Güncel: ASUS Matrix GTX580 "Kontrolsüz güç güç değildir!" video inceleme

ASUS'un özelleştirilmiş fanı ve ileri kontrol seçenekleriyle donatılan hız aşırtılmış GTX580'i Matrix GTX580 test masamızda. Bakalım Nvidia'nın dünyanın en hızlı GPU'su olarak lanse ettiği GTX580, Asus'un elinde neler yapabiliyor.

Not: Video dün akşamki ses ve donma hataları giderilerek tekrar yüklenmiştir.

