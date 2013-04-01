Griffin, özellikle çocukları hedef alarak geliştirdiği yeni iPad kılıfını duyurdu





Ürettiği başarılı akıllı cep telefonu ya da tablet aksesuarları ülkemizde de satılan firmalardan olan Griffin, özellikle çocukların kullanımı hedef alınarak geliştirilmiş yeni iPad kılıfını duyurdu.





Griffin tarafından duyurulan ve SeeSaw ismine sahip olan kılıf modeli, okullarda ya da çocukların aktif olarak tablet bilgisayar kullandıkları ortamlar için özel olarak hazırlanmış durumda. Apple'ın iPad 2, 3 ve 4. jenerasyon modelleri ile tam uyumlu olarak geliştirilen SeeSaw, geçirgen olmayan, kolay temizlenebilen sağlam ve hafif malzemeden üretilerek, tabletlere ya da çocuklara herhangi bir zarar gelmesi önlenmiş. iPad modelleri için stand görevini de üstlenen ve dikey ya da yatay konumda kullanım imkanı sağlayan SeeSaw, üzerinde harici olarak satılan kalem taşıma bölümü içeriyor ve iPad'in bütün giriş/çıkış portlarının ve tuşlarının aktif olarak kullanılmasına izin veriyor.

Farklı renk seçenekleri ile tasarlanmış olan Griffin SeeSaw, firmanın resmi sitesi üzerinden 35$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

http://store.griffintechnology.com/seesaw-for-ipad-2-3-4th-gen