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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Güney Kore otoriteleri Google ofisine tekel iddialarıyla ilgili baskın düzenledi

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın arama motoru devi ve Android işletim sisteminin geliştiricisi Google bu denli büyük olmanın bedelini sık sık davalar ve tazminatlarla ödüyor. Davaların dayandığı temel ise genelde tekel olma suçlaması. Aynı konuda bu kez Güney Kore otoriteleri Google ofisine baskın düzenledi.

All Things D sitesinin haberine göre NHN Corp. ve Daum Communications Corp. adlı iki şirket Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu'na Google aleyhine tekel olma davası başvurusu yaptı. Firmaların iddiası ise Google'ın üçünü taraf arama yazılımlarının üreticiler tarafından Android cihazlara yüklenmesinin önüne geçmesi ve bu üreticilerin sertifika işlemlerini bilerek geciktirmesi konusunda.

Dava başvurusundan sonra yetkililer Google'ın ofisine arama ve el koyma amacıyla baskın düzenledi. Google ise komisyon yetkilileriyle baskın konusunu görüşmekte oldukları bilgisini verdi. Android platformunun herkese açık bir platform olduğunu belirten Google sözcüsü kesinlikle üçüncü taraf arama yazılımlarını engellemek ve üreticilere Google arama yazılımlarını dayatmak gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Davayı açan iki firma Güney Kore'de bilgisayarlarda yapılan internet aramalarının yüzde 90'ını elinde bulunduruyor. Android platformunda da arama konusunda ilerleme kaydetmek isteyen firmalar özellikle kendi arama uygulamalarını platforma entegre edemedikleri konusunda ısrarcı.

Google Güney Kore'de daha önce de baskına maruz kalmıştı. Mayıs ayında illegal lokasyon takibi iddiasıyla otoriteler Google ofisinde arama yapmıştı. İllegal lokasyon takibi konusunda Apple'da Güney Kore'de tazminat davalarıyla mücadele ediyor. 

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Castiel 7 yıl en beğenilen
adamlar sırf andriod için motorola aldılar, sankı uyusturucu operasyonu duzenlemışler öyle hava var poliste
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Rainbow6 7 yıl
koreliler amerkan firmalarina takti anlasilan ... adam bedava platform veriyor app leri ile programcilara para kazanma sansi veriyor ehh biraz musade edinde adamlar kendi urunlerini yazilima adapte etsin o zaman microsofta 80 defa dava acmak lazim
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Mellkor 7 yıl
Adamlar hakli sanirim
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GoLdenBlog 7 yıl
Hayret nasıl oldu da kimse bu konuya mesaj atmadı.
Halbuki başlık
Güney Kore otoriteleri Apple ofisine tekel iddialarıyla ilgili baskın düzenledi
olsaydı burada en az 100 yorum olurdu sanırım. :) Mesele Apple değil de Google olunca herkes susuyor nedense :)))
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Mr. Jingles 7 yıl
Güney Kore'de daha önce de Google ofisine kişilerin mahrem bilgilerini izinsiz olarak kullandıkları için polis baskını yapılmıştı. Baskında mahrem bilgilerini içeren hard disklere el konulmuştu.
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Castiel 7 yıl en beğenilen
adamlar sırf andriod için motorola aldılar, sankı uyusturucu operasyonu duzenlemışler öyle hava var poliste
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