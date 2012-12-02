Griffin, üçüncü parti Lightning kablolarını duyurdu

Aksesuar üreticisi Griffin, Apple'ın yeni mobil cihazlarında yer verdiği Lightning portu ile uyumlu aksesuarlarını görücüye çıkararak bu yeni porta uyumlu aksesuarları geliştiren ilk üçüncü parti üretici olmayı başardı.





Lightning kablolarını 61 cm, 91 cm, 122 cm(sarmal yapıda) ve 3 metre olmak üzere dört farklı uzunluk seçeneğiyle sunan şirketin kablolar için belirlediği ABD fiyatları sırasıyla; 16.99$, 18.99$, 24.99$ ve 29.99$ olarak belirlendi. Apple'ın kendi üretimi olan 107 cm'lik Lightning kabloyu 19.99$ karşılığında müşterilerine sunduğu göz önüne alınacak olursa, Griffin'in fiyatlandırma konusunda pek de başarılı olamadığı görülüyor. Ancak, aksesuar üreticisinin farklı renk ve uzunluk seçeneklerini de ürün yelpazesinde barındırmasından dolayı kendi kullanıcı kitlesini oluşturması bekleniyor.





Griffin'in Lightning kablolarının içinde bulunduğumuz hafta içerisinde ABD'de satışa sunacağı belirtiliyor. Farklı aksesuar üreticilerinin daha uygun fiyatlar ile Lightning kabloları sunup sunmayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2012/11/29/3708336/third-party-lightning-cables-griffin