Güney Kore, donanma için F-35 planlarından vazgeçti

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Tam Boyutta Gör Güney Kore, donanma stratejisinde önemli bir değişikliğe giderek daha önce planlanan hafif uçak gemisi projesini rafa kaldırdı ve F-35 satın alma planlarından vazgeçti. Bunun yerine, gelişmiş insansız hava araçlarıyla donatılacak çok amaçlı bir komuta gemisi inşa etmeye hazırlanıyor. Bu yeni yaklaşım, özellikle Ukrayna’daki savaşın gösterdiği modern harp dinamiklerine dayandırılıyor.

F-35B planları iptal

Güney Kore Ulusal Meclisi Savunma Komitesi’ne sunulan yeni plan, önceki "Hafif Uçak Gemisi" projesinin yerini alacak “Çok Amaçlı İnsansız ve İnsanlı Entegre Komuta Gemisi” programını içeriyor. “Large Transport Vessel-II” olarak bilinen ve 30.000 ton deplasmana sahip olması planlanan gemi, başlangıçta 20 adet F-35B dikey kalkış yapabilen savaş uçağı taşıyacaktı. Ancak yüksek maliyetler ve değişen stratejik öncelikler nedeniyle bu konsept terk edildi.

Bunun yerine yeni gemi, F-35B'lerin yerini muharip İHA’lar, gezici mühimmatlar ve keşif dronlarıyla dolduracak. Yine de amfibi operasyonlar için sınırlı sayıda insanlı platform, örneğin saldırı ve nakliye helikopterlerinin gemide yer alması bekleniyor. Ancak hava gücünün ana yükü artık insansız sistemlerin omuzlarında olacak.

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Bu strateji değişiminde modern savaş sahasının etkisi büyük. Güney Kore donanma yetkililerine göre, hibrit sistemlere sahip insansız platformlar, geleceğin savaş koşullarına daha iyi uyum sağlıyor. Yeni geminin boyutlarının önceki uçak gemisi konseptiyle benzer kalması planlanırken, proje maliyetlerinde ciddi bir düşüş öngörülüyor. F-35B’lerin yerini insansız hava araçlarının alması, Güney KoreSavunma Bakanlığı bütçesinde yaklaşık 1 milyar dolarlık tasarruf sağlayabilir. Ülke, dikey kalkış özellikle donanma tipi F-35B’lerden vazgeçse de halihazırda 40 adet F-35A uçağı bulunuyor ve 25 adet daha sipariş vermiş vaziyette.

Nisan ayında HD Hyundai Heavy Industries ile konsept tasarımı için sözleşme imzalayan Güney Kore Donanması, bu ay sonunda Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’na resmi sunum yapmayı planlıyor. Nihai onayın ardından geminin tasarım ve inşa sürecinin 2030’ların ikinci yarısında başlaması bekleniyor.

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