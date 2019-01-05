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Güney Koreli oyun devi Nexon satılıyor

Asya oyun pazarının önemli oyuncularından Güney Kore menşeili Nexon satılıyor. Electronic Arts, Tencent ve Netmarble gibi devler ise bu satıştan pay almak için yarışabilirler. Detaylar haberimizde.
4 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Güney Koreli Nexon, oyun endüstrisinin devasa bir oyuncusu. 2017 yılı mali tablolarına göre firma yaklaşık 2,2 milyar dolar gelir ve 550 milyon dolar net kâr elde etmiş. Gelir açısından bakıldığında firma, en çok kazanan ilk 10 oyun firması listesini kıl payı kaçırıyor. Doğal olarak da ana şirket pozisyonundaki NXC AŞ.’nin kurucusu ve sahibi Kim Jung-ju’nun şirketteki bütün hisselerini satacağını duyurması piyasalarda şok etkisi yaratmış.

Büyük oyuncular satın alabilir

Edinilen bilgilere göre Kim Jung-ju, eşi Yoo Jung Hyun ve diğer hissedarlar NXC AŞ.’nin %98,64’lik payını satacaklar. Söz konusu satışın yaklaşık 8,9 milyar dolar değerinde olduğu ifade ediliyor. Bu kadar yüksek bir meblağı içeren satış için hemen bir alıcı çıkması beklenmiyor ancak Electronic Arts, Netmarble ve Tencent gibi şirketlerin potansiyel alıcı durumunda oldukları ifade ediliyor.

Nexon tarafından geliştirilen oyunlar özellikle Asya pazarında inanılmaz bir popülariteye sahip. Maple Story 2, AxE ve Dynasty Warriors: Unleashed bu oyunlardan bazıları. Bu potansiyel de şirketin olası alıcıları için önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki günlerde şirketinin yeni sahibinin kim olacağını hep birlikte göreceğiz.

Aşağıda, denemek isteyebileceğiniz Nexon oyunları videosunu bulabilirsiniz.


https://wccftech.com/nexon-is-up-for-sale/ Yorum Yaz
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joshbarnes 4 ay
Nexon, 2000'li yılların başında temelde f2p'de mikro işlemlerin icat edilmesine ve öncülüğünü yaptı. 2006'da MapleStory gibi oyunlarda sahip oldukları tüm mikro işlem türleri hakkında ayrıntılı bir video veya makale görmeyi çok isterim.
Sling TV PureVPN TunnelBear
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CRoSSBoNeSS 4 ay
Nexus 4 kullandığım günlerde herkes gibi ben de Clash of Clans oynarken oyunda askerlerin savaş sonrasında ölmese bile yok olması veya askerleri istediğimiz yere yönlendirememe gibi sorunlardan ötürü oyuna sinir oluyordum ve o sırada da daha dengeli bir oyun ararken Dominations'u bulmuştum. Neredeyse 4-5 yıldır da oynamaya devam ediyorum. Strateji oyunlarını seven varsa tavsiye ederim.
Umarım bu satılma olayından sonra oyunu bozmazlar.
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Cute Hentai 4 ay
Bu adamların yaptığı asya versiyonu CS:GO vardı. Üyelikte aktivasyon için numarayı kabul ettiremedim. Uzak doğundan cep no istiyordu. Felaket bir CS:GO deneyiminden mahrum kaldım.

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FunSociety 4 ay
Tencent alırsa, firmanın potansyeli yükselir.
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ungalath 4 ay
tencent alır geçer
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esmerbuyucu 4 ay
Netmarble alırsa aynı tas aynı hamam devam eder, EA alırsa elini daha güçlendirir. Tencent?
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