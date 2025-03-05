Yeni GTA 5 çıktı: İşte Grand Theft Auto V Enhanced sistem gereksinimleri

- GTA V Enhanced yenilikleri neler?
- Grand Theft Auto V Enhanced sistem gereksinimleri
- Minimum sistem gereksinimleri
- Önerilen sistem gereksinimleri
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GTA V Enhanced yenilikleri neler?
- Yeni nesil konsolların verdiği yansımalar, gölgeler ve PC'ye özel aydınlatma dahil ray tracing desteği
- AMD FSR 1/3 ve NVIDIA DLSS 3 için upscaling desteği
- DirectStorage desteğiyle daha hızlı yükleme süreleri
- Dolby Atmos desteği ve konuşma, sinematik ve müzikte geliştirilmiş doğrulukla gelişmiş 3D ses
- Oynanış hissini artıran DualSense’in Uyarlanabilir Tetikleyiciler özelliği için destek
- Genel optimizasyon
Rockstar Games, “Daha önce yalnızca en son nesil konsollarda bulunan özellikleri getiren bu yükseltme, modern PC'lerde oyun deneyimini ve performansını da optimize ediyor. PC'de zaten GTA 5’e sahip olan oyuncular, hikaye modu ve online ilerlemeyi taşıma olanağıyla bu yeni sürüme ücretsiz olarak yükseltebilecek. PC'de ilk kez GTA V ve GTA Online’ı oynayacak olanlar da orijinal sürümü (GTAV Legacy) satın alarak bu yeni sürüme (GTAV Enhanced) sahip olacak." açıklamasında bulundu.
Grand Theft Auto V Enhanced sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-4770 / AMD FX 9590
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1630 (4GB VRAM) / AMD Radeon RX 6400 (4GB VRAM)
- Depolama: 105 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 11
- İşlemci: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 (8GB VRAM) / AMD Radeon RX 6600XT (8GB VRAM)
- Depolama: 105 GB kullanılabilir alan
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