Güncel: ASUS Matrix GTX580 "Kontrolsüz güç güç değildir!" video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
ASUS'un özelleştirilmiş fanı ve ileri kontrol seçenekleriyle donatılan hız aşırtılmış GTX580'i Matrix GTX580 test masamızda. Bakalım Nvidia'nın dünyanın en hızlı GPU'su olarak lanse ettiği GTX580, Asus'un elinde neler yapabiliyor.
Not: Video dün akşamki ses ve donma hataları giderilerek tekrar yüklenmiştir.
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Yani kısaca normal gtx 580 lerle bunlar arasında yüzde kaç fark oynarkine......
Asus adına talihsiz bir durum olmuş.
Bu arada Gigabyte SOC ve MSI Lightning incelemelerini de bekliyoruz sizden.