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Griffin, özellikle çocukları hedef alarak geliştirdiği yeni iPad kılıfını duyurdu

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Griffin, özellikle çocukları hedef alarak geliştirdiği yeni iPad kılıfını duyurdu

Ürettiği başarılı akıllı cep telefonu ya da tablet aksesuarları ülkemizde de satılan firmalardan olan Griffin, özellikle çocukların kullanımı hedef alınarak geliştirilmiş yeni iPad kılıfını duyurdu.

Griffin tarafından duyurulan ve SeeSaw ismine sahip olan kılıf modeli, okullarda ya da çocukların aktif olarak tablet bilgisayar kullandıkları ortamlar için özel olarak hazırlanmış durumda. Apple'ın iPad 2, 3 ve 4. jenerasyon modelleri ile tam uyumlu olarak geliştirilen SeeSaw, geçirgen olmayan, kolay temizlenebilen sağlam ve hafif malzemeden üretilerek, tabletlere ya da çocuklara herhangi bir zarar gelmesi önlenmiş. iPad modelleri için stand görevini de üstlenen ve dikey ya da yatay konumda kullanım imkanı sağlayan SeeSaw, üzerinde harici olarak satılan kalem taşıma bölümü içeriyor ve iPad'in bütün giriş/çıkış portlarının ve tuşlarının aktif olarak kullanılmasına izin veriyor.
Farklı renk seçenekleri ile tasarlanmış olan Griffin SeeSaw, firmanın resmi sitesi üzerinden 35$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. 
 
Griffin, özellikle çocukları hedef alarak geliştirdiği yeni iPad kılıfını duyurdu
Griffin, özellikle çocukları hedef alarak geliştirdiği yeni iPad kılıfını duyurdu

http://store.griffintechnology.com/seesaw-for-ipad-2-3-4th-gen Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
-gg- 6 yıl en beğenilen
Tüplü tablet gibi olmuş
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isosonsuz 6 yıl
bir gün bende bi sürü artı alacak komik bi mesaj yazacam.
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Dexter61 6 yıl
Eski Macler gibi olmuş :)
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jakabo_ist 6 yıl
bune la boyle lazımlık gibi :D
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Beograd 6 yıl
Küçüklere uygun olmuş
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Sarı 34 6 yıl
Beyler yeni açıklama geldi yanında antika tüplü Tek kanal TV Veriyolarmış
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isosonsuz 6 yıl
bir gün bende bi sürü artı alacak komik bi mesaj yazacam.
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DH Misafiri 6 yıl
İlk önce inceltmek için uğraşırız en incesini ararız, sonra gider en kalın koruyucuyu aliriz bişey olmasın diye :D İroni
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ssbrutality 6 yıl
Crt Tablet Arıyordum İyi Oldu :D
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Ariallyte 6 yıl
Kaç mm kalınlığında bu?
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pastadanadam 6 yıl
Yakında çocuklar için iPad çıkar ben size diyim :D iJunior
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-gg- 6 yıl en beğenilen
Tüplü tablet gibi olmuş
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