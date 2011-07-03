Güney Kore eğitim sistemini dijital ortama taşıyor, tüm kitaplar elektronik oluyor

Kindle gibi elektronik kitap okuyucuları ve tablet bilgisayarların yaygınlaşmasıyla birlikte kullanıcılar tarafından daha fazla ilgi görmeye başlayan elektronik kitaplar, ülkelerin eğitim sistemlerini de yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. Gelen son bilgilere göre Güney Kore, eğitim sisteminde elektronik kitap devrimi yapmaya hazırlanıyor.

2014 ile birlikte temel eğitimde elektronik kitap kullanımına başlayacak olan Güney Kore, 2015 ile birlikte eğitimin her safhasında elektronik kitap dönüşümünü tamamlamış olacak. Bu çerçevede tüm öğrencilere farklı özellikte bilgisayar, akıllı telefon ve tablet sağlanması beklenirken, ülkenin milli eğitim bakanlığı henüz cihazlarla ilgili detayları açıklamış değil.

Dijital eğitim materyalleri ve gerekli olan tablet bilgisayarlar için 2.4 milyar dolar harcayacağını açıklayan Güney Kore, tercihini bu alanda dünyaya yön veren yerli üreticilerden yana kullanacak gibi görünüyor ki bu noktada Samsung ve LG gibi üreticiler arasında ihaleye yönelik yoğun bir rekabetin yaşanacağını da söyleyebiliriz.

Ülke genelindeki bazı okullarda hali hazırda elektronik kitap kullanımı başlarken, bu değişim ile çocukları sırt çantasından kurtarmayı hedefleyen ülke aynı zamanda gelişen teknolojinin avantajlarını eğitim alanında daha fazla kullanmayı hedefliyor. Bilindiği üzere ülkemizde de "Fatih Projesi" ile eğitimde daha fazla teknoloji kullanılmasına için program yürütülüyor.