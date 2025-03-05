Yeni GTA 5 çıktı: İşte Grand Theft Auto V Enhanced sistem gereksinimleri

Tam Boyutta Gör Rockstar, GTA V Enhanced adını verdiklerini, merakla beklenen Grand Theft Auto 5 PC güncellemesini yayınladı. Bu ücretsiz güncelleme, Steam ve Epic Games Store kütüphanenizde kontrol edebileceğiniz üzere, oyunun yeni sürümü. Önceki sürüm artık GTA V Legacy olarak geçiyor. Peki, Grand Theft Auto V Enhanced ne yenilikler sunuyor? GTA 5 Enhanced PC sistem gereksinimleri neler?

GTA V Enhanced yenilikleri neler?

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Yeni nesil konsolların verdiği yansımalar, gölgeler ve PC'ye özel aydınlatma dahil ray tracing desteği

AMD FSR 1/3 ve NVIDIA DLSS 3 için upscaling desteği

DirectStorage desteğiyle daha hızlı yükleme süreleri

Dolby Atmos desteği ve konuşma, sinematik ve müzikte geliştirilmiş doğrulukla gelişmiş 3D ses

Oynanış hissini artıran DualSense’in Uyarlanabilir Tetikleyiciler özelliği için destek

Genel optimizasyon

Rockstar Games, “Daha önce yalnızca en son nesil konsollarda bulunan özellikleri getiren bu yükseltme, modern PC'lerde oyun deneyimini ve performansını da optimize ediyor. PC'de zaten GTA 5’e sahip olan oyuncular, hikaye modu ve online ilerlemeyi taşıma olanağıyla bu yeni sürüme ücretsiz olarak yükseltebilecek. PC'de ilk kez GTA V ve GTA Online’ı oynayacak olanlar da orijinal sürümü (GTAV Legacy) satın alarak bu yeni sürüme (GTAV Enhanced) sahip olacak." açıklamasında bulundu.

Grand Theft Auto V Enhanced sistem gereksinimleri

Tam Boyutta Gör GTA 5 Enhanced, PS5 ve Xbox Series X/S’teki ışın izlemeli gölgeler ve yansımalara ek olarak PC’ye özel ray tracing özelliklerini deneyimlemenize olanak tanıyor. Peki, Grand Theft Auto V Enhanced hangi PC’lerde oynanabiliyor? İşte GTA 5 Enhanced sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4770 / AMD FX 9590

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1630 (4GB VRAM) / AMD Radeon RX 6400 (4GB VRAM)

Depolama: 105 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11

İşlemci: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 (8GB VRAM) / AMD Radeon RX 6600XT (8GB VRAM)

Depolama: 105 GB kullanılabilir alan

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PC için GTA 5 Enhanced çıktı: İşte sistem gereksinimleri