uygulamada satış yapabilirsiniz. Bir TikTok mağazası açarak ürünlerinizi yayın içi videolarda, canlı yayınlarda veya ürün vitrin sekmelerinde sergileyebilirsiniz.

    8️⃣ Canlı & video hediyelerini açın

    tiktok sanal hediyelerle para kazanma Tam Boyutta Gör
    TikTok’ta para kazanmanın bir diğer yolu; videolarınızdaki sanal hediyeler. İçeriklerinizden gerçekten keyif alan kişiler, sizi takdir ettiklerinin bir göstergesi olarak bir videonuza veya canlı yayın sırasında hediye gönderebilir. Bu hediyeleri daha sonra gerçek paraya dönüştürebilirsiniz. Yorum kutucuğunun yanında küçük hediye kutucu simgesinin görünmesi için hediye seçeneğini açmanız gerekiyor. Profilinize gelip İçerik üreticisi araçları altında Video hediyelerine dokunarak hediyeler özelliğini açabilirsiniz.

    TikTok’ta para kazanma şartları ‼️

    tiktok para kazanma ne zaman açılır Tam Boyutta Gör
    TikTok, influencer olarak para kazanabileceğiniz en iyi platformlardan biri. Ancak, her sosyal ağ platformunda olduğu gibi TikTok’ta da para kazanmak için hesabınızın belli gereksinimleri karşılaması, önemli kriterlere uyması gerekiyor. Peki, TikTok kimlere para veriyor? TikTok’ta kaç takipçi olunca para kazanılıyor? İşte TikTok’ta izlenme ile para kazanmak için gerekli şartlar:
    1. En az 10.000 takipçiye sahip olmanız,
    2. Son 30 günde en az 3 video paylaşmış olmanız,
    3. TikTok politikalarına uygun ve güvenilir içerikler üretmeniz,
    4. 18 yaşından büyük olmanız şart.

    TikTok’ta para kazanma özelliğini açmak için en az 10.000 takipçiye sahip olmalısınız. Ayrıca hesabınızın en az 30 gün aktif olması gerekiyor. Son 30 gün içinde en az 1 herkese açık video paylaşmış olmalısınız. Bu şartları karşılıyorsanız, TikTok’un bulunduğunuz bölgede uygun programına katılabilirsiniz.

    TikTok’ta para kazanma şartları seçilen programa göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin; TikTok’ta bahşiş almak için en az 100.000 takipçinizin olması gerekiyor. Video hediyeleri almak için 10.000 takipçinizin olması yeterli oluyor. TikTok, para kazanma programlarını şartlarıyla birlikte güncelliyor. Ancak, platformdan ek gelir elde etmeyi düşünüyorsanız, her şeyden önce topluluk kurallarını uymanız, yüksek kaliteli, ilgi çekici ve yanıltıcı olmayan içerikler oluşturmanız önemli.

    Tiktok ne kadar para veriyor 💸

    tiktoker kazançları ne kadar
    Peki, TikTok ne kadar kazandırıyor? Örneğin; 10.000 izlenme kaç para? Araştırmalara göre, günlük ortalama 10.000 izlenme alan yüksek takipçili bir hesabın 5000 TL’ye kadar aylık kazancı olabiliyor. Ancak, milyonlarca takipçisi olan çok ünlü isimler (influencerlar) milyonlar kazanıyor. Tiktokerlar ne kadar kazanıyor merak edenler için işte liste:
    1. Charli D’Amelio: 20 milyon dolar (post başı 100.000 dolar)
    2. Addison Rae Easterling: 15 milyon dolar (post başı 80.000 dolar)
    3. Khabane Lame: 15 milyon dolar (post başı 92.270 dolar)
    4. Burak Özdemir: 12 milyon dolar (post başı 66.700 dolar)
    5. Dixie D’Amelio: 10 milyon dolar (post başı 30.000 dolar)
    6. Bella Poarch: 9 milyon dolar (post başı 30.000 dolar)
    7. Baby Ariel: 6 milyon dolar (post başı 32.000 dolar)
    8. Loren Gray: 5 milyon dolar (post başı 32.000 dolar)
    9. Kris Collins: 5 milyon dolar (post başı 17.000 dolar)
    10. Zach King: 3 milyon dolar (post başı 41.719 dolar)

    Bu rehber yazıda günümüzün en popüler uygulaması TikTok’ta para kazanma yöntemlerinden bahsettik. TikTok’tan nasıl para kazanılır rehberindeki yollardan anlaşılacağı üzere TikTok para kazanma hilesi yok, izlenme ile para kazanmak için de kaliteli, benzersiz içerikler oluşturarak uğraş vermeniz gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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