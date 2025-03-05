Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni GTA 5 çıktı: İşte Grand Theft Auto V Enhanced sistem gereksinimleri

    Rockstar Games, PC için yenilenen GTA 5 oyununu ücretsiz olarak sundu. Steam ve Epic Games'te yayınlanan Grand Theft Auto V Enhanced için sistem gereksinimleri de açıklandı.
    GTA 5 Enhanced PC için ücretsiz indirilebilir Tam Boyutta Gör
    Rockstar, GTA V Enhanced adını verdiklerini, merakla beklenen Grand Theft Auto 5 PC güncellemesini yayınladı. Bu ücretsiz güncelleme, Steam ve Epic Games Store kütüphanenizde kontrol edebileceğiniz üzere, oyunun yeni sürümü. Önceki sürüm artık GTA V Legacy olarak geçiyor. Peki, Grand Theft Auto V Enhanced ne yenilikler sunuyor? GTA 5 Enhanced PC sistem gereksinimleri neler?

    GTA V Enhanced yenilikleri neler?

    GTA 5 Enhanced ile gelen yenilikler Tam Boyutta Gör

    • Yeni nesil konsolların verdiği yansımalar, gölgeler ve PC'ye özel aydınlatma dahil ray tracing desteği
    • AMD FSR 1/3 ve NVIDIA DLSS 3 için upscaling desteği
    • DirectStorage desteğiyle daha hızlı yükleme süreleri
    • Dolby Atmos desteği ve konuşma, sinematik ve müzikte geliştirilmiş doğrulukla gelişmiş 3D ses
    • Oynanış hissini artıran DualSense’in Uyarlanabilir Tetikleyiciler özelliği için destek
    • Genel optimizasyon

    Rockstar Games, “Daha önce yalnızca en son nesil konsollarda bulunan özellikleri getiren bu yükseltme, modern PC'lerde oyun deneyimini ve performansını da optimize ediyor. PC'de zaten GTA 5’e sahip olan oyuncular, hikaye modu ve online ilerlemeyi taşıma olanağıyla bu yeni sürüme ücretsiz olarak yükseltebilecek. PC'de ilk kez GTA V ve GTA Online’ı oynayacak olanlar da orijinal sürümü (GTAV Legacy) satın alarak bu yeni sürüme (GTAV Enhanced) sahip olacak." açıklamasında bulundu.

    Grand Theft Auto V Enhanced sistem gereksinimleri

    GTA 5 Enhanced PC sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    GTA 5 Enhanced, PS5 ve Xbox Series X/S’teki ışın izlemeli gölgeler ve yansımalara ek olarak PC’ye özel ray tracing özelliklerini deneyimlemenize olanak tanıyor. Peki, Grand Theft Auto V Enhanced hangi PC’lerde oynanabiliyor? İşte GTA 5 Enhanced sistem gereksinimleri:

    Minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i7-4770 / AMD FX 9590
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1630 (4GB VRAM) / AMD Radeon RX 6400 (4GB VRAM)
    • Depolama: 105 GB kullanılabilir alan

    Önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 11
    • İşlemci: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 (8GB VRAM) / AMD Radeon RX 6600XT (8GB VRAM)
    • Depolama: 105 GB kullanılabilir alan
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar KIZILELMA, 53 dakika havada kaldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    demirdöküm oda termostatı devre dışı bırakma hattımı taşıdım eski fatura nasıl öderim türk telekom cips sivilce yapar mı görüldü atan kızın amacı garaj önüne park etmek yasak mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO SPARK 9 Pro
    TECNO SPARK 9 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum