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Güncellenen Fring ile dört kişi eş zamanlı olarak görüntülü konuşabiliyor

7 yıl
5,9b
1
3
iPad
knight
Haber Editörü
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Güncellenen Fring ile dört kişi eş zamanlı olarak görüntülü konuşabiliyor
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Apple'ın iPhone, iPod Touch ve iPad ürünleri için uyarlanan en popüler mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulamalarından Fring, 5.1.1.2 sürümüne güncellendi.

5.1.1.2 sürümünün bağlantıda yaşanan kopmaların ve yazılımsal sorunların önüne geçtiği belirtiliyor. Uygulamanın ön plana çıkan yeni özelliği ise dört farklı kişinin eş zamanlı olarak birbirlerini görerek konuşabilmeleri imkanı.

iOS 4 ve üzeri sürümlerle uyumlu çalışabilen uygulamayla ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Güncellenen Fring ile dört kişi eş zamanlı olarak görüntülü konuşabiliyor
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İşte Fring'in hazırladığı tanıtım videosu;



http://itunes.apple.com/app/fring/id290948830?mt=8# Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
0tt0m@n 7 yıl
iOS versiyonunu bilemem ama ne windows ne de android sürümlerini beğenmedim. İlk sürümleri güzeldi uzun süre kullandım ama sonradan aşırı bozdular. En fazla uyumsuzluk problemi ise şu, çoğu cihazda karşı tarafın sesini harici hoparlöre yönlendirmesi. Kulaklık olmadan kullanamıyorsunuz.
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séquestre 7 yıl
Bu gerçekten de iyiymiş ..
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Holy-Ghost 7 yıl
Ben bu progrmaı bilmiyordum skype çetrefilli görünüşlü olanı microsoftun şimdi neden skype'ı aldığı ortaya çıktı win 8 arm sürümlerine yerleştircek
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