Güncellenen Fring ile dört kişi eş zamanlı olarak görüntülü konuşabiliyor

Apple'ın iPhone, iPod Touch ve iPad ürünleri için uyarlanan en popüler mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulamalarından Fring, 5.1.1.2 sürümüne güncellendi.





5.1.1.2 sürümünün bağlantıda yaşanan kopmaların ve yazılımsal sorunların önüne geçtiği belirtiliyor. Uygulamanın ön plana çıkan yeni özelliği ise dört farklı kişinin eş zamanlı olarak birbirlerini görerek konuşabilmeleri imkanı.









iOS 4 ve üzeri sürümlerle uyumlu çalışabilen uygulamayla ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.









http://itunes.apple.com/app/fring/id290948830?mt=8#