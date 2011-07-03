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Güney Kore eğitim sistemini dijital ortama taşıyor, tüm kitaplar elektronik oluyor

7 yıl
20,7b
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27
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kindle gibi elektronik kitap okuyucuları ve tablet bilgisayarların yaygınlaşmasıyla birlikte kullanıcılar tarafından daha fazla ilgi görmeye başlayan elektronik kitaplar, ülkelerin eğitim sistemlerini de yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. Gelen son bilgilere göre Güney Kore, eğitim sisteminde elektronik kitap devrimi yapmaya hazırlanıyor.
2014 ile birlikte temel eğitimde elektronik kitap kullanımına başlayacak olan Güney Kore, 2015 ile birlikte eğitimin her safhasında elektronik kitap dönüşümünü tamamlamış olacak. Bu çerçevede tüm öğrencilere farklı özellikte bilgisayar, akıllı telefon ve tablet sağlanması beklenirken, ülkenin milli eğitim bakanlığı henüz cihazlarla ilgili detayları açıklamış değil.
Dijital eğitim materyalleri ve gerekli olan tablet bilgisayarlar için 2.4 milyar dolar harcayacağını açıklayan Güney Kore, tercihini bu alanda dünyaya yön veren yerli üreticilerden yana kullanacak gibi görünüyor ki bu noktada Samsung ve LG gibi üreticiler arasında ihaleye yönelik yoğun bir rekabetin yaşanacağını da söyleyebiliriz.
Ülke genelindeki bazı okullarda hali hazırda elektronik kitap kullanımı başlarken, bu değişim ile çocukları sırt çantasından kurtarmayı hedefleyen ülke aynı zamanda gelişen teknolojinin avantajlarını eğitim alanında daha fazla kullanmayı hedefliyor. Bilindiği üzere ülkemizde de "Fatih Projesi" ile eğitimde daha fazla teknoloji kullanılmasına için program yürütülüyor.

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antonidas 7 yıl en beğenilen
elektronik ortam hikayedir
devlet önce adam gibi eğitim versin
ben devlet lisesi bitirdim, doğru düzgün bir öğretim almadım lise yıllarında, verdikleri ingilizce kitabı, 1. sınıfların cin ali kitapları gibiydi
çok iyi derecede ingilizce bilmeme rağmen ve konularında çok kolay olmasına rağmen, hoca 3 vermişti bana, sınav kağıdı göstermiyor tabiki, çünkü hepsi doğruydu
hocadan ders alanlar hep bir adım öndeydi, tabiki not olarak, hocadan ders de almalarına rağmen benden daha kötüydüler, ama notları daha iyiydi, tabiki sınav kağıdı gösterme yok
bizden 10'ar 10'ar kırılan puanlar başkalarından 2'şer 2'şer kırılıyordu
lise sonda sınıfın yarısı çarpım tablosunu bilmiyordu, hepsi de mezun oldu
devlet sadece çok küçük bir azınlığı eğitiyor, gerisini eğitmiyor, bunu da kasıtlı yapıyorlar, insanların düzgün eğitim ve öğretim almasını devlet istemiyor
elektronik ortam vs bunlar masaldır, adam gibi eğitim öğretim her şartta yapılabilir, eğer istenirse

elektronik ortam hikayedirdevlet önce adam gibi eğitim versinben devlet lisesi bitirdim, doğru düzgün bir öğretim almadım lise yıllarında, verdikleri...
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DH Misafiri 7 yıl
ÖNCE OKULLARDAKİ EĞİTİM SİSTEMİNİ DÜZELTSİNLER, ELOKTRONİK SİSTEM ŞURDA KALSIN yurtdisiegitimakademisi.com/...
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Quadhros 7 yıl
Kolejlerimizde bu uygulama yeni yeni ortaya çıkmaya başladı.. Ama devlet okullarına yayılması önümüzde ki 100 yıl mümkün görünmüyor diye düşünüyorum..
