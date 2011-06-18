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Güncel: ASUS Matrix GTX580 "Kontrolsüz güç güç değildir!" video inceleme

7 yıl
79,1b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ASUS'un özelleştirilmiş fanı ve ileri kontrol seçenekleriyle donatılan hız aşırtılmış GTX580'i Matrix GTX580 test masamızda. Bakalım Nvidia'nın dünyanın en hızlı GPU'su olarak lanse ettiği GTX580, Asus'un elinde neler yapabiliyor.
Not: Video dün akşamki ses ve donma hataları giderilerek tekrar yüklenmiştir.

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Sunbuloglu 7 yıl en beğenilen
Fiyatı yazılmamış ama eminim 1200-1300 civarındadır. Ben 1450 ye Zotac gtx 590 aldım. Stok soğutucu var ama yine de bundan performanslı. 150-200 fark verip çift gpu almak daha mantıklı.
Fiyatı yazılmamış ama eminim 1200-1300 civarındadır. Ben 1450 ye Zotac gtx 590 aldım. Stok soğutucu var ama yine de bundan performanslı. 150-200 fark verip çift...
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DH Misafiri 7 yıl
Ekran Kartlarının performansı değerlendirilirken bi kaç oyun üzerinde gösterilirse daha güzel olur
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DH Misafiri 7 yıl
tolltay disable it, we can control it a bit (+/- 20%) which is nice. I will overclock the HD 6950 DC2 I just received and I hope that AMD power limiter won't prevent me to find the max OC
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perikentli 7 yıl
buna para verilmez..
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Tensi 7 yıl
Mesut Bey gercekten cok iyi inceleme yapmis. Tam o reset butonu cok iyi fikir ama voltaj butonlari gereksiz olmus, zaten kasa icinde kalmis, yazilim ile yapmak varken kim kasayi acarda ugrasir deyecektim ki Mesut Bey'de gereksizliginden bahsetmis.
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DH Misafiri 7 yıl
dünyanın en hızlı tek gpu lu ekran kartına çok güç tüketiyor az performans veriyor diyen mi dersin yalan olmuş kart nvdia yalan olmuş diyenimi dersin nasıl bir dünyada yaşıyoruz bir ekran kartıne 200-300 tl veremiyicek insanlar kalkıp milyarlık ekran kartları hakkında atıp tutuyorlar şaşıyorum doğrusu
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Chronos1121 7 yıl
Ben matriximden' %20 oranda overclock yapıp aynı oranda pervormans alıyorum. Bu sadece tweakit programını kullanarak daha üzerinde direk voltaj arrtırmaya başvurmadan ve fanları %100 çıkarmadan.
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d3wil55 7 yıl
bir sorum olacak bu rog un soğutması directcu2 den iyimi iyiyse farkı ne kadar ?
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Yeniada 7 yıl
Efenim sorum şudur. Bende Zotac gtx 580 ekran kartı mevcut. İşlemci olarakta İntel i7 2600k kullanıyorum. Forumun bu bölümüne her girdiğimde ayrı bir 580 modeli ile karşılaşıyorum. Şimdi ben, normalde 3d vantage den 30 binli değerleri hıkına hıkına alan bir kişi olarak bu kartlara geçiş yaparsam çok bir fark görürmüyüm.

Yani kısaca normal gtx 580 lerle bunlar arasında yüzde kaç fark oynarkine......
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Karayell 7 yıl
valla insanın parası olacak para olmayınca anca izliyoruz
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blue55 7 yıl
Bilgi için te$ekkür ederim
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bocekgrafik 7 yıl
Ben Asus'un yerinde olsam kartı dener öyle gönderirdim.

Asus adına talihsiz bir durum olmuş.
Bu arada Gigabyte SOC ve MSI Lightning incelemelerini de bekliyoruz sizden.
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Maremşav 7 yıl
Güzel bir kart. Fakat kartlar hızlan dıkça bedenleride genişliyo
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alpa07 7 yıl
parası olan alır olmayan bakar :ÇD D
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Sunstorms 7 yıl
iPad üzerinde "HD İZLE" ye tıkladığımızda video yine standart çözünürlükte açılıyor bu tüm videolarınızda böyle lütfen gerekli düzeltmeyi yapınız teşekkürler.
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KANUNI61 7 yıl
of of yalan olmuş kart daha doğrusu nvidia yalan olmuş
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