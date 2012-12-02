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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Griffin, üçüncü parti Lightning kablolarını duyurdu

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Aksesuar üreticisi Griffin, Apple'ın yeni mobil cihazlarında yer verdiği Lightning portu ile uyumlu aksesuarlarını görücüye çıkararak bu yeni porta uyumlu aksesuarları geliştiren ilk üçüncü parti üretici olmayı başardı.

Lightning kablolarını 61 cm, 91 cm, 122 cm(sarmal yapıda) ve 3 metre olmak üzere dört farklı uzunluk seçeneğiyle sunan şirketin kablolar için belirlediği ABD fiyatları sırasıyla; 16.99$, 18.99$, 24.99$ ve 29.99$ olarak belirlendi. Apple'ın kendi üretimi olan 107 cm'lik Lightning kabloyu 19.99$ karşılığında müşterilerine sunduğu göz önüne alınacak olursa, Griffin'in fiyatlandırma konusunda pek de başarılı olamadığı görülüyor. Ancak, aksesuar üreticisinin farklı renk ve uzunluk seçeneklerini de ürün yelpazesinde barındırmasından dolayı kendi kullanıcı kitlesini oluşturması bekleniyor. 

Griffin'in Lightning kablolarının içinde bulunduğumuz hafta içerisinde ABD'de satışa sunacağı belirtiliyor. Farklı aksesuar üreticilerinin daha uygun fiyatlar ile Lightning kabloları sunup sunmayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. 

http://www.theverge.com/2012/11/29/3708336/third-party-lightning-cables-griffin Yorum Yaz
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darkaura 6 yıl en beğenilen
su kablolarin maliyetleri 20cent bile degildir. nakliyat gibi diger tum operasyonel masraflari ekleseniz bile 2$ i gormesi cok zor. duz bakir plastik sarmasina bir chip ekleyin tekelle alinca ne kadar tatli paralar kazaniliyor. apple bosuna en cok kar eden teknoloji kurulusu degil.
su kablolarin maliyetleri 20cent bile degildir. nakliyat gibi diger tum operasyonel masraflari ekleseniz bile 2$ i gormesi cok zor. duz bakir plastik sarmasina ...
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teknoforum-bs 6 yıl
Bu şirketler geride kaldı çinller Bu kablolarıda (kopyalanamayacak olan Lightning)leride catır catır satıyorlar işin ilginç tarafı gayet te kaliteli....
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DraGonS 6 yıl
Apple çıkıyor milletin üstüne vuruyor kırbacı vuruyor kırbacı.
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Amedra 6 yıl
Bu kadarını hiç beklemezdim vallahi.
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eXiLeD7182 6 yıl
Açıkçası benim bu tip bağlantı ürünlerinden beklediğim PCI-E x4 kadar bant genişliği sunması ve 50W kadar güç aktarabilmesi. Bu sayede dizüstü kullanıcıları sürekli yeni dizüstü alma zahmetinden kurtulur.
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talerk 6 yıl
Ne markaymış arkadaş kablosu ıçin bile markalar ürün çıkarıyor
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yumyjikk 6 yıl
Önemli olan o chip zaten,ki o çipi bulsanda boş olur onun telefonla calıstıracak olan bilgiyi bulup yüklemeside ayrı bir sorun,Apple cipi yüklü olarak karla veriyordur bunlarada piyasada ceşit olsun diye sattırıyordur.
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darkaura 6 yıl en beğenilen
su kablolarin maliyetleri 20cent bile degildir. nakliyat gibi diger tum operasyonel masraflari ekleseniz bile 2$ i gormesi cok zor. duz bakir plastik sarmasina bir chip ekleyin tekelle alinca ne kadar tatli paralar kazaniliyor. apple bosuna en cok kar eden teknoloji kurulusu degil.
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