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Nz9 7 yıl
bize gelmesin abi bize gelirse zaten zar zor okuyo cocuklar bıde gelınce hayatta okumazlar hoca gormuyo dıye oyun oynayıp yazıyomus gıbı yaparlar eminim türküz sonucta yapacaz ...
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vekz 7 yıl
bu uygulamaları gördükçe aklıma gelen ilk şey nedense şu olur:bilirsiniz tarih öncesi uygarlıkların bizden çok daha gelişmiş olduklarını düşünenlerin sayısı azımsanmayacak kadar büyük.onlara karşı ileri sürülen tezlerden bazıları ise 'neden arkadalarında bir kanıt bırakmadılar peki,neden onca arkeolojik kazıya rağmen mısırdaki fiber optik kablo miti dısında bir bilgiye sahip degiliz.zaman ilerledikçe maddelerin boyutları küçülmekte hatta soyutlaşmakta.1960 larda ki radyo miktarı ile şu ankini karşılaştırınız.bu yeni uygulamalar ise kitapları,belgeleri belki de ilerde kağıtı tedavülden kaldıracak ve ihtiyaç duymayacagız.150 yıllık teknoloji geçmişimizde inanılmaz yol katettik,ediyoruz.konudan sapmamak için diyeceğim odur ki dünyanın teknolojik gelişmesine şahit oldugu ilk nesiller olmadıgımıza olan inancım artmakta.sanki bir kısır döngü var ve insanoglu kendi sonunu kendi getirmekte herşeye yeniden kendinisi başlamakta.büyük insanlar neden sorusunu degil nasıl sorusunu akla getirenlerdir derler.bu noktada katılmıyorum burda nasıl olduğu açık sorulması gereken ise neden?
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Cremiesto 7 yıl
Teknolojinin +larıda var -leride ama bizim ülkemizin başındakiler gibi internet varsa pornoda vardır ozaman internet kötü mantığı varsa bizde zor zaten 50 sene geriden geliyoruz..
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manyakurt 7 yıl
@theyapici
Şüphesiz hayatımda iyi öğretmenler oldu, onlar sayesinde şu anki yerlerdeyim. Hepsinden Allah razı olsun, ama bunları bahsetmek yersiz. Bunlar zaten olması gereken şeyler, allah aşkına burda benim, okuldaki öğretmenlerim çok güzel ders anlattılar, zamanında iyi eğitim verdiler, derslere düzenli geldiler, derslerde gitar! keman! satranç! gibi (matematik dersi) aktiviteler yerine müfredattan ders işlediler dememin bir anlamı yok. Bunlar onların görevi, onların amacı. Adı üstünde "öğretmen" onlar bu mesleğe baş koyduğunda bana bunları sağlamakla yükümlüdürler zaten. Biz burda eksikleri, aksayan yönleri belirttik ki daha iyi seviyelere ulaşabilelim eksikliklerimizi görelim. Derslerdeki genel performansıma gelince, bu konuda rahat olun ben derslere zamanında gelmektense, öğretmenler odasına kısır, çay keyfi yapan "gün kadınları" modunda insanlara sitemlerimden dolayı bu notu aldım(!). Ki derslerde kalem olmadığı(!) bahanesi ile ders işlemeyen, asayişin sıfır olduğu, arkada kimisinin gitar çalıp, kimisinin yemek yediği, kimisinin kağıt oynadığı, kendi sorduğu soruları çözemeyen bir öğretmen(!) den de matematik dersi aldım. Kendisini MEB şikayet etmiş, ve benim dersimden sonraki ders satinde müfettişlerin baskını ile aynı kişiliksiz tavırlarına devam ederken basılmış ve gerekli işlemler yapılmıştı. Ben daha lisede o yaşımda iken bu bilince sahiptim. Biz oraya sınavla, seçilerek gelmiştik. Çogumuzun ailesi dersanelere, hocalara paralar döktü çocukları iyi bir eğitim alsın diye. Dualarla yolladılar çocukalrnı o sınavlara, ne için bir tane kendini bilmez devlet küskünü matematik dersinde satranç oynasın diye mi(!) Sadece burda şunu belirtmek istiyorum, ögrencilik hayatımda çok iyi hocalara da dek geldim, ama bunların anlatmanın bize faydası yok. Bunlar olması gereken şeyler, çağdaş medeniyetler seviyesini yakalamak istiyorsak bunlar olmalı. Ben burda "bizim" millet olarak eksikliklerimizi vurgulamak istemiştim, son olarak benimde ailemde polis, asker, öğretmen gibi bilimum devlet memurları mevcut hepsinede saygım sonsuzdur, herhangi bir meslek grubuna bir saldırıda bulunuyor gibi görünmek istemem.
