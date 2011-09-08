Güney Kore otoriteleri Google ofisine tekel iddialarıyla ilgili baskın düzenledi

Dünyanın arama motoru devi ve Android işletim sisteminin geliştiricisi Google bu denli büyük olmanın bedelini sık sık davalar ve tazminatlarla ödüyor. Davaların dayandığı temel ise genelde tekel olma suçlaması. Aynı konuda bu kez Güney Kore otoriteleri Google ofisine baskın düzenledi.





All Things D sitesinin haberine göre NHN Corp. ve Daum Communications Corp. adlı iki şirket Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu'na Google aleyhine tekel olma davası başvurusu yaptı. Firmaların iddiası ise Google'ın üçünü taraf arama yazılımlarının üreticiler tarafından Android cihazlara yüklenmesinin önüne geçmesi ve bu üreticilerin sertifika işlemlerini bilerek geciktirmesi konusunda.





Dava başvurusundan sonra yetkililer Google'ın ofisine arama ve el koyma amacıyla baskın düzenledi. Google ise komisyon yetkilileriyle baskın konusunu görüşmekte oldukları bilgisini verdi. Android platformunun herkese açık bir platform olduğunu belirten Google sözcüsü kesinlikle üçüncü taraf arama yazılımlarını engellemek ve üreticilere Google arama yazılımlarını dayatmak gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.





Davayı açan iki firma Güney Kore'de bilgisayarlarda yapılan internet aramalarının yüzde 90'ını elinde bulunduruyor. Android platformunda da arama konusunda ilerleme kaydetmek isteyen firmalar özellikle kendi arama uygulamalarını platforma entegre edemedikleri konusunda ısrarcı.





Google Güney Kore'de daha önce de baskına maruz kalmıştı. Mayıs ayında illegal lokasyon takibi iddiasıyla otoriteler Google ofisinde arama yapmıştı. İllegal lokasyon takibi konusunda Apple'da Güney Kore'de tazminat davalarıyla mücadele ediyor.