Güneş Sistemi dışında ilk su bulutları keşfedildi

California Santa Cruz Üniversitesi'nde görevli gökbilimciler, astronomi dünyası için önemli bir keşfe imza attılar ve Güneş Sistemi dışında ilk su bulutlarını buldular. Gökbilimciler, su buharı bulutlarına dair bu izleri, WISE 0855 adını taşıyan bir kahverengi cücenin (yıldız haline gelememiş, gaz ve tozdan oluşan devasa gökcismi) etrafında buldular.

WISE 0855 adlı bu kahverengi cüce Dünya'dan sadece 7.2 ışık yılı uzaklıkta olmasına rağmen, gökcisminin aşırı soğuk ve sönük olması bilindik yöntemler ile gözlem yapılmasını zorlaştırıyordu. California Santa Cruz Üniversitesi'nde görevli gökbilimciler ise, kahverengi cücenin etrafındaki bulutlarda su izlerini bulabilmek için kapsamlı kızılötesi spektrum analizleri yaptılar.

WISE 0855'in su veya buz bulutlarının oluşumu için ideal koşullara sahip olduğu göz önüne alındığında, bu su bulutlarının keşfi pek de sürpriz olmadı, ancak buna rağmen Güneş Sistemi dışında ilk su bulutlarının bulunmuş olması astronomi dünyası için oldukça önemli bir gelişme. Çünkü bu su bulutlarının keşfinde kullanılan kızılötesi analiz tekniği, evrenin farklı yerlerinde de su bulutları bulmak için kullanılabilecek.

https://www.engadget.com/2016/07/09/scientists-find-water-clouds-beyond-solar-system/