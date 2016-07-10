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Güneş Sistemi dışında ilk su bulutları keşfedildi

Güneş Sistemi dışında ilk kez su bulutları keşfedildi. California Santa Cruz Üniversitesi tarafından keşfedilen bu su bulutları, WISE 0855 adlı bir kahverengi cücenin etrafında yer alıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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 California Santa Cruz Üniversitesi'nde görevli gökbilimciler, astronomi dünyası için önemli bir keşfe imza attılar ve Güneş Sistemi dışında ilk su bulutlarını buldular. Gökbilimciler, su buharı bulutlarına dair bu izleri, WISE 0855 adını taşıyan bir kahverengi cücenin (yıldız haline gelememiş, gaz ve tozdan oluşan devasa gökcismi) etrafında buldular.
WISE 0855 adlı bu kahverengi cüce Dünya'dan sadece 7.2 ışık yılı uzaklıkta olmasına rağmen, gökcisminin aşırı soğuk ve sönük olması bilindik yöntemler ile gözlem yapılmasını zorlaştırıyordu. California Santa Cruz Üniversitesi'nde görevli gökbilimciler ise, kahverengi cücenin etrafındaki bulutlarda su izlerini bulabilmek için kapsamlı kızılötesi spektrum analizleri yaptılar.
WISE 0855'in su veya buz bulutlarının oluşumu için ideal koşullara sahip olduğu göz önüne alındığında, bu su bulutlarının keşfi pek de sürpriz olmadı, ancak buna rağmen Güneş Sistemi dışında ilk su bulutlarının bulunmuş olması astronomi dünyası için oldukça önemli bir gelişme. Çünkü bu su bulutlarının keşfinde kullanılan kızılötesi analiz tekniği, evrenin farklı yerlerinde de su bulutları bulmak için kullanılabilecek.

https://www.engadget.com/2016/07/09/scientists-find-water-clouds-beyond-solar-system/ Yorum Yaz
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personalcomputer 3 yıl
Su bulutlari bulunan gezegenler bulunur bulunmasina da simdiki tekniklerle oraya ulasip da orada koloni kurmak zor olur.
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huseyinadukeeee 3 yıl
Türkiye asla bu seviyelere gelmez gelemez.Gelemeyecekte.....
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atkosturanadam 3 yıl
10 yil sonrasi icin bile cok buyuk kesifler ve teknolojik gelismler olacagina inaniyorum.
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