Güney Koreli oyun devi Nexon satılıyor

Güney Koreli Nexon, oyun endüstrisinin devasa bir oyuncusu. 2017 yılı mali tablolarına göre firma yaklaşık 2,2 milyar dolar gelir ve 550 milyon dolar net kâr elde etmiş. Gelir açısından bakıldığında firma, en çok kazanan ilk 10 oyun firması listesini kıl payı kaçırıyor. Doğal olarak da ana şirket pozisyonundaki NXC AŞ.’nin kurucusu ve sahibi Kim Jung-ju’nun şirketteki bütün hisselerini satacağını duyurması piyasalarda şok etkisi yaratmış.

Büyük oyuncular satın alabilir

Edinilen bilgilere göre Kim Jung-ju, eşi Yoo Jung Hyun ve diğer hissedarlar NXC AŞ.’nin %98,64’lik payını satacaklar. Söz konusu satışın yaklaşık 8,9 milyar dolar değerinde olduğu ifade ediliyor. Bu kadar yüksek bir meblağı içeren satış için hemen bir alıcı çıkması beklenmiyor ancak Electronic Arts, Netmarble ve Tencent gibi şirketlerin potansiyel alıcı durumunda oldukları ifade ediliyor.

Nexon tarafından geliştirilen oyunlar özellikle Asya pazarında inanılmaz bir popülariteye sahip. Maple Story 2, AxE ve Dynasty Warriors: Unleashed bu oyunlardan bazıları. Bu potansiyel de şirketin olası alıcıları için önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki günlerde şirketinin yeni sahibinin kim olacağını hep birlikte göreceğiz.

Aşağıda, denemek isteyebileceğiniz Nexon oyunları videosunu bulabilirsiniz.



https://wccftech.com/nexon-is-up-for-sale/