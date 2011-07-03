Güney Kore eğitim sistemini dijital ortama taşıyor, tüm kitaplar elektronik oluyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Kindle gibi elektronik kitap okuyucuları ve tablet bilgisayarların yaygınlaşmasıyla birlikte kullanıcılar tarafından daha fazla ilgi görmeye başlayan elektronik kitaplar, ülkelerin eğitim sistemlerini de yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. Gelen son bilgilere göre Güney Kore, eğitim sisteminde elektronik kitap devrimi yapmaya hazırlanıyor.
2014 ile birlikte temel eğitimde elektronik kitap kullanımına başlayacak olan Güney Kore, 2015 ile birlikte eğitimin her safhasında elektronik kitap dönüşümünü tamamlamış olacak. Bu çerçevede tüm öğrencilere farklı özellikte bilgisayar, akıllı telefon ve tablet sağlanması beklenirken, ülkenin milli eğitim bakanlığı henüz cihazlarla ilgili detayları açıklamış değil.
Dijital eğitim materyalleri ve gerekli olan tablet bilgisayarlar için 2.4 milyar dolar harcayacağını açıklayan Güney Kore, tercihini bu alanda dünyaya yön veren yerli üreticilerden yana kullanacak gibi görünüyor ki bu noktada Samsung ve LG gibi üreticiler arasında ihaleye yönelik yoğun bir rekabetin yaşanacağını da söyleyebiliriz.
Ülke genelindeki bazı okullarda hali hazırda elektronik kitap kullanımı başlarken, bu değişim ile çocukları sırt çantasından kurtarmayı hedefleyen ülke aynı zamanda gelişen teknolojinin avantajlarını eğitim alanında daha fazla kullanmayı hedefliyor. Bilindiği üzere ülkemizde de "Fatih Projesi" ile eğitimde daha fazla teknoloji kullanılmasına için program yürütülüyor.
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devlet önce adam gibi eğitim versin
ben devlet lisesi bitirdim, doğru düzgün bir öğretim almadım lise yıllarında, verdikleri ingilizce kitabı, 1. sınıfların cin ali kitapları gibiydi
çok iyi derecede ingilizce bilmeme rağmen ve konularında çok kolay olmasına rağmen, hoca 3 vermişti bana, sınav kağıdı göstermiyor tabiki, çünkü hepsi doğruydu
hocadan ders alanlar hep bir adım öndeydi, tabiki not olarak, hocadan ders de almalarına rağmen benden daha kötüydüler, ama notları daha iyiydi, tabiki sınav kağıdı gösterme yok
bizden 10'ar 10'ar kırılan puanlar başkalarından 2'şer 2'şer kırılıyordu
lise sonda sınıfın yarısı çarpım tablosunu bilmiyordu, hepsi de mezun oldu
devlet sadece çok küçük bir azınlığı eğitiyor, gerisini eğitmiyor, bunu da kasıtlı yapıyorlar, insanların düzgün eğitim ve öğretim almasını devlet istemiyor
elektronik ortam vs bunlar masaldır, adam gibi eğitim öğretim her şartta yapılabilir, eğer istenirse