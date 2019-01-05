Güney Koreli oyun devi Nexon satılıyor

Büyük oyuncular satın alabilir
Edinilen bilgilere göre Kim Jung-ju, eşi Yoo Jung Hyun ve diğer hissedarlar NXC AŞ.’nin %98,64’lik payını satacaklar. Söz konusu satışın yaklaşık 8,9 milyar dolar değerinde olduğu ifade ediliyor. Bu kadar yüksek bir meblağı içeren satış için hemen bir alıcı çıkması beklenmiyor ancak Electronic Arts, Netmarble ve Tencent gibi şirketlerin potansiyel alıcı durumunda oldukları ifade ediliyor.
Nexon tarafından geliştirilen oyunlar özellikle Asya pazarında inanılmaz bir popülariteye sahip. Maple Story 2, AxE ve Dynasty Warriors: Unleashed bu oyunlardan bazıları. Bu potansiyel de şirketin olası alıcıları için önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki günlerde şirketinin yeni sahibinin kim olacağını hep birlikte göreceğiz.
Aşağıda, denemek isteyebileceğiniz Nexon oyunları videosunu bulabilirsiniz.
https://wccftech.com/nexon-is-up-for-sale/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Umarım bu satılma olayından sonra oyunu bozmazlar.