Saygılar....
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jibe 7 yıl
Şimdide öğrencilere yeni bahane çıktı hocam şarjım bitti yok şarja takmayı unuttum yok bozukldu yok kırıldı yok ebay de sattım tırı vırı...
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theyapici 7 yıl
Ben de öğretmenim Fatih projesi(bu projenin içinde yurt dışından İngilizce öğretmeni ithalatı da var) ile 4 yıl içinde kitap yerine tablet bilgisayara geçilecekmiş yani ücretsiz kitap yerine tablet verilecekmiş şahsen biraz çekincelerim var.Yani basılı materyal ile elektronik tablet farklı birşey daha kitabını doğru açamayan biri tableti koruyabilir mi?Kimisi var o tableti satar parasını yer ama bekleyip göreceğiz öncelik doğuda sanırım bakalım İstanbul'a ne zman gelecek.Yani sııfımda akıllı tahtam var güzel ama hiçbirşey öğretmenin yerini alamaz bir kitabı elinize almakla elektronik birşeyi okumak farklıdır.Güney korede böyle bir uygulama olması normal karşılıyorum çünkü biz de de olacak
@@@antonidas hoca not vermez sen alırsın her meslekte olduğu gibi öğretmenliktede çürük elmalar olabilir sınav kağıdını inceleyebilirsin hatta bu kadar kendinden eminsen mahkemeye verip kağıdını bağımsız bir komisyon bile inceleyebilir hakkını zamanında aramıyorsan suç sende kusura bakma
@@@manyakkurt
hep kötü örnekler hayatında hiçmi iyi öğretmenin olmadı? haberde tabletden bahsediliyor sizler sadece öğretmenlik mesleğine art niyetli saldırı dolu mesajlar yazmışsınız 80 den 3 almışsın performans ödevleri senin ders içi durumunun toplamıdır not.
Öğretmen anlatır alırsın veya almazsın ilgi ihtiyaç meselesi kimisinin dersle alakası yok kimisi de hocanın peşinden ayrılmaz soru sorar. öğrenci -öğretmen-aile sac ayağında eksiklik olursa bu öğrenciyi tabiki etkiler.Kimse forum köşelerinde bir mesleğin tamamına yönelik atıp tutmasın benim içim rahat mesleğimin hakkını verdiğimi düşünüyorum.Ha bu arada mesleğe yakışmayan insanlar var tabiki.
Son olarak eskiden kitapları her okul seçerdi biz de(o zaman öğrenciydim)satın alırdık.İhtiyaca göre okuldaki öğretmenler kitapları analiz ederdi en uygun kitabı seçerlerdi.Şİmdi kitap ücretsiz analiz felan yok direk neyi verirlerse onu işliyoruz ücretsiz kitap zengin-fakir ayırt edilmezsizin veriliyor.Pek de kitapların muhteşem olduğunu söyleyemem hatta kolejler felan kendileri farklı kitap kullanıyor.Ülkemizde milli bir eğitim politikamız yok sürekli değişiyor.sınıflar kalabalık v.s. öğretmen alımları yeteneğe liyata göre değil KPSS puanına göre(bu arada birçok meslekte böyle puanla)Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse ülkemiz daha ileriye gider ,tabletde de baktılar olmuyor kitaba geri dönerler.Tablete de bilişim sınıflarındaki gibi öğretmenin kontrol edebileceği bir program koyarlarsa işe yarar yoksa zor...
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tural.i 7 yıl
81murat81
adamlar yakında elektronik sı*acak :)

samsung onun da fabrikasını kurmuştur:) aplee patentini almadıysa tabi:)
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Firaristt 7 yıl
O bizde yapılmaz o ayrı bir mesele de Kore ile biz aynı değiliz sonuçta. Adamlarda alt yapı ve gereksinimler karşılanıyor ki böyle bir uygulamaya geçmeye karar vermişler. Bizde daha düzgün konuşmayı bilmeyen, çocuğu okula göndermenin zaman kaybı olduğunu düşünen ama bankada bir işi çıktığında okuma yazma bilen birisine muhtaç, görünüşte çok iyi çok zeki çok ileri görüşlü ama içi bambaşka. Gittiğim okulların hiç birinde düzgün eğitim olmadı. Öğrentmenler okulu kahvehane gibi kullanıyor, bilgisayar öğretmenleri teknolojiyi göstereceğine kötüleyip duruyor, kendileri sevgilileriyle onunla bununla mesajlaşırken öğrencilere ders gitsin diye bir şey verir ders biter ve herkes en kısa zamanda kurtulmanın peşindedir. Annemde babamda öğretmen ve ikiside işlerinde oldukça başarılılar(cidden çok çalışıyorlar/çabalıyorlar) Şimdi bi babama-anneme bi kendi öğretmenlerime bakıyorum arada çok fark var... Birisi 60kişilik sınıfta "0" sesle ders yapıyor, diğeri 35kişik sınıfta sesten duramıyor(10-20dk geç geliyorlar zaten o kadar da dayanamıyorlar.) Öğretmende ve diğer müdür müdür yard. gibi üstündeki makamlarda bitiyor iş. Tablet fln gerekli değil. Olsa iyi olur ama bizim ülke için bi 10 gömlek büyük gelir.Öğretmenin işine ve karşısındakine saygısı olacak ki öğrenciden saygı alsın ve verimli ders işlensin... Hoca bizi tın, biz hocayı tın, sınıfta 75-80 küsür desibel gürültü, kapıda müdür veya müdür yardımcısı(sık sık ses yüzünden geliyorlar.) işte bizim ders işleyişimiz... Tablet verseler daha ilk gününden parçalarlar... Bu konulardaki en duyarlı kişilerden birisi olması gereken öğretmenler bile teknolojiye karşı veya alakasız ise düşünün durumu ülkemizde.
Dayak, sınıfta kalma olmalı ve öğretmenler denetlenmeli. Eski filmlerden de hatırlarsınız müfettiş geleceği zaman hocaların bütün hareketleri değişir sanki başka birisidir. Aynen öyle oluyorlar. Bunun dışında tüm okul ve eğitim çalışanlarının denetlenmesi ve gerekirse uygun cezaların verilmesi gerekli. Babamların okuldan biliyorum öğrenci (özellikle bayan öğretmenlerle) hocaya kafa tutuyor(babama kafa tutmaya cesaret edecek kişi... Yok ya şöyle bi düşündüm de mümkün değil.Her babayiğidin harcı değil, yemez yani :D). Eee sen o öğrenciye ne eğitiminden bahsediyorsun? Öğretmenlerin de, öğrencilerin de, alt yapının da buna uygun olması lazım yoksa daha eve gitmeden yırtılan kitap poşetleri gibi olur tabletler(veya ne vereceklerde artık) bizim ülkede...
@tural.i hocam dediğinize katılıyorum. Veli destek olacağına köstek oluyor...
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kımyasal 7 yıl
tablete,tv ye,bılgısayara bakarak goze zarar vermektense o radyasyona ve sıstem sesıne magruz kalkmaktansa kıtap okumak o kıtap kokusunu ıcıne cekmek daha ıyıdır ve sessızlık.
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qoqoCAN 7 yıl
Hayırlısı :=)